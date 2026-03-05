美伊戰衝擊能源供應 經部：4月天然氣源已從中東以外地區調運到

中東戰事未歇，經濟部指出，今天凌晨接獲的布蘭特原油原油報價仍持平，原因與各國尋找替代方案與途徑、美國存量比預期稍多，加上交戰雙方可能談和有關；天然氣部分，4月已有部分氣源從中東以外地區調應。台灣針對原油跟汽柴油有雙平穩機制，穩定物價是最高原則與目標。

經濟部報告指出，我國油氣進口來源多元分散，去年原油與天然氣進口分別來自10國與14國，政府平時亦作足準備，石油、煤炭、天然氣已儲存安全存量，石油至少90天、煤炭至少30天、天然氣現行至少11天；因應中東地緣情勢急遽惡化，經濟部已請石油公司提高油氣存量水準，並每日更新存量與船期資料，目前石油及天然氣之存量天數均高於法規。

穩定電力供應部分，經濟部表示，由於我國進口液化天然氣（LNG）主要80%供應國內發電使用，經濟部已備妥備援機制，確保全方位備援方案可行性，以維持國內供電穩定。

經濟部次長賴建信出席行政院會後記者會時表示，經濟部應變小組已啟動，每天掌握即時船班動態，也密切注意原油報價；今天凌晨油價報價持平，推測主要是世界各國都在尋找替代方案跟途徑，且美國盤點後原油蘊藏量比預期稍多，加上交戰雙方有談和可能，因此報價持平。

天然氣部分，賴建信說，政府透過調度跟備援，目前掌握4月氣源已從中東以外地區調運到。

根據行政院副院長鄭麗君昨主持物價小組會議時所說，中油公司將透過3階段方案存量調度作業，首先是「提前調貨」，調度非中東氣源支應；第二為「亞洲調貨」，與亞洲同類天然氣買家商議互援；第三是「市場買現貨」，以充裕料源補足缺口。

經濟部也提到，國際油氣及大宗物資價格因中東戰事有波動風險，政府持續減徵汽、柴油貨物稅，將持續推動「亞鄰最低價」調整上限、「油價平穩措施」的油價雙緩漲機制；並向電價審議會說明戰爭因素對燃料成本影響，由審議會綜合考量燃料成本、民生物價及台電財務，審慎評估。