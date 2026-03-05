聽新聞
關鍵物資降稅 延至9月底
因應中東情勢，行政院副院長鄭麗君昨（4）日召開「穩定物價小組」，拍板三項穩價措施。首先是關鍵原物料降稅延至9月底，其次是持續油價雙緩漲機制，第三是每周加開物價穩定工作臨時會報，掌握最新情勢。目標全年消費者物價指數（CPI）年增率維持低於2%警戒線。
中東情勢牽動能源供應，也讓物價蠢蠢欲動。鄭麗君昨日召開穩定物價小組，原本3月底就要到期的關鍵原物料減稅措施，將延至9月，這是第17波減徵措施，希望提前因應物價上漲風險，持續從源頭減輕國內業者營運負擔。
減徵項目包含免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅、小麥進口關稅；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半。另外，汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥(卜特蘭一型）貨物稅減半。
鄭麗君也表示，為減緩油價上漲衝擊，經濟部將持續推動「亞鄰最低價」調整上限與汽、柴油雙緩漲機制。當95無鉛汽油每公升漲至32.5至34.9元、35至37.4元時，分別由中油吸收25%、50%漲幅；達37.5元以上，由中油與政府共同吸收75%。
另外為即時掌握最新情勢，鄭麗君表示，將每周加開物價穩定臨時會報，經濟部同步啟動能源供應緊急應變小組，密切掌握情勢發展，穩定物價。
