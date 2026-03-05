快訊

堵截詐騙源頭 經濟部公告網路電話設備進口新制

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

打擊詐欺犯罪從資通訊設備源頭管制。經濟部貿易署5日公告，針對網路電話交換機（IP-PBX）及網路電話閘道器（VoIP-Gateway）新增專屬貨品號列，自3月8日起，進口該類產品必須檢附國家通訊傳播委員會（NCC）的審驗證明或核准文件，嚴防相關設備淪為詐騙工具的機會。

此次公告依據為《貿易法》施行細則第8條之1、《貨品輸入管理辦法》第8條第1項及國家通訊傳播委員會114年12月11日通傳基礎字第11465029810號函辦理。貿易署指出，由於近年來相關設備頻頻被不法分子利用於從事詐欺犯罪，為落實源頭管理，配合電信設備主管機關NCC的要求，調整相關貨品號列，增列輸入規定。在新的輸入管制下，廠商進口網路電話相關設備時，應憑NCC審驗證明或進口核准證明文件，方可由海關放行。

根據公告內容，貿易署將刪除現行的CCC8517.62.00.00-5號列（包含交換器及路由器等接收、轉換機器），並拆分為2項新增號列；第一項為專對網路電話交換機及網路電話閘道器設立的CCC8517.62.00.10-3，輸入規定為「643」；第二項則是排除上述設備後的其他機器，編號為CCC8517.62.00.90-6，輸入規定為「C02」。

貿易署補充，網路電話交換機是以網際網路技術運作的通訊伺服器，雖能協助企業節省國際電話費並達成通訊數位化，但因具備虛擬化與大量自動撥打功能，可架設在國外，透過網路連回台灣的電信網路，偽裝為國內市話，大量撥出詐騙電話。

至於網路電話閘道器，貿易署說明，該設備可將類比電話訊號與網路數位封包互相轉換，企業不必全部汰換舊式電話，即可透過閘道器將舊式電話設備接入網路系統，且同時可整合多條電話線，簡化管理並節省費用。但不法分子可能利用閘道器的橋接功能，將網路訊號轉成行動電話訊號，串接大量SIM卡，轉為行動電話訊號，形成訊號落地斷點，增加追查發話源頭難度。

貿易署指出，雖然各項機制設計初衷是為了協助企業節省成本、提升管理效率，但必須同步建立嚴謹的防治措施，避免其淪為詐騙集團的犯罪工具。

NCC 網際網路

相關新聞

經濟部撥460億元銀彈抗美關稅 核可件數逾1,700件

面對美國關稅衝擊，經濟部編列約460億元相關特別預算，推動支持產業的四大措施，去年8月7日起開放受理申請，截至今年3月2日，累計核可件數逾1,700件，總金額近126億元。

中東戰事釀台股震盪 卓榮泰：尚在可控範圍

美伊開火，傳出伊朗有意與美國談判，加上川普承諾穩定石油市場，台股早盤強勢回彈。行政院長卓榮泰指出，金融市場方面，過去兩天台股跌幅較日韓低，尚在可控範圍，且今日呈現較大幅度上漲，仍請財政部、金管會密切關注中東情勢發展及金融市場的動態，適時採取相關穩定措施。

全台瘋棒球！ 台北大巨蛋漫畫特展「壘上有人」開幕

為持續推廣台灣漫畫與運動文化，文化部與遠雄巨蛋事業股份有限公司合作，搭配2026年WBC世界棒球經典賽熱潮，自3月5日起至7月26日將國家漫畫博物館籌備處推出的「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展，延伸到台北大巨蛋園區，以不同形式、樣貌呈現棒球漫畫主題視覺。

立委訪日推台日半導體對談 促建立非紅供應鏈

立委郭國文、王義川日前訪日，除了觀賞WBC經典賽幫台灣隊加油外，同時拜訪多位日本政壇人物，4日拜會日本政壇親台派大佬、自民黨「日華議員懇談會」會長古屋圭司，針對台日政治情勢做出意見交換。

雇主支持身障就業新制 最高年領30萬元、獎勵金15.6萬元

勞動部5日發布「雇主支持身心障礙員工就業試辦作業要點」，鎖定已有進用身心障礙員工的事業單位，只要僱用3名以上身心障礙員工，且提出職場支持計畫，計畫執行期間每年最高可獲得新臺幣30萬元的經費補助，若採取群組進用模式還可額外領取獎勵金，試辦期至2027年底止。

美伊戰衝擊能源供應 經部：4月天然氣源已從中東以外地區調運到

中東戰事未歇，經濟部指出，今天凌晨接獲的布蘭特原油原油報價仍持平，原因與各國尋找替代方案與途徑、美國存量比預期稍多，加上交戰雙方可能談和有關；天然氣部分，4月已有部分氣源從中東以外地區調應。台灣針對原油跟汽柴油有雙平穩機制，穩定物價是最高原則與目標。

