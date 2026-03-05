快訊

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

影／對美軍購案事關重大 國民黨主席鄭麗文： 完全尊重黨團的自主

經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

立委訪日推台日半導體對談 促建立非紅供應鏈

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委郭國文、王義川出訪日本，推動台日半導體對談。郭國文國會辦公室／提供
立委郭國文王義川日前訪日，除了觀賞WBC經典賽幫中華隊加油外，同時拜訪多位日本政壇人物，4日拜會日本政壇親台派大佬、自民黨「日華議員懇談會」會長古屋圭司，針對台日政治情勢做出意見交換。

郭國文首先感謝日華懇長期以來對台灣支持，表示從安倍晉三前首相到高市早苗首相，日本對台灣的支持逐漸從派系政治共識，經過二月初大選成為社會主流共識，對台灣而言意義重大。

雙方會談針對台日關係未來發展交換意見，王義川指出，台日應該在現有的深厚友善互信基礎上，擴展推動更多制度化交流。

除了表達對高市內閣支持的感謝，郭國文透露，拜會另一目的就是後續追蹤去年台日執政黨「4+4對話」中，日方所提出的軍樂交流構想，並向古屋會長請益台日安保合作，盼增添台日交流新面向。

此外，郭國文、王義川也拜會眾議員、半導體戰略推進議員聯盟事務局次長鈴木英敬。郭國文表示，去年在台灣與鈴木英敬見面時，雙方都提出辦理台日半導體對話的想法，因此這次訪日特別安排與鈴木英敬見面，討論相關事宜。

郭國文強調，台日半導體產業鏈具備互補性，加上總統賴清德提出的「非紅供應鏈」、日本首相高市早苗的「供應鏈的重建」，並以不依賴特定國家以擺脫依存為目標，促使台日「同志國」有相當大的合作空間，期待未來台日能舉辦以半導體為主題的國會對談。

半導體 自民黨 供應鏈 郭國文 王義川 日本

