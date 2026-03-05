聽新聞
0:00 / 0:00

關鍵物資降稅 延至9月底

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

因應中東情勢，行政院副院長鄭麗君昨（4）日召開「穩定物價小組」，拍板三項穩價措施。首先是關鍵原物料降稅延至9月底，其次是持續油價雙緩漲機制，第三是每周加開物價穩定工作臨時會報，掌握最新情勢。目標全年消費者物價指數（CPI）年增率維持低於2%警戒線。

中東情勢牽動能源供應，也讓物價蠢蠢欲動。鄭麗君昨日召開穩定物價小組，原本3月底就要到期的關鍵原物料減稅措施，將延至9月，這是第17波減徵措施，希望提前因應物價上漲風險，持續從源頭減輕國內業者營運負擔。

減徵項目包含免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅、小麥進口關稅；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半。另外，汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥(卜特蘭一型）貨物稅減半。

鄭麗君也表示，為減緩油價上漲衝擊，經濟部將持續推動「亞鄰最低價」調整上限與汽、柴油雙緩漲機制。當95無鉛汽油每公升漲至32.5至34.9元、35至37.4元時，分別由中油吸收25%、50%漲幅；達37.5元以上，由中油與政府共同吸收75%。

另外為即時掌握最新情勢，鄭麗君表示，將每周加開物價穩定臨時會報，經濟部同步啟動能源供應緊急應變小組，密切掌握情勢發展，穩定物價。

原物料 貨物稅 中油

延伸閱讀

政院拍板：大宗物資減稅再延半年 每周加開穩定物價臨時會報

中東局勢動盪 政院拍板關鍵原物料減徵延至九月底

中東情勢緊張 卓揆掛保證能源「不斷氣」

關稅協定效力美依序通知 經部、財部研議進口非美汽車零組件降稅

相關新聞

中東戰事若逾一個月 能源、物價衝擊大

中東戰事升溫，府院高度關注。賴清德總統昨天表示，國安團隊第一時間已向他簡報，並即刻啟動相關應變機制；行政院長卓榮泰昨召集兩場會議，財經部會報告油氣存量、金融市場基本面都保持穩健。經濟部統計處長黃偉傑分析，美伊戰事若在一個月內結束，損害則有限，但若超過一個月，恐導致能源物價出現「超乎預期的表現」。

因應中東變局…政院宣示「五護」 強調油氣供應無虞、股市基本面穩健

針對中東情勢發展，行政院長卓榮泰昨（4）日提出護價、護僑、護團、護能源、護金融市場等「五護」因應。

外銷訂單連12紅！元月再創新高 資訊通信、電子產品為成長主力

經濟部昨（4）日公布元月外銷訂單769.1億美元，續創歷年單月新高，年增六成，為連12紅，增幅是歷年單月次高，主要受惠AI熱潮加上春節前備貨效應。

關鍵物資降稅 延至9月底

因應中東情勢，行政院副院長鄭麗君昨（4）日召開「穩定物價小組」，拍板三項穩價措施。首先是關鍵原物料降稅延至9月底，其次是持續油價雙緩漲機制，第三是每周加開物價穩定工作臨時會報，掌握最新情勢。目標全年消費者物價指數（CPI）年增率維持低於2%警戒線。

元月外銷訂單統計 美國市場增64% 歷來最佳

經濟部昨（4）日公布元月外銷訂單統計，五大主要接單地區金額皆較去年同期顯著成長，其中又以美國、東協地區增幅最為顯著，成為支撐元月外銷接單新高的關鍵引擎。

媒體分潤機制兩路推進 數發部將借助AI代理人、參考國際模式

針對媒體與數位平台分潤議題，數發部長林宜敬昨（4）日表示，審慎評估立法與產業合作方向；數發部次長侯宜秀表示，將從兩方向來思考媒體分潤機制，一是透過AI代理人協助媒體觸及更多閱聽人，二是參考國際，尋求合適模式，建立內容授權與分潤新機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。