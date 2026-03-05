天然氣大漲 亞歐經濟面臨新威脅

中東戰雲始終未消，衝擊荷莫茲海峽的天然氣供應，亞洲與歐洲的能源風險升高，亞洲液化天然氣（ＬＮＧ）行情漲至三年最高，日本電力期貨持續飆漲，歐洲天然氣也狂漲，讓才剛挺過貿易戰衝擊的亞歐經濟又面臨新威脅。

歐洲能源交易所（ＥＥＸ）的二○二六年度基載電力合約價格三日跳漲到每度十六點三八日圓（十美分），比美伊衝突前的二月廿七日大漲百分之卅四，同日的日本電力期貨交易量也創新高。東京四月電力期貨三日也漲百分之卅三至每度十七點○二日圓。印度天然氣業者也因預期供應將緊俏，三日開始縮減供給企業的天然氣。

由於伊朗的攻擊導致卡達天然氣生產、及荷莫茲海峽的天然氣貿易幾近停擺，亞洲各國爭搶ＬＮＧ替代來源，交易商指出，亞洲ＬＮＧ現貨觸及每百萬英熱單位（ＢＴＵ）廿五點四美元，比上周飆漲一倍多，攀抵二○二三年來最高價位。卡達生產約全球的百分之廿天然氣，多數銷往中國大陸、印度、南韓及台灣等亞洲國家。

交易商指出，只要卡達繼續暫停生產、荷莫茲海峽繼續封閉，ＬＮＧ價格還會進一步上漲。ＩＣＩＳ的ＬＮＧ分析師Evan Tan說，由於ＬＮＧ常轉向價格更高的市場，立即的影響就是「歐洲和亞洲搶貨」，交易商正關注價差，以了解哪個地區更有利可圖。

中東衝突所帶來的能源價格震盪與不確定性，正讓各國政府要在國內經濟挑戰與地緣政治算計求取平衡的努力，更加複雜，並對全球經濟造成壓力，尤其台灣是全球晶片生產重鎮。

歐洲天然氣價格從二月廿七日以來已暴漲百分之七十，已漲至二○二三年來最高，可能重燃通膨，摧毀脆弱的經濟復甦幼苗。