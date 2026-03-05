快訊

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

影／對美軍購案事關重大 國民黨主席鄭麗文： 完全尊重黨團的自主

經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊戰衝擊能源供應 經部：4月天然氣源已從中東以外地區調運到

聯合報／ 黃婉婷／台北報導
經濟部次長賴建信。圖／行政院提供
經濟部次長賴建信。圖／行政院提供

中東戰事未歇，經濟部指出，今天凌晨接獲的布蘭特原油原油報價仍持平，原因與各國尋找替代方案與途徑、美國存量比預期稍多，加上交戰雙方可能談和有關；天然氣部分，4月已有部分氣源從中東以外地區調應。台灣針對原油跟汽柴油有雙平穩機制，穩定物價是最高原則與目標。

經濟部報告指出，我國油氣進口來源多元分散，去年原油與天然氣進口分別來自10國與14國，政府平時亦作足準備，石油、煤炭、天然氣已儲存安全存量，石油至少90天、煤炭至少30天、天然氣現行至少11天；因應中東地緣情勢急遽惡化，經濟部已請石油公司提高油氣存量水準，並每日更新存量與船期資料，目前石油及天然氣之存量天數均高於法規。

穩定電力供應部分，經濟部表示，由於我國進口液化天然氣（LNG）主要80%供應國內發電使用，經濟部已備妥備援機制，確保全方位備援方案可行性，以維持國內供電穩定。

經濟部次長賴建信出席行政院會後記者會時表示，經濟部應變小組已啟動，每天掌握即時船班動態，也密切注意原油報價；今天凌晨油價報價持平，推測主要是世界各國都在尋找替代方案跟途徑，且美國盤點後原油蘊藏量比預期稍多，加上交戰雙方有談和可能，因此報價持平。

天然氣部分，賴建信說，政府透過調度跟備援，目前掌握4月氣源已從中東以外地區調運到。

根據行政院副院長鄭麗君昨主持物價小組會議時所說，中油公司將透過3階段方案存量調度作業，首先是「提前調貨」，調度非中東氣源支應；第二為「亞洲調貨」，與亞洲同類天然氣買家商議互援；第三是「市場買現貨」，以充裕料源補足缺口。

經濟部也提到，國際油氣及大宗物資價格因中東戰事有波動風險，政府持續減徵汽、柴油貨物稅，將持續推動「亞鄰最低價」調整上限、「油價平穩措施」的油價雙緩漲機制；並向電價審議會說明戰爭因素對燃料成本影響，由審議會綜合考量燃料成本、民生物價及台電財務，審慎評估。

經濟部 天然氣

延伸閱讀

美伊戰爭引發能源擔憂 台中副市長鄭照新：盼中央向產業說明政策方向

經濟部啟動能源應變小組 三策略穩天然氣供應

因應中東變局…政院宣示「五護」 強調油氣供應無虞、股市基本面穩健

政院拍板：大宗物資減稅再延半年 每周加開穩定物價臨時會報

相關新聞

經濟部撥460億元銀彈抗美關稅 核可件數逾1,700件

面對美國關稅衝擊，經濟部編列約460億元相關特別預算，推動支持產業的四大措施，去年8月7日起開放受理申請，截至今年3月2日，累計核可件數逾1,700件，總金額近126億元。

中東戰事釀台股震盪 卓榮泰：尚在可控範圍

美伊開火，傳出伊朗有意與美國談判，加上川普承諾穩定石油市場，台股早盤強勢回彈。行政院長卓榮泰指出，金融市場方面，過去兩天台股跌幅較日韓低，尚在可控範圍，且今日呈現較大幅度上漲，仍請財政部、金管會密切關注中東情勢發展及金融市場的動態，適時採取相關穩定措施。

全台瘋棒球！ 台北大巨蛋漫畫特展「壘上有人」開幕

為持續推廣台灣漫畫與運動文化，文化部與遠雄巨蛋事業股份有限公司合作，搭配2026年WBC世界棒球經典賽熱潮，自3月5日起至7月26日將國家漫畫博物館籌備處推出的「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展，延伸到台北大巨蛋園區，以不同形式、樣貌呈現棒球漫畫主題視覺。

立委訪日推台日半導體對談 促建立非紅供應鏈

立委郭國文、王義川日前訪日，除了觀賞WBC經典賽幫台灣隊加油外，同時拜訪多位日本政壇人物，4日拜會日本政壇親台派大佬、自民黨「日華議員懇談會」會長古屋圭司，針對台日政治情勢做出意見交換。

雇主支持身障就業新制 最高年領30萬元、獎勵金15.6萬元

勞動部5日發布「雇主支持身心障礙員工就業試辦作業要點」，鎖定已有進用身心障礙員工的事業單位，只要僱用3名以上身心障礙員工，且提出職場支持計畫，計畫執行期間每年最高可獲得新臺幣30萬元的經費補助，若採取群組進用模式還可額外領取獎勵金，試辦期至2027年底止。

美伊戰衝擊能源供應 經部：4月天然氣源已從中東以外地區調運到

中東戰事未歇，經濟部指出，今天凌晨接獲的布蘭特原油原油報價仍持平，原因與各國尋找替代方案與途徑、美國存量比預期稍多，加上交戰雙方可能談和有關；天然氣部分，4月已有部分氣源從中東以外地區調應。台灣針對原油跟汽柴油有雙平穩機制，穩定物價是最高原則與目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。