貝萊德：三大因素提醒投資人重新思考長期投資 不能只依資產類別配置

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

貝萊德智庫指出，中東衝突再起、軟體類股大幅修正、輝達財報公布，都顯示大趨勢正即時重塑市場格局。這些重大趨勢雖為市場熟知，但長期影響的規模，甚至方向，仍充滿不確定性。

貝萊德強調，既然不存在單一而確定的長期情境，投資人更應頻繁檢視投資判斷，並將重心放在基本面經濟動能，而非僅依資產類別進行配置。投資人如果採取五年以上的策略性投資視角，更需定期檢視關鍵決策、聚焦底層經濟驅動因子。

貝萊德指出，大趨勢之間交錯影響，正同時重塑當前與長期市場格局。隨著中東衝突升溫，地緣政治分裂已成為市場焦點；從輝達最新財報可見，AI基礎建設仍持續推進；軟體類股遭拋售，則反映市場開始重新評估誰將成為AI競局中的相對落後者。

貝萊德的基準情境假設，通貨膨脹黏著將限制利率下調空間。若AI帶動的生產力提升成真，則有望推動經濟突破長期2%的趨勢成長軌道。然而，此情境未必實現。若地緣政治進一步碎片化，也可能推升美國資產所需的風險溢酬，進而壓抑資產評價。

在股票方面，貝萊德對成熟市場維持中立配置，持續加碼新興市場股票。隨著市場分化擴大，貝萊德在私募信貸領域採取更精選策略，同時看好基礎建設資產，因為同時受惠於多項大趨勢的推動。

貝萊德認為，AI基礎建設擴張將推升通膨壓力，並擴大信用利差。對此，通膨連結債券可望抵禦前者風險；非投資等級債券對利率變動敏感度較低，有助緩解信用利差走高的影響，因此貝萊德對非投資等級債券維持加碼立場。由於財政壓力將推升成熟市場公債殖利率，因此貝萊德對成熟債券維持中立立場。

