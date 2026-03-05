中東戰事釀台股震盪 卓榮泰：尚在可控範圍

美伊開火，傳出伊朗有意與美國談判，加上川普承諾穩定石油市場，台股早盤強勢回彈。行政院長卓榮泰指出，金融市場方面，過去兩天台股跌幅較日韓低，尚在可控範圍，且今日呈現較大幅度上漲，仍請財政部、金管會密切關注中東情勢發展及金融市場的動態，適時採取相關穩定措施。

美國、以色列與伊朗戰事造成中東局勢緊張，台股連3日下跌共近2600點，台幣貶至10個月新低，但伊朗傳願與美國談判，日韓股市大漲，台股今天早盤揮別4日史上第3大跌點陰霾，最高觸34319.68點，飆漲1490.8點。

金管會等相關部會今赴行政院會報告「中東情勢因應作為」。金管會證券期貨局副局長黃厚銘報告指出，近期受中東情勢影響，國際股市及台股波動較大，統計3月2日至3月4日台股集中市場跌幅7.3%，亞洲主要股市上海跌1.93%、香港跌5.19%、日本跌7.82%、韓國跌18.43%，台股跌幅介於亞洲主要股市之間。

黃厚銘提到，台股短期雖受到中東情勢緊張影響，但股市長期仍將回歸基本面，台股集中市場115年截至1月底本益比約25.84倍，現金殖利率2.06%（加計股票股利為2.12%），國內上市櫃公司今年1月底營收金額為4.724兆元，較去年同期成長30.96%，營收金額為歷年同期最高，台股基本面尚稱穩健。

黃厚銘呼籲，投資人應理性面對短期波動，金管會將密切關注國際政經情勢發展及台股相關指標變化，適時採行相關措施，維護資本市場穩定。