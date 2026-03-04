氣立財報／去年轉盈 每股純益0.19元 擬超額配發0.5元股息

氣動元件大廠氣立（4555）4日公布2025年合併財報，全年合併營收16.03億元、年增7.5%，毛利率30.90%，較2024年的26.06%增加4.84個百分點，稅後純益0.14億元，正式擺脫連續兩年虧損陰霾，並轉虧為盈，每股稅後純益0.19元。

氣立董事會並通過去年度盈餘分配案，每股擬超額配發0.5元現金股利，其中盈餘分配0.2元現金股利，資本公積發放0.3元現金股利，以今天收盤價35.15元計算，現金殖利率1.42%。氣立預訂5月29日召開股東常會，將全面改選董事。

氣立去年第4季合併營收3.95億元、年增3.7%，毛利率31.93%，較2024年同期28.58%增加3.35個百分點，稅後純益0.15億元，較2024年同期轉虧為盈，單季每股稅後純益0.21元。

氣立指出，在勞動成本上升及人口結構變化等因素下，自動化設備需求增加已是既有趨勢，但隨近期AI運用的快速發展，其所帶動的半導體、PCB及機器人等產業進入高度成長階段，也使相關自動化設備及元件需求穩定升溫。

因應大環境的變化，氣立近年積極推動產品升級，除了在氣動元件產品進行成本優化外，更加速推動往電控元件升級，拓展未來產品可應用產業範圍。

而在精密金屬製造業務方面，透過產能的逐步擴充，客群亦由原先氣動設備、自動化設備及汽車產業等，轉變為以自動化設備、汽車、機器人、農業機械等產業為主，不但營收客群來源更趨多元化，毛利率也隨之明顯提升。

在新品進展方面，超音波流量感測器及靈巧手，在去年第3季的自動化展及國際半導體展發表後，已受到許多半導體及液冷散熱客戶的關注，並開始送樣測試，預計今年3月底至4月初小量出貨，後續出貨動能可望隨客戶導入進度逐步放大。

氣立進一步指出，未來感測器系列產品將成為新的主力商品，且在客戶需求情境及規格的不斷開出下，應用產業也將延伸至化工、醫療及智慧建築等領域，可望成為推升營收與獲利增長的關鍵動能之一。