天然氣大漲 亞歐經濟面臨新威脅

聯合報／ 國際中心／綜合報導

中東戰雲始終未消，衝擊荷莫茲海峽的天然氣供應，亞洲與歐洲的能源風險升高，亞洲液化天然氣（ＬＮＧ）行情漲至三年最高，日本電力期貨持續飆漲，歐洲天然氣也狂漲，讓才剛挺過貿易戰衝擊的亞歐經濟又面臨新威脅。

歐洲能源交易所（ＥＥＸ）的二○二六年度基載電力合約價格三日跳漲到每度十六點三八日圓（十美分），比美伊衝突前的二月廿七日大漲百分之卅四，同日的日本電力期貨交易量也創新高。東京四月電力期貨三日也漲百分之卅三至每度十七點○二日圓。印度天然氣業者也因預期供應將緊俏，三日開始縮減供給企業的天然氣。

由於伊朗的攻擊導致卡達天然氣生產、及荷莫茲海峽的天然氣貿易幾近停擺，亞洲各國爭搶ＬＮＧ替代來源，交易商指出，亞洲ＬＮＧ現貨觸及每百萬英熱單位（ＢＴＵ）廿五點四美元，比上周飆漲一倍多，攀抵二○二三年來最高價位。卡達生產約全球的百分之廿天然氣，多數銷往中國大陸、印度、南韓及台灣等亞洲國家。

交易商指出，只要卡達繼續暫停生產、荷莫茲海峽繼續封閉，ＬＮＧ價格還會進一步上漲。ＩＣＩＳ的ＬＮＧ分析師Evan Tan說，由於ＬＮＧ常轉向價格更高的市場，立即的影響就是「歐洲和亞洲搶貨」，交易商正關注價差，以了解哪個地區更有利可圖。

中東衝突所帶來的能源價格震盪與不確定性，正讓各國政府要在國內經濟挑戰與地緣政治算計求取平衡的努力，更加複雜，並對全球經濟造成壓力，尤其台灣是全球晶片生產重鎮。

歐洲天然氣價格從二月廿七日以來已暴漲百分之七十，已漲至二○二三年來最高，可能重燃通膨，摧毀脆弱的經濟復甦幼苗。

中東衝突升溫 台日韓中曝險加劇

通膨蠢動！中東戰爭 專家憂衝擊我物價與出口

美伊戰事相對短暫…專家示警若持續「能源市場恐大亂」 顛覆供應鏈、推升通膨

卡達「斷氣」 歐天然氣期貨暴漲逾30% 亞洲急尋替代來源

相關新聞

因應中東戰事 政院拍板關鍵原物料稅負減徵延至9月底、油價雙緩漲

美以轟炸伊朗，中東戰事升溫，行政院長卓榮泰今天再次邀集相關部會一連舉行兩場會議，他說，政府持續以護價、護僑、護團、護能源及護金融市場面向，因應中東情勢；他並感謝行政院副院長鄭麗君舉行穩定物價小組會議，決議關鍵原物料稅負減徵延至今年9月底，持續推動油價雙緩漲機制。

政院拍板：大宗物資減稅再延半年 每周加開穩定物價臨時會報

因應中東戰火，行政院副院長鄭麗君今天舉行「穩定物價小組」會議時說，由於戰事發展未明，近期內穩定物價小組將每周加開臨時會報，經濟部亦啟動能源供應緊急應變小組，密切關注中東情勢，提出穩定物價措施，另決議延長關鍵原物料稅負減徵措施至9月底，並持續推動油價雙緩漲機制。

海運受阻 美伊若久戰 恐現能源危機

伊朗宣稱封鎖荷莫茲海峽，引爆全球能源與航運市場動盪，是否進一步觸發能源危機備受關注。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，一九七○年代的能源危機背景與現在全球能源環境差異甚大，除非戰爭持續三至六個月以上，否則難以形成結構性的石油危機。東海大學經濟系教授邱達生也說，現在對石油的需求程度與一九七○年代不同，整體情境差異明顯。

緩油價 川普擬派美艦護航油輪

路透報導，美國總統川普三日表示，必要時將出動美國海軍護送油輪通行荷莫茲海峽，並下令美國國際開發金融公司（ＤＦＣ）為波斯灣海上貿易提供政治風險保險與財務擔保，試圖緩和油價飆升壓力。國際油價四日盤中仍續漲逾百分之三，船東與經濟學家都認為，護航計畫仍難掃除波灣能源出口的阻礙。

市場觀望 原油未漲破心理關卡

在伊朗戰爭爆發之前，能源專家列出的最糟狀態包括荷莫茲海峽被封鎖，以及伊朗攻擊整個波斯灣區的港口、煉油廠與天然氣站。如今戰爭進入第五天，中東主要的能源設施已經遭到攻擊，卡達停止生產液化天然氣（ＬＮＧ），沙烏地阿拉伯最重要的煉油廠之一已經關閉，貨輪通過荷莫茲海峽的運務實質上已經停頓，但布蘭特油價為何尚未突破每桶一百美元重要心理關卡？

