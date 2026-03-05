雇主支持身障就業新制 最高年領30萬元、獎勵金15.6萬元

勞動部5日發布「雇主支持身心障礙員工就業試辦作業要點」，鎖定已有進用身心障礙員工的事業單位，只要僱用3名以上身心障礙員工，且提出職場支持計畫，計畫執行期間每年最高可獲得新臺幣30萬元的經費補助，若採取群組進用模式還可額外領取獎勵金，試辦期至2027年底止。

勞動部強調，推動多元共融（DEI）職場已是國際趨勢，政府持續透過身心障礙者職業重建服務，協助企業發展內部友善機制，目前也有許多企業展現具體成果。

如「台北六福萬怡酒店」成立的「HI Team（Hearing Impairment Team）」 聽障房務團隊，以聽障員工為核心，透過勞動部職務再設計與支持性培訓，打造適合其特質的工作模式，至今已發展成具規模、穩定且專業的房務核心戰力。

臺灣線切割機大廠「徠通科技股份有限公司」，不僅超額進用身心障礙員工，更透過辦理身心障礙者權利公約(CRPD)及無意識偏見(DEI)訓練，提升全員包容意識。

以徠通科技公司組裝員阿宏（化名）為例，公司運用勞動部職務再設計補助，於工作桌增設平板電腦與懸臂支架，將繁複流程數位化，供其隨時對照影像作業，成功排除因智能障礙導致的記憶與認知限制，達成企業與員工共好的雙贏局面。

勞動部直擊企業痛點，設置單一窗口及「專業輔導團」提供諮詢與輔導服務，解決管理難題，也辦理「身心障礙者友善職場研習課程」，協助企業更了解障礙者需求及可運用資源。

雇主還可依實際需求規劃職場支持計畫，經勞動部勞動力發展署所屬分署輔導核定後，申請「身心障礙職場支持補助費用」，全方位支援企業建立友善進用機制、設置職場工作教練、落實職場合理調整以及推展群組進用模式等職場共融措施，雇主每年最高可以獲得30萬元補助。

此項支持措施也著重「職場合理調整」的制度化建構，勞動部鼓勵事業單位將合理調整理念及具體作法納入公司人事規章或工作規則，凡完成制度建置並經審查通過者，最高可申請8萬元補助。

若雇主針對個別身心障礙員工之實際需求，經勞資雙方協商，提供工作內容調整、工時彈性安排或工作環境改善等合理調整措施，每完成一名個案的職場合理調整，將再核予1萬元補助，務求讓友善機制落實在每一位身心障礙員工身上。

勞動部更加碼群組進用獎勵金機制，鼓勵企業透過團隊進用模式強化同儕支持：

雇主在同一職場新進用一名以上身心障礙者與現職身心障礙員工協同群組工作，並提供二項以上職場支持措施，每新進用一人，按月計酬者每人每月核發雇主1.3萬獎勵金(按月計酬以外方式者每小時補助70元)，最長12個月，每人最高獎勵15.6萬元，「不計入」前述30萬元年度補助額度內。

此項措施所涵蓋的身心障礙員工範圍廣泛，不限領有身心障礙證明者，也包含特殊教育學生(具有效或有效期間屆滿次日起五年內之特殊教育學生鑑定證明)、病情穩定之精神疾病患者、失智症者及職業災害失能勞工等。