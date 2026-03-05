緩油價 川普擬派美艦護航油輪

路透報導，美國總統川普三日表示，必要時將出動美國海軍護送油輪通行荷莫茲海峽，並下令美國國際開發金融公司（ＤＦＣ）為波斯灣海上貿易提供政治風險保險與財務擔保，試圖緩和油價飆升壓力。國際油價四日盤中仍續漲逾百分之三，船東與經濟學家都認為，護航計畫仍難掃除波灣能源出口的阻礙。

航運界人士則警告，若戰事持續，美軍可用護航艦艇數量有限，且護航本身面臨遭攻擊風險；分析師也指說，保費恐長期維持高檔，部分船東可能轉而私下與伊朗協商，為自家船隻爭取通行豁免。

川普說，「美國將確保能源自由流通到全世界」，且未來還會有更多行動。ＤＦＣ成立於二○一九年，是由美國政府與民間投資人合作支持開發中國家的政府機構。

此舉表明川普願意動用金融與軍事工具防止全球原油供應受到干擾。美以聯軍開轟伊朗後，全球油價飆升，可能削弱川普所屬共和黨在十一月期中選舉選情。

在川普宣布這項消息後，油價漲幅一度收斂，但隨著中東戰事仍無止息跡象，ＤＦＣ承保與美軍護航的具體運作機制也未可知，投資人憂慮再起。布蘭特原油期貨四日一度漲百分之三點八至每桶八十四點四八美元，西德州中級原油期貨也攀揚百分之三點六，報每桶七十七點二三美元。

截至二日，美國海軍在中東部署十二艘軍艦，包括一艘航空母艦，軍方可能動用這些艦艇護送商船。但其中一些艦艇正被用於打擊伊朗或攔截飛彈。此外，護航行動本身風險不小，海軍護航艦艇可能必須面對伊朗與小型武裝船隻的攻擊。

航運公司與保險業者正重新評估區域曝險；戰爭風險保費飆升，部分保單縮減或撤回，推高油輪通行成本，迫使業者延後航程或改道。

除了油價飆升風險，伊朗空襲行動對石油生產設施的威脅也不容忽視。一名消息人士說，川普政府一直不願動用國家戰略石油儲備，但若油價持續攀升，官員可能很快會釋出訊號，表明已準備動用。