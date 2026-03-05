提升住宅安全整合部會資源攜手地方 政院50億特別預算挹注老宅大翻新

內政部於5日行政院會第3992次會議報告「老宅延壽機能復新計畫（114-116年）」。內政部政務次長董建宏表示，行政院投入新臺幣50億元特別預算，由內政部針對屋齡30年以上4至6樓公寓及6樓以下透天住宅，辦理室外及室內修繕補助，讓老宅在不拆除、不重建的前提下，全面提升安全與機能成為民眾安心穩居的住所，逐步實現「人在地安養」及國家2050淨零減碳目標，同時結合經濟部與衛生福利部資源，擴大整體計畫綜效，預估經濟效益可達100億以上，本計畫推動期程至116年12月31日止。

董建宏指出，老宅延壽計畫說明會，目前全國已舉辦15場，各縣市民眾參與踴躍，依據因應國際情勢強化老舊建築物修繕補助辦法草案規定，民眾應先申請室外公共安全項目，始得申請室內優化項目，以確保整體居住品質同步提升。以公寓為例，室外補助項目包括外牆整修、屋頂防水隔熱、樓梯間修繕及公共管線更新、外掛式空調管線整理、老舊招牌及違規物或違建拆除、增設電梯與無障礙設施等8項公共安全與機能改善工程，須至少選擇3項，方可申請室內居家安全優化項目，如扶手設置、防滑改善、高低差消除及防墜設施等。若住戶中有65歲以上長者或弱勢族群，室內修繕補助每戶最高可加碼至30萬元，讓高齡者與家人住得更安心、更便利。

為擴大整體補助效益，內政部同時整合跨部會資源，包括經濟部針對屋頂面積1,000平方公尺以下建物增設太陽光電設施每案最高補助30萬元(家戶設置屋頂太陽光電加速計畫)、購置能源效率1級冷氣或冰箱每台補助3,000元(住宅家電汰舊換新節能補助)；以及衛福部針對失能等級2以上對象，輔具及居家無障礙每3年最高補助4萬元(輔具及居家安全無障礙環境改善服務)。此外，地方政府須依財力分級編列修繕補助分擔款，以落實中央地方協力機制，共同擴大補助效益。

董建宏最後表示，內政部接續將在3月21日臺東市及3月23日宜蘭市舉辦說明會，無法親赴現場的民眾，可電洽諮詢專線（02）7701-9919，或上「都市更新入口網-老宅延壽專區」查詢相關資訊。