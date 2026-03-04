房市盤整回歸長期價值！台中七期高端產品展現支撐力

隨著房市進入結構調整階段，市場開始重新檢視產品本質與長期價值。高總價、大坪數住宅面臨買方族群有限、成交周期拉長的現象，節奏放緩成為階段性特徵。不過根據最新市調顯示，台中七期高端產品依舊展現高支撐力，銷售表現相對亮眼。

業界指出，這類產品多集中於成熟區域與核心地段，供給量有限，購屋族群以自住與長期持有為主，價格修正壓力相對溫和，高端市場雖成交節奏放緩，但並未出現價格結構性鬆動。

業界也不諱言，核心地段、產品規劃與品牌信任度，逐漸成為市場判斷標準，房市也正式進入價值重排序的新階段。

觀察近一年實價揭露，七期住宅市場價格帶已逐步確立。「遠雄琉蘊」成交均價82.6萬元，最高達每坪99.1萬元；「寶璽天讚」均價92.3萬元，成交單價最高98萬，總價戶戶破億元。位於七期周邊單元二的「雙橡園1518」，均價也來到87.4萬元，成交單價最高93.3萬元。從成交結構觀察，市區價格穩定上漲，七期作為蛋黃區，其價格基礎展現穩定支撐力。

在這樣的市場結構下，位於七期核心區段，創下住宅成交紀錄的雙案「聯聚玉衡」與「聯聚理安」，成為市場關注指標個案。

實價登露顯示，「聯聚玉衡」每坪成交單價在91.2萬至143.8萬元，均價110.7萬元；「聯聚理安」則為95.5萬至142.8萬元，均價116.8萬元。雙案不僅展現價格高度，也反映市場對核心地段、規劃與品牌口碑的高度認可。

「聯聚玉衡」正對秋紅谷公園第一排，規劃51層，為台中最高住宅，採均質62坪設計；「聯聚理安」則面對歌劇院與市政十字園道，規劃39層樓高，110、220坪大尺度住宅，由義大利建築團隊ACPV ARCHITECTS操刀設計。當市場回歸自住與長期保值邏輯，具備地段稀缺性與品牌積累的產品，自然更具抗波動能力。

七期商辦市場同樣建立價格基準，根據去年實價登錄，允將「TST台灣之鑽」均價94萬元，最高單價每坪107萬元，興富發（2542）「市政壹號廣場」均價81萬元，最高單價93.1萬元。高樓層戶別突破百萬水位非偶發，區域價格站穩後，市場競爭重心轉向建築規劃與品牌口碑。

七期高端商辦供給相對有限，聯聚建設深耕七期多年，從「聯聚中雍」、「聯聚中維」到剛推出的「聯聚中衡」，穩健延續企業總部產品定位，並由ACPV ARCHITECTS設計，提升規格門檻與安全標準。

此案位於市政北二路與朝富路口，樓高37層，主力坪數70至90坪，最新一期實價登錄揭露單價77.3萬至96.5萬元，可印證當商辦市場邁入品質競爭階段，具規劃深度及國際規格的產品將更具長期支撐力。

值得注意的是，今年元月上路的「營建剩餘土石方全流向管理」政策，使營建成本上升。業界估算，每坪售價可能被迫調漲數萬元，對價格下檔形成支撐，短期內出現房價修正的空間有限。

在入場時機上，當價格基準確立、成本提高形成支撐，消費者更趨向選擇具地段稀缺性、與品牌基礎的產品，建案也呈現出「強者恆強，弱者恆弱」的趨勢，對重視資產長期價值的客戶而言，及早布局具剛性支撐標的，將更有助於在市場重整過程中建立優勢。