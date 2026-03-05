快訊

中東戰事釀台股震盪 卓榮泰：尚在可控範圍

聯合報／ 黃婉婷／台北報導
行政院長卓榮泰今天在行政院會提及中東戰事下政府如何觀察股市情況。記者黃婉婷／攝影
行政院長卓榮泰今天在行政院會提及中東戰事下政府如何觀察股市情況。記者黃婉婷／攝影

美伊開火，傳出伊朗有意與美國談判，加上川普承諾穩定石油市場，台股早盤強勢回彈。行政院長卓榮泰指出，金融市場方面，過去兩天台股跌幅較日韓低，尚在可控範圍，且今日呈現較大幅度上漲，仍請財政部、金管會密切關注中東情勢發展及金融市場的動態，適時採取相關穩定措施。

美國、以色列與伊朗戰事造成中東局勢緊張，台股連3日下跌共近2600點，台幣貶至10個月新低，但伊朗傳願與美國談判，日韓股市大漲，台股今天早盤揮別4日史上第3大跌點陰霾，最高觸34319.68點，飆漲1490.8點。

金管會等相關部會今赴行政院會報告「中東情勢因應作為」。金管會證券期貨局副局長黃厚銘報告指出，近期受中東情勢影響，國際股市及台股波動較大，統計3月2日至3月4日台股集中市場跌幅7.3%，亞洲主要股市上海跌1.93%、香港跌5.19%、日本跌7.82%、韓國跌18.43%，台股跌幅介於亞洲主要股市之間。

黃厚銘提到，台股短期雖受到中東情勢緊張影響，但股市長期仍將回歸基本面，台股集中市場115年截至1月底本益比約25.84倍，現金殖利率2.06%（加計股票股利為2.12%），國內上市櫃公司今年1月底營收金額為4.724兆元，較去年同期成長30.96%，營收金額為歷年同期最高，台股基本面尚稱穩健。

黃厚銘呼籲，投資人應理性面對短期波動，金管會將密切關注國際政經情勢發展及台股相關指標變化，適時採行相關措施，維護資本市場穩定。

相關新聞

中東戰事若逾一個月 能源、物價衝擊大

中東戰事升溫，府院高度關注。賴清德總統昨天表示，國安團隊第一時間已向他簡報，並即刻啟動相關應變機制；行政院長卓榮泰昨召集兩場會議，財經部會報告油氣存量、金融市場基本面都保持穩健。經濟部統計處長黃偉傑分析，美伊戰事若在一個月內結束，損害則有限，但若超過一個月，恐導致能源物價出現「超乎預期的表現」。

因應中東變局…政院宣示「五護」 強調油氣供應無虞、股市基本面穩健

針對中東情勢發展，行政院長卓榮泰昨（4）日提出護價、護僑、護團、護能源、護金融市場等「五護」因應。

外銷訂單連12紅！元月再創新高 資訊通信、電子產品為成長主力

經濟部昨（4）日公布元月外銷訂單769.1億美元，續創歷年單月新高，年增六成，為連12紅，增幅是歷年單月次高，主要受惠AI熱潮加上春節前備貨效應。

經濟部撥460億元銀彈抗美關稅 核可件數逾1,700件

面對美國關稅衝擊，經濟部編列約460億元相關特別預算，推動支持產業的四大措施，去年8月7日起開放受理申請，截至今年3月2日，累計核可件數逾1,700件，總金額近126億元。

關鍵物資降稅 延至9月底

因應中東情勢，行政院副院長鄭麗君昨（4）日召開「穩定物價小組」，拍板三項穩價措施。首先是關鍵原物料降稅延至9月底，其次是持續油價雙緩漲機制，第三是每周加開物價穩定工作臨時會報，掌握最新情勢。目標全年消費者物價指數（CPI）年增率維持低於2%警戒線。

