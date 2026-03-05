聽新聞
因應中東變局…政院宣示「五護」 強調油氣供應無虞、股市基本面穩健

經濟日報／ 記者余弦妙歐芯萌／台北報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

針對中東情勢發展，行政院長卓榮泰昨（4）日提出護價、護僑、護團、護能源、護金融市場等「五護」因應。

據經濟部盤點，目前國內石油存量達160天，液化天然氣也將透過三階段確保供應無虞；股市方面，目前基本面穩健、可控，將密切關注。

卓榮泰昨日邀集外交部、交通部財政部金管會及經濟部，連續召開兩場會議；行政院副院長鄭麗君也召開穩定物價小組會議。

賴清德總統昨日在民進黨中常會表示，已指示國安及行政團隊，持續緊盯中東情勢變化，審慎評估對台灣經濟、能源、民生與金融市場、可能影響，並提早做好因應，確保社會運作無虞。

政院昨日提出「五護」因應。「護價」方面，由鄭麗君督軍，拍板關鍵原物料降稅延長、油價雙緩漲機制等，減輕國內物價壓力。

「護能源」方面，經濟部表示，目前國內油氣存量均符合法定安全標準。卓榮泰要求，持續透過多元管道採購與彈性調度，確保能源供給無虞。

受中東戰事影響，經濟部已每日追蹤國際原油情勢與存量，目前國內石油存量達160天。中油公司將透過增購美國等地現貨、調整油輪航速等措施，確保原油供應穩定。

液化天然氣（LNG）方面，台灣自中東進口約34%。中油已掌握抵港船期，3月底前供應無虞，並啟動確保4月進口量的必要措施，採三階段存量調度方案，包括「提前調貨」由非中東氣源支應、「亞洲調貨」與同業協調互援，以及「市場買現貨」補足缺口。

鄭麗君要求經濟部與中油落實供應調控，必要時洽請外交部駐外單位協助，確保能源不中斷、不量縮；中長期則應分散油氣進口來源，強化供應韌性。

「護金融市場」方面，財政部、金管會表示，國內基本面仍屬穩健，各項觀察指標維持在可控區間。卓榮泰指示，持續關注國際政經情勢，滾動檢討市場指標變化，並做好全面性因應措施，維護資本市場穩定。

「護僑」、「護團」方面，卓榮泰強調，情勢尚未明朗前，確保國人安心與安全為首要目標，請交通部掌握旅行社團客返台行程，並協調航空公司優先安排國人返國航班；並指示外交部透過「旅外國人動態登錄」系統，主動聯繫仍在中東地區國人，了解其需求並提供必要協助。

