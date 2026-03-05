媒體分潤機制兩路推進 數發部將借助AI代理人、參考國際模式

針對媒體與數位平台分潤議題，數發部長林宜敬昨（4）日表示，審慎評估立法與產業合作方向；數發部次長侯宜秀表示，將從兩方向來思考媒體分潤機制，一是透過AI代理人協助媒體觸及更多閱聽人，二是參考國際，尋求合適模式，建立內容授權與分潤新機制。

數位平台長期挪用媒體內容，壟斷廣告收益，衝擊新聞產業，媒體議價法至今仍未有明確進展，面對AI快速發展，尤其Google推出「AI Overview」後，對新聞流量與媒體營運模式更帶來明顯衝擊。對此林宜敬指出，將審慎評估立法與產業合作方向，目前正從技術面與國際合作雙軌並進，研議協助媒體產業轉型。

據外媒報導，近期Meta與新聞集團（News Corp）達成一項AI內容授權協議，每年將會向這家媒體公司支付最高5,000萬美元費用。

媒體分潤機制 兩路推進

林宜敬表示，AI技術發展太快，立法不見得是最好方法。兩年前在談媒體議價法的時空環境都與現在不同，特別是去年美國川普政府提出對等關稅議題，政府團隊壓力也很大，在這樣的情境背景下，數發部正在思考如何推動媒體共榮。

針對是否比照美國媒體與Meta等平台達成AI內容授權合作，林宜敬表示，確實已將AI納入重要評估面向，目前由資安院從技術層面提出配套構想。

侯宜秀補充，媒體內容未來不僅是「給人閱讀」，更可能透過AI代理人方式被讀取與運用。因此，現階段規劃有兩大方向。第一，研究如何透過AI代理人機制，協助媒體觸及更多閱聽人，並發展更客製化服務模式，讓內容在AI環境中仍能保有價值與辨識度。

第二，觀察國際大型科技公司動向，包括Microsoft、Amazon等已開始推動內容市集計畫，建立內容授權與分潤新機制，目前已經與多家國際AI業者建立聯繫管道，將尋求合適合作模式。