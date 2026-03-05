聽新聞
緩油價 川普擬派美艦護航油輪

聯合報／ 編譯盧思綸季晶晶／綜合報導

路透報導，美國總統川普三日表示，必要時將出動美國海軍護送油輪通行荷莫茲海峽，並下令美國國際開發金融公司（ＤＦＣ）為波斯灣海上貿易提供政治風險保險與財務擔保，試圖緩和油價飆升壓力。國際油價四日盤中仍續漲逾百分之三，船東與經濟學家都認為，護航計畫仍難掃除波灣能源出口的阻礙。

航運界人士則警告，若戰事持續，美軍可用護航艦艇數量有限，且護航本身面臨遭攻擊風險；分析師也指說，保費恐長期維持高檔，部分船東可能轉而私下與伊朗協商，為自家船隻爭取通行豁免。

川普說，「美國將確保能源自由流通到全世界」，且未來還會有更多行動。ＤＦＣ成立於二○一九年，是由美國政府與民間投資人合作支持開發中國家的政府機構。

此舉表明川普願意動用金融與軍事工具防止全球原油供應受到干擾。美以聯軍開轟伊朗後，全球油價飆升，可能削弱川普所屬共和黨在十一月期中選舉選情。

在川普宣布這項消息後，油價漲幅一度收斂，但隨著中東戰事仍無止息跡象，ＤＦＣ承保與美軍護航的具體運作機制也未可知，投資人憂慮再起。布蘭特原油期貨四日一度漲百分之三點八至每桶八十四點四八美元，西德州中級原油期貨也攀揚百分之三點六，報每桶七十七點二三美元。

截至二日，美國海軍在中東部署十二艘軍艦，包括一艘航空母艦，軍方可能動用這些艦艇護送商船。但其中一些艦艇正被用於打擊伊朗或攔截飛彈。此外，護航行動本身風險不小，海軍護航艦艇可能必須面對伊朗與小型武裝船隻的攻擊。

航運公司與保險業者正重新評估區域曝險；戰爭風險保費飆升，部分保單縮減或撤回，推高油輪通行成本，迫使業者延後航程或改道。

除了油價飆升風險，伊朗空襲行動對石油生產設施的威脅也不容忽視。一名消息人士說，川普政府一直不願動用國家戰略石油儲備，但若油價持續攀升，官員可能很快會釋出訊號，表明已準備動用。

因應中東戰事 政院拍板關鍵原物料稅負減徵延至9月底、油價雙緩漲

美以轟炸伊朗，中東戰事升溫，行政院長卓榮泰今天再次邀集相關部會一連舉行兩場會議，他說，政府持續以護價、護僑、護團、護能源及護金融市場面向，因應中東情勢；他並感謝行政院副院長鄭麗君舉行穩定物價小組會議，決議關鍵原物料稅負減徵延至今年9月底，持續推動油價雙緩漲機制。

政院拍板：大宗物資減稅再延半年 每周加開穩定物價臨時會報

因應中東戰火，行政院副院長鄭麗君今天舉行「穩定物價小組」會議時說，由於戰事發展未明，近期內穩定物價小組將每周加開臨時會報，經濟部亦啟動能源供應緊急應變小組，密切關注中東情勢，提出穩定物價措施，另決議延長關鍵原物料稅負減徵措施至9月底，並持續推動油價雙緩漲機制。

海運受阻 美伊若久戰 恐現能源危機

伊朗宣稱封鎖荷莫茲海峽，引爆全球能源與航運市場動盪，是否進一步觸發能源危機備受關注。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，一九七○年代的能源危機背景與現在全球能源環境差異甚大，除非戰爭持續三至六個月以上，否則難以形成結構性的石油危機。東海大學經濟系教授邱達生也說，現在對石油的需求程度與一九七○年代不同，整體情境差異明顯。

市場觀望 原油未漲破心理關卡

在伊朗戰爭爆發之前，能源專家列出的最糟狀態包括荷莫茲海峽被封鎖，以及伊朗攻擊整個波斯灣區的港口、煉油廠與天然氣站。如今戰爭進入第五天，中東主要的能源設施已經遭到攻擊，卡達停止生產液化天然氣（ＬＮＧ），沙烏地阿拉伯最重要的煉油廠之一已經關閉，貨輪通過荷莫茲海峽的運務實質上已經停頓，但布蘭特油價為何尚未突破每桶一百美元重要心理關卡？

天然氣大漲 亞歐經濟面臨新威脅

中東戰雲始終未消，衝擊荷莫茲海峽的天然氣供應，亞洲與歐洲的能源風險升高，亞洲液化天然氣（ＬＮＧ）行情漲至三年最高，日本電力期貨持續飆漲，歐洲天然氣也狂漲，讓才剛挺過貿易戰衝擊的亞歐經濟又面臨新威脅。

