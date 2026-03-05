經濟部啟動能源應變小組 三策略穩天然氣供應

能源供應穩定關乎國家安全，為因應中東情勢變化，經濟部已於3月2日啟動能源應變小組，每日召開應變會議，確保國內能源供應無虞；同時密切掌握相關情勢發展，確實盤點國內能源庫存情況，並啟動必要應變機制，全力確保國內能源供應安全。針對穩定天然氣供應也提出三大策略。

經濟部指出，我國油氣進口來源多元分散，2025年原油與天然氣進口分別來自10國與14國，政府平時亦作足準備，石油、煤炭、天然氣已儲存安全存量，石油至少90天、煤炭至少30天、天然氣現行至少11天；因應中東地緣情勢急遽惡化，經濟部已請石油公司提高油氣存量水準，並每日更新存量與船期資料，目前石油及天然氣之存量天數均高於法規。

針對穩定電力供應部分，由於我國進口液化天然氣(LNG)主要80%供應國內發電使用，經濟部已備妥備援機制，確保全方位備援方案可行性，以維持國內供電穩定。

經濟部說明，對於穩定天然氣供應策略，若中長期面臨如伊朗長期封鎖等極端情境，經濟部將責成中油公司備妥三階段方案因應，包括提前調貨調度非中東氣源(如美國、澳洲)支應、亞洲調貨，與日本、韓國等同類天然氣買家商議互援、市場買現貨以充裕料源補足缺口。

考量近期中東緊張情勢，正推升國際油氣及大宗物資價格波動風險，政府持續減徵汽、柴油貨物稅，經濟部並持續推動「亞鄰最低價」調整上限、「油價平穩措施」之油價雙緩漲機制，以協助照顧民生與穩定物價政策，有效減緩國際油氣價格上漲之衝擊。

同時，經濟部將向電價審議會說明戰爭因素對燃料成本影響，由審議會綜合考量燃料成本、民生物價及台電財務，審慎評估。後續經濟部將積極關注國內外能源供需動態資訊，機動調整應變機制，確保我國能源供應安全。