美國期中選舉年 高股息股對抗波動

美國對伊朗展開史詩怒火行動，同步點燃全球市場波動火苗。細數2026開年以來，從委內瑞拉到伊朗地緣局勢，新關稅與AI顛覆性，都讓估值已高的股市出現較大震盪。富蘭克林證券投顧建議，美股今年以來持續面臨高估值下嚴格基本面檢視，加上地緣變化與川普政策有較高的不確定性，短線操作宜採平衡與分散配置，適度提高穩健的核心資產並透過股債均衡布局參與長期成長機會。

今（2026）年為美國期中選舉年，過往都是美國總統四年任期中股市表現相對較落後的一年。但根據富蘭克林證券投顧統計，期中選舉年波動較大，前三度美國期中選舉，美股史坦普500指數平均修正2.94%，但具較高收益支撐的美國高股息股則上漲2.82%。另一個有趣的統計，則是與景氣、股市連動較高的非投資等級債券，往往在共和黨執政的期中選舉年表現更為突出，其3.24%的平均漲幅甚至領先民主黨執政期間超過兩倍以上的表現。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，除了地緣局勢，市場仍存在多重變數，包括股票估值偏高、期中選舉具政策不確定性，且勞動力市場與通膨變化、人工智慧的支出前景等，都仍可能牽動市場風險與波動。不過，愛德華．波克也認為，2026年美國整體經濟展望正向，且預期貨幣環境仍相對寬鬆，今年仍可望有降息機會。另外在大而美法案加持下，提高退稅、激勵企業資本支出等財政措施將持續帶動上半年經濟表現，看好美股2026年獲利預估達雙位數，將提供美國股債資產堅實基本面支撐。

愛德華．波克表示，投資人當前應更重視平衡分散布局的優勢，除了股市機會外，目前企業債市仍提供4%~7%具吸引力的收益水準，可提供投資組合收益現金流，也有助於分散風險。

富蘭克林證券投顧分析，美國經濟數據與財報獲利都展現韌性，但干擾金融市場的因素仍多，持續性的地緣政治衝突、美國關稅與貿易政策變化，都將使全球金融市場波動欲小不易。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金以收益優先的角度衡量各類資產的投資機會，在股票部分看好高息股長期穩健優勢，並善於彈性運用股票、債券與混合性資產爭取全方位投資與收益機會，打造全天候的投資選擇。現階段配置股債各半，成長、循環與防禦產業布局均衡，在今年盤面與風格輪動趨勢的環境下，可望靈活掌握市場機會。