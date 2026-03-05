聽新聞
0:00 / 0:00

市場觀望 原油未漲破心理關卡

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導
中東戰爭爆發，油價漲幅相對謹慎，分析師指出，交易商仍在觀望戰事持續多久。路透
中東戰爭爆發，油價漲幅相對謹慎，分析師指出，交易商仍在觀望戰事持續多久。路透

伊朗戰爭爆發之前，能源專家列出的最糟狀態包括荷莫茲海峽被封鎖，以及伊朗攻擊整個波斯灣區的港口、煉油廠與天然氣站。如今戰爭進入第五天，中東主要的能源設施已經遭到攻擊，卡達停止生產液化天然氣（ＬＮＧ），沙烏地阿拉伯最重要的煉油廠之一已經關閉，貨輪通過荷莫茲海峽的運務實質上已經停頓，但布蘭特油價為何尚未突破每桶一百美元重要心理關卡？

金融時報報導，油價三日最高曾衝到八十五美元，是二○二四年七月以來的高點，但仍遠低於二○二二年俄羅斯入侵烏克蘭時的一二八美元水位。能源數據公司Welligence分析師表示，市場反應相當謹慎，交易商仍在觀望衝突將持續多久。

目前為止，油價的漲幅遠比去年六月「十二日戰爭」大得多，因為當時波斯灣石油並未停運，且能源設施只受到有限攻擊。但與以往發生能源危機時的情況相比，目前的漲幅仍只算是小兒科。一九七三至七四年阿拉伯石油禁運時，油價曾大漲百分之二六○；一九七九年伊朗革命時，油價曾大漲百分之一六○；一九九○年伊拉克侵略科威特，油價曾上漲百分之一八○。每一次對全球經濟都造成重大衝擊。

但現在世界已經改變。已開發國家的石油密集度遠低於一九七○年代，對中東石油的依賴度也降低。現在美國是世界最大產油國，而且蓋亞那、巴西與加拿大都有大量石油出口。

此外，石油業因應能源危機的能力增強。經過新冠疫情及俄烏戰爭後，貿易商已更能迅速調整油輪航線，使利潤最大化，並將干擾降到最低。這也使油市情勢較為寬鬆，甚至對短期性的供給震撼掉以輕心。市場要等到石油供給受到實質的干擾後，才會開始追價。

如果荷莫茲海峽繼續實際封閉兩周之久，專家預估將導致二點五億桶的石油無法運出波灣，一些產油國因為油槽爆滿而不得不停產，此時油價將衝破一百美元。目前伊拉克已經因為無處儲油，關閉了全世界最大的魯邁拉油田。

戰爭之前，國際油市供給充裕，一些擔憂中東可能出事的國家預先建立原油庫存。以中國為例，在沒有新貨供應的情況下，庫存量可以支持一二四天的需求。全球庫存量以歷史標準來看雖處於低位，但仍有廿億桶，而中東油運一天受到影響的數量約為一千六百萬桶。再者，儘管荷莫茲海峽油運受到管制，但沙國及阿聯一部分石油仍可繞道出口。

油市分析家的共識是，油價走勢繫於油運受到干擾的時間多長，以及多嚴重而定。標普全球能源機構研究人員蘇威表示，基本情況是如果海峽油運迅速恢復，油價將在八十至九十美元之間；但干擾時間拉長，油價將突破百元。

油價 伊拉克 石油 伊朗

延伸閱讀

中東戰事升溫…李鎮宇：海峽受阻 油國儲油庫何時塞爆成為新壓力源

荷莫茲海峽封鎖市場震撼 原油升破85美元、美元指數漲向100

美伊戰事相對短暫…專家示警若持續「能源市場恐大亂」 顛覆供應鏈、推升通膨

能源咽喉被封鎖…若荷莫茲海峽運中東油氣被關斷供 亞洲受創最重

相關新聞

因應中東戰事 政院拍板關鍵原物料稅負減徵延至9月底、油價雙緩漲

美以轟炸伊朗，中東戰事升溫，行政院長卓榮泰今天再次邀集相關部會一連舉行兩場會議，他說，政府持續以護價、護僑、護團、護能源及護金融市場面向，因應中東情勢；他並感謝行政院副院長鄭麗君舉行穩定物價小組會議，決議關鍵原物料稅負減徵延至今年9月底，持續推動油價雙緩漲機制。

政院拍板：大宗物資減稅再延半年 每周加開穩定物價臨時會報

因應中東戰火，行政院副院長鄭麗君今天舉行「穩定物價小組」會議時說，由於戰事發展未明，近期內穩定物價小組將每周加開臨時會報，經濟部亦啟動能源供應緊急應變小組，密切關注中東情勢，提出穩定物價措施，另決議延長關鍵原物料稅負減徵措施至9月底，並持續推動油價雙緩漲機制。

海運受阻 美伊若久戰 恐現能源危機

伊朗宣稱封鎖荷莫茲海峽，引爆全球能源與航運市場動盪，是否進一步觸發能源危機備受關注。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，一九七○年代的能源危機背景與現在全球能源環境差異甚大，除非戰爭持續三至六個月以上，否則難以形成結構性的石油危機。東海大學經濟系教授邱達生也說，現在對石油的需求程度與一九七○年代不同，整體情境差異明顯。

緩油價 川普擬派美艦護航油輪

路透報導，美國總統川普三日表示，必要時將出動美國海軍護送油輪通行荷莫茲海峽，並下令美國國際開發金融公司（ＤＦＣ）為波斯灣海上貿易提供政治風險保險與財務擔保，試圖緩和油價飆升壓力。國際油價四日盤中仍續漲逾百分之三，船東與經濟學家都認為，護航計畫仍難掃除波灣能源出口的阻礙。

市場觀望 原油未漲破心理關卡

在伊朗戰爭爆發之前，能源專家列出的最糟狀態包括荷莫茲海峽被封鎖，以及伊朗攻擊整個波斯灣區的港口、煉油廠與天然氣站。如今戰爭進入第五天，中東主要的能源設施已經遭到攻擊，卡達停止生產液化天然氣（ＬＮＧ），沙烏地阿拉伯最重要的煉油廠之一已經關閉，貨輪通過荷莫茲海峽的運務實質上已經停頓，但布蘭特油價為何尚未突破每桶一百美元重要心理關卡？

天然氣大漲 亞歐經濟面臨新威脅

中東戰雲始終未消，衝擊荷莫茲海峽的天然氣供應，亞洲與歐洲的能源風險升高，亞洲液化天然氣（ＬＮＧ）行情漲至三年最高，日本電力期貨持續飆漲，歐洲天然氣也狂漲，讓才剛挺過貿易戰衝擊的亞歐經濟又面臨新威脅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。