經濟部撥460億元銀彈抗美關稅 核可件數逾1,700件

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

面對美國關稅衝擊，經濟部編列約460億元相關特別預算，推動支持產業的四大措施，去年8月7日起開放受理申請，截至今年3月2日，累計核可件數逾1,700件，總金額近126億元。

經濟部最新統計四大措施最新進度。第一，外銷貸款優惠保證加碼針對中小企業提供最高6,000萬元保證額度，保證成數達9.5成，且全額減免保證手續費最長二年，非中小企業則提供每家1億元保證額度、保證成數8至9成；目前已承保48件，承保融資金額約4億元。

第二，中小微企業多元發展專案貸款加碼，提供最高3,500萬元貸款額度、利率上限2.22%，其中貸款金額在1,000萬元以內者利率減碼1.5%、期間最長6個月，貸款100萬元以內者保證成數一律為10成，超過100萬元者保證成數最低9成；目前已核貸979件，核貸金額86.6億元。

第三，研發轉型補助，聚焦受影響的製造業研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助每家最高500萬元，產業聯盟最高4,000萬元，企業自籌款須超過全案總經費50%，且全新設備購置費不得超過全案總經費40%；目前已通過541件申請案，共協助610家業者，補助金額29億元，以金屬機電業最多，其次為民生化工業。

第四、爭取海外訂單，提供受美國關稅影響廠商補助，單一企業補助每家最高500萬元，2家以上聯合申請補助最高2,000萬元，補助標的包含於海外新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等，自籌款須達全案總經費50%以上；單家、多家僅能擇一申請。目前已通過149件申請案，共協助165家業者，補助金額6.2億元，獲協助產業別以機械設備、民生及金屬製造為主。

為強化公協會及廠商參加國際展會的力道，經濟部也增加每個攤位的補助金額，統計申請通過率超過九成。整體補助金額較前一年成長達二至三倍，共協助近300家公協會及2,300家廠商，參加超過4,300項國內外展覽，獲協助產業別以機械、電機及電子、紡織業為主。

受助業者已陸續展開升級轉型。經濟部以一家外銷美國為主的食品業者為例，受關稅影響導致訂單縮減、營業額下滑約17﹪。該公司透過申請「中小微企業多元發展專案貸款加碼」，順利取得3,500萬元融資資金，用於營運周轉及採購原物料，有效緩解資金壓力，成為協助企業穩定營運發展的成功案例。

相關新聞

中東戰事釀台股震盪 卓榮泰：尚在可控範圍

美伊開火，傳出伊朗有意與美國談判，加上川普承諾穩定石油市場，台股早盤強勢回彈。行政院長卓榮泰指出，金融市場方面，過去兩天台股跌幅較日韓低，尚在可控範圍，且今日呈現較大幅度上漲，仍請財政部、金管會密切關注中東情勢發展及金融市場的動態，適時採取相關穩定措施。

中東戰事若逾一個月 能源、物價衝擊大

中東戰事升溫，府院高度關注。賴清德總統昨天表示，國安團隊第一時間已向他簡報，並即刻啟動相關應變機制；行政院長卓榮泰昨召集兩場會議，財經部會報告油氣存量、金融市場基本面都保持穩健。經濟部統計處長黃偉傑分析，美伊戰事若在一個月內結束，損害則有限，但若超過一個月，恐導致能源物價出現「超乎預期的表現」。

因應中東變局…政院宣示「五護」 強調油氣供應無虞、股市基本面穩健

針對中東情勢發展，行政院長卓榮泰昨（4）日提出護價、護僑、護團、護能源、護金融市場等「五護」因應。

外銷訂單連12紅！元月再創新高 資訊通信、電子產品為成長主力

經濟部昨（4）日公布元月外銷訂單769.1億美元，續創歷年單月新高，年增六成，為連12紅，增幅是歷年單月次高，主要受惠AI熱潮加上春節前備貨效應。

經濟部撥460億元銀彈抗美關稅 核可件數逾1,700件

關鍵物資降稅 延至9月底

因應中東情勢，行政院副院長鄭麗君昨（4）日召開「穩定物價小組」，拍板三項穩價措施。首先是關鍵原物料降稅延至9月底，其次是持續油價雙緩漲機制，第三是每周加開物價穩定工作臨時會報，掌握最新情勢。目標全年消費者物價指數（CPI）年增率維持低於2%警戒線。

