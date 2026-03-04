快訊

美股早盤／傳伊朗提議停戰談判 油價回檔、指數翻紅

聽新聞
0:00 / 0:00

氣立財報／去年轉盈 每股純益0.19元 擬超額配發0.5元股息

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

氣動元件大廠氣立（4555）4日公布2025年合併財報，全年合併營收16.03億元、年增7.5%，毛利率30.90%，較2024年的26.06%增加4.84個百分點，稅後純益0.14億元，正式擺脫連續兩年虧損陰霾，並轉虧為盈，每股稅後純益0.19元。

氣立董事會並通過去年度盈餘分配案，每股擬超額配發0.5元現金股利，其中盈餘分配0.2元現金股利，資本公積發放0.3元現金股利，以今天收盤價35.15元計算，現金殖利率1.42%。氣立預訂5月29日召開股東常會，將全面改選董事。

氣立去年第4季合併營收3.95億元、年增3.7%，毛利率31.93%，較2024年同期28.58%增加3.35個百分點，稅後純益0.15億元，較2024年同期轉虧為盈，單季每股稅後純益0.21元。

氣立指出，在勞動成本上升及人口結構變化等因素下，自動化設備需求增加已是既有趨勢，但隨近期AI運用的快速發展，其所帶動的半導體、PCB及機器人等產業進入高度成長階段，也使相關自動化設備及元件需求穩定升溫。

因應大環境的變化，氣立近年積極推動產品升級，除了在氣動元件產品進行成本優化外，更加速推動往電控元件升級，拓展未來產品可應用產業範圍。

而在精密金屬製造業務方面，透過產能的逐步擴充，客群亦由原先氣動設備、自動化設備及汽車產業等，轉變為以自動化設備、汽車、機器人、農業機械等產業為主，不但營收客群來源更趨多元化，毛利率也隨之明顯提升。

在新品進展方面，超音波流量感測器及靈巧手，在去年第3季的自動化展及國際半導體展發表後，已受到許多半導體及液冷散熱客戶的關注，並開始送樣測試，預計今年3月底至4月初小量出貨，後續出貨動能可望隨客戶導入進度逐步放大。

氣立進一步指出，未來感測器系列產品將成為新的主力商品，且在客戶需求情境及規格的不斷開出下，應用產業也將延伸至化工、醫療及智慧建築等領域，可望成為推升營收與獲利增長的關鍵動能之一。

營收 自動化設備 每股純益

延伸閱讀

瑞耘財報／去年全年EPS 7.31元 獲利創新高 擬配息3元、殖利率5.5%

禾伸堂財報／2025年全年EPS 6.58元、第4季獲利年增33% 擬配息5.8元

群電財報／2025年全年 EPS 5.2元 擬配發3.7元股息、配發率逾七成

正瀚財報／全年營收18.19億元 EPS 4.51元

相關新聞

因應中東戰事 政院拍板關鍵原物料稅負減徵延至9月底、油價雙緩漲

美以轟炸伊朗，中東戰事升溫，行政院長卓榮泰今天再次邀集相關部會一連舉行兩場會議，他說，政府持續以護價、護僑、護團、護能源及護金融市場面向，因應中東情勢；他並感謝行政院副院長鄭麗君舉行穩定物價小組會議，決議關鍵原物料稅負減徵延至今年9月底，持續推動油價雙緩漲機制。

政院拍板：大宗物資減稅再延半年 每周加開穩定物價臨時會報

因應中東戰火，行政院副院長鄭麗君今天舉行「穩定物價小組」會議時說，由於戰事發展未明，近期內穩定物價小組將每周加開臨時會報，經濟部亦啟動能源供應緊急應變小組，密切關注中東情勢，提出穩定物價措施，另決議延長關鍵原物料稅負減徵措施至9月底，並持續推動油價雙緩漲機制。

氣立財報／去年轉盈 每股純益0.19元 擬超額配發0.5元股息

氣動元件大廠氣立（4555）4日公布2025年合併財報，全年合併營收16.03億元、年增7.5%，毛利率30.90%，較2024年的26.06%增加4.84個百分點，稅後純益0.14億元，正式擺脫連續兩年虧損陰霾，並轉虧為盈，每股稅後純益0.19元。

政院：穩定物價小組加開每周臨時會報 目標全年 CPI 控制在2%以內

副院長鄭麗君於4日召開行政院「穩定物價小組」會議，表示我國經濟在全球變局中展現韌性，2025年經濟成長率達8.68%，創近15年新高；消費者物價指數(CPI)全年平均年增率為1.66%，為近5年新低。惟近期中東戰事爆發，導致原油及天然氣等國際能源價格面臨劇烈波動，鄭麗君會中指示，近期內，行政院「穩定物價小組」每周加開物價穩定工作臨時會報，經濟部亦啟動能源供應緊急應變小組，密切關注因應中東情勢，以穩定物價並指示，持續落實油價雙緩漲機制，會中也決議將關鍵原物料稅負減徵措施延長至今年 9 月底，力求降低國際油氣價格衝擊，確保國內物價穩定，全年 CPI 上漲率控制在 2% 以內的目標不變。

經濟部產業技術司科研成果登MWC 工研院次世代通訊臺英6G策略合作

世界行動通訊大會（MWC）在巴塞隆納迎來20周年，聚焦AI與行動通訊融合。經濟部產業技術司成果前進國際，由工研院展示地面與衛星通訊、AI網路與通感融合等技術，今年更宣布與英國國家級電信樞紐TITAN、未來通訊研究中心JOINER策略合作，展開台英技術研發、場域驗證與人才交流，強化台灣在全球6G標準與關鍵技術布局的影響力。

1月外銷訂單 美國年增64%奪冠、東協地區占比竄升

經濟部公布今年1月外銷訂單統計，五大主要接單地區金額皆較去年同期顯著成長，其中又以美國、東協地區增幅最為顯著，成為支撐1月外銷接單新高的關鍵引擎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。