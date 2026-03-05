聽新聞
媒體分潤機制兩路推進 數發部將借助AI代理人、參考國際模式

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
數發部長林宜敬。記者曾原信／攝影
數發部長林宜敬。記者曾原信／攝影

針對媒體與數位平台分潤議題，數發部長林宜敬昨（4）日表示，審慎評估立法與產業合作方向；數發部次長侯宜秀表示，將從兩方向來思考媒體分潤機制，一是透過AI代理人協助媒體觸及更多閱聽人，二是參考國際，尋求合適模式，建立內容授權與分潤新機制。

數位平台長期挪用媒體內容，壟斷廣告收益，衝擊新聞產業，媒體議價法至今仍未有明確進展，面對AI快速發展，尤其Google推出「AI Overview」後，對新聞流量與媒體營運模式更帶來明顯衝擊。對此林宜敬指出，將審慎評估立法與產業合作方向，目前正從技術面與國際合作雙軌並進，研議協助媒體產業轉型。

據外媒報導，近期Meta與新聞集團（News Corp）達成一項AI內容授權協議，每年將會向這家媒體公司支付最高5,000萬美元費用。

林宜敬表示，AI技術發展太快，立法不見得是最好方法。兩年前在談媒體議價法的時空環境都與現在不同，特別是去年美國川普政府提出對等關稅議題，政府團隊壓力也很大，在這樣的情境背景下，數發部正在思考如何推動媒體共榮。

針對是否比照美國媒體與Meta等平台達成AI內容授權合作，林宜敬表示，確實已將AI納入重要評估面向，目前由資安院從技術層面提出配套構想。

侯宜秀補充，媒體內容未來不僅是「給人閱讀」，更可能透過AI代理人方式被讀取與運用。因此，現階段規劃有兩大方向。第一，研究如何透過AI代理人機制，協助媒體觸及更多閱聽人，並發展更客製化服務模式，讓內容在AI環境中仍能保有價值與辨識度。

第二，觀察國際大型科技公司動向，包括Microsoft、Amazon等已開始推動內容市集計畫，建立內容授權與分潤新機制，目前已經與多家國際AI業者建立聯繫管道，將尋求合適合作模式。

數發部 對等關稅 廣告收益

延伸閱讀

台灣大強化與諾基亞合作 簽署「AI 行動網路與新 ESG 合作備忘錄」

AI快速發展 立法難追上技術變化 數發部兩方向推動媒體議價

媒體產業受 AI 衝擊 數發部研議智能幫手應用與國際內容市集合作

數發部四大施政主軸曝光 林宜敬：2026年將扮演「數位發動機」

相關新聞

中東戰事若逾一個月 能源、物價衝擊大

中東戰事升溫，府院高度關注。賴清德總統昨天表示，國安團隊第一時間已向他簡報，並即刻啟動相關應變機制；行政院長卓榮泰昨召集兩場會議，財經部會報告油氣存量、金融市場基本面都保持穩健。經濟部統計處長黃偉傑分析，美伊戰事若在一個月內結束，損害則有限，但若超過一個月，恐導致能源物價出現「超乎預期的表現」。

因應中東變局…政院宣示「五護」 強調油氣供應無虞、股市基本面穩健

針對中東情勢發展，行政院長卓榮泰昨（4）日提出護價、護僑、護團、護能源、護金融市場等「五護」因應。

外銷訂單連12紅！元月再創新高 資訊通信、電子產品為成長主力

經濟部昨（4）日公布元月外銷訂單769.1億美元，續創歷年單月新高，年增六成，為連12紅，增幅是歷年單月次高，主要受惠AI熱潮加上春節前備貨效應。

關鍵物資降稅 延至9月底

因應中東情勢，行政院副院長鄭麗君昨（4）日召開「穩定物價小組」，拍板三項穩價措施。首先是關鍵原物料降稅延至9月底，其次是持續油價雙緩漲機制，第三是每周加開物價穩定工作臨時會報，掌握最新情勢。目標全年消費者物價指數（CPI）年增率維持低於2%警戒線。

元月外銷訂單統計 美國市場增64% 歷來最佳

經濟部昨（4）日公布元月外銷訂單統計，五大主要接單地區金額皆較去年同期顯著成長，其中又以美國、東協地區增幅最為顯著，成為支撐元月外銷接單新高的關鍵引擎。

