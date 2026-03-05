堵截詐騙源頭 經濟部公告網路電話設備進口新制

打擊詐欺犯罪從資通訊設備源頭管制。經濟部貿易署5日公告，針對網路電話交換機（IP-PBX）及網路電話閘道器（VoIP-Gateway）新增專屬貨品號列，自3月8日起，進口該類產品必須檢附國家通訊傳播委員會（NCC）的審驗證明或核准文件，嚴防相關設備淪為詐騙工具的機會。

此次公告依據為《貿易法》施行細則第8條之1、《貨品輸入管理辦法》第8條第1項及國家通訊傳播委員會114年12月11日通傳基礎字第11465029810號函辦理。貿易署指出，由於近年來相關設備頻頻被不法分子利用於從事詐欺犯罪，為落實源頭管理，配合電信設備主管機關NCC的要求，調整相關貨品號列，增列輸入規定。在新的輸入管制下，廠商進口網路電話相關設備時，應憑NCC審驗證明或進口核准證明文件，方可由海關放行。

根據公告內容，貿易署將刪除現行的CCC8517.62.00.00-5號列（包含交換器及路由器等接收、轉換機器），並拆分為2項新增號列；第一項為專對網路電話交換機及網路電話閘道器設立的CCC8517.62.00.10-3，輸入規定為「643」；第二項則是排除上述設備後的其他機器，編號為CCC8517.62.00.90-6，輸入規定為「C02」。

貿易署補充，網路電話交換機是以網際網路技術運作的通訊伺服器，雖能協助企業節省國際電話費並達成通訊數位化，但因具備虛擬化與大量自動撥打功能，可架設在國外，透過網路連回台灣的電信網路，偽裝為國內市話，大量撥出詐騙電話。

至於網路電話閘道器，貿易署說明，該設備可將類比電話訊號與網路數位封包互相轉換，企業不必全部汰換舊式電話，即可透過閘道器將舊式電話設備接入網路系統，且同時可整合多條電話線，簡化管理並節省費用。但不法分子可能利用閘道器的橋接功能，將網路訊號轉成行動電話訊號，串接大量SIM卡，轉為行動電話訊號，形成訊號落地斷點，增加追查發話源頭難度。

貿易署指出，雖然各項機制設計初衷是為了協助企業節省成本、提升管理效率，但必須同步建立嚴謹的防治措施，避免其淪為詐騙集團的犯罪工具。