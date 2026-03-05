內政部砸50億元推「老宅延壽」計畫 估帶動百億產值、3,000棟老屋受惠

行政院5日召開院會，內政部正式提出「老宅延壽機能復新計畫（2025－2027年）」，鎖定全國4至6層樓公寓及透天住宅，編列50億元特別預算，預計三年內完成3,000棟老屋修繕，並透過跨部會資源整合，帶動超過100億元建築相關產值。

內政部國土管理署表示，因應國內老舊建築物致災風險升高及高齡化社會需求，政策方向由過往以「拆除重建」為主，轉為強調「修繕延壽」與機能復新。內政部署長蔡長展指出，都更與危老政策過去多著重重建，但重建門檻高、碳排量大，且難以即時解決大量老屋公共安全問題，因此本次計畫改以機能提升與風險改善為核心，盼在最短時間內改善居住安全。

本計畫依據《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》辦理，補助範圍聚焦老舊管線更新、外牆磁磚剝落、高齡者行動不便等常見問題，提供直接經費協助。補助對象以公寓大廈管委會或經全體區分所有權人同意的住宅為主，除公共空間性能評估與行政費用補助外，也針對弱勢與高齡家庭提供室內加碼補助。凡戶籍內有65歲以上長者、低收入戶或長照等級2級以上者，均符合加碼資格，強化高齡友善居住機能。

工作項目方面，除同步補助結構安全性能評估費用外，行政院也將於3月9日審查會議檢討修正《危老條例》，新增修繕處理及補助機制。另將補助地方政府委託專業服務團隊進駐社區，提供技術輔導與整體規劃，降低住戶推動門檻。

內政部指出，此計畫除建築修繕外，也整合經濟部與衛福部資源，擴大政策綜效。經濟部將搭配住宅家電汰舊換新節能補助，每台最高補助3,000元，並結合屋頂太陽光電加速計畫，每案上限30萬元；衛福部則配合長照3.0計畫，提供輔具與居家無障礙改善服務，形成跨部會協作模式。

內政部預估，三年內可直接改善2萬至3萬戶居住安全，同時帶動營造施工、建材設備與節能家電等相關產業需求，整體產值上看100億元。

為提升政策資訊透明度與申請便利性，內政部已啟動全台巡迴說明會，台北、新北、台中、台南、高雄等場次反應熱烈，後續將由地方政府接力辦理。未來也將建置專區網站與諮詢專線，讓民眾能清楚掌握申請流程與補助內容，確保政策利多落實到各社區。