經濟部啟動能源應變小組 三策略穩天然氣供應

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

能源供應穩定關乎國家安全，為因應中東情勢變化，經濟部已於3月2日啟動能源應變小組，每日召開應變會議，確保國內能源供應無虞；同時密切掌握相關情勢發展，確實盤點國內能源庫存情況，並啟動必要應變機制，全力確保國內能源供應安全。針對穩定天然氣供應也提出三大策略。

經濟部指出，我國油氣進口來源多元分散，2025年原油與天然氣進口分別來自10國與14國，政府平時亦作足準備，石油、煤炭、天然氣已儲存安全存量，石油至少90天、煤炭至少30天、天然氣現行至少11天；因應中東地緣情勢急遽惡化，經濟部已請石油公司提高油氣存量水準，並每日更新存量與船期資料，目前石油及天然氣之存量天數均高於法規。

針對穩定電力供應部分，由於我國進口液化天然氣(LNG)主要80%供應國內發電使用，經濟部已備妥備援機制，確保全方位備援方案可行性，以維持國內供電穩定。

經濟部說明，對於穩定天然氣供應策略，若中長期面臨如伊朗長期封鎖等極端情境，經濟部將責成中油公司備妥三階段方案因應，包括提前調貨調度非中東氣源(如美國、澳洲)支應、亞洲調貨，與日本、韓國等同類天然氣買家商議互援、市場買現貨以充裕料源補足缺口。

考量近期中東緊張情勢，正推升國際油氣及大宗物資價格波動風險，政府持續減徵汽、柴油貨物稅，經濟部並持續推動「亞鄰最低價」調整上限、「油價平穩措施」之油價雙緩漲機制，以協助照顧民生與穩定物價政策，有效減緩國際油氣價格上漲之衝擊。

同時，經濟部將向電價審議會說明戰爭因素對燃料成本影響，由審議會綜合考量燃料成本、民生物價及台電財務，審慎評估。後續經濟部將積極關注國內外能源供需動態資訊，機動調整應變機制，確保我國能源供應安全。

天然氣 經濟部

相關新聞

中東戰事釀台股震盪 卓榮泰：尚在可控範圍

美伊開火，傳出伊朗有意與美國談判，加上川普承諾穩定石油市場，台股早盤強勢回彈。行政院長卓榮泰指出，金融市場方面，過去兩天台股跌幅較日韓低，尚在可控範圍，且今日呈現較大幅度上漲，仍請財政部、金管會密切關注中東情勢發展及金融市場的動態，適時採取相關穩定措施。

中東戰事若逾一個月 能源、物價衝擊大

中東戰事升溫，府院高度關注。賴清德總統昨天表示，國安團隊第一時間已向他簡報，並即刻啟動相關應變機制；行政院長卓榮泰昨召集兩場會議，財經部會報告油氣存量、金融市場基本面都保持穩健。經濟部統計處長黃偉傑分析，美伊戰事若在一個月內結束，損害則有限，但若超過一個月，恐導致能源物價出現「超乎預期的表現」。

因應中東變局…政院宣示「五護」 強調油氣供應無虞、股市基本面穩健

針對中東情勢發展，行政院長卓榮泰昨（4）日提出護價、護僑、護團、護能源、護金融市場等「五護」因應。

外銷訂單連12紅！元月再創新高 資訊通信、電子產品為成長主力

經濟部昨（4）日公布元月外銷訂單769.1億美元，續創歷年單月新高，年增六成，為連12紅，增幅是歷年單月次高，主要受惠AI熱潮加上春節前備貨效應。

經濟部撥460億元銀彈抗美關稅 核可件數逾1,700件

面對美國關稅衝擊，經濟部編列約460億元相關特別預算，推動支持產業的四大措施，去年8月7日起開放受理申請，截至今年3月2日，累計核可件數逾1,700件，總金額近126億元。

關鍵物資降稅 延至9月底

因應中東情勢，行政院副院長鄭麗君昨（4）日召開「穩定物價小組」，拍板三項穩價措施。首先是關鍵原物料降稅延至9月底，其次是持續油價雙緩漲機制，第三是每周加開物價穩定工作臨時會報，掌握最新情勢。目標全年消費者物價指數（CPI）年增率維持低於2%警戒線。

