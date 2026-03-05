元月外銷訂單統計 美國市場增64% 歷來最佳

經濟部昨（4）日公布元月外銷訂單統計，五大主要接單地區金額皆較去年同期顯著成長，其中又以美國、東協地區增幅最為顯著，成為支撐元月外銷接單新高的關鍵引擎。

穩居台灣最大訂單來源的美國，元月接單金額達275.4億美元，創同月新高，年增率64.3%寫歷史最大增幅。若從貨品別分析，以資訊通信產品增加53.5億美元最為驚人，增幅達126.1%，其次則是電子產品增加47.9億美元，年增58%。

東協地區則展現驚人的成長力道，元月接單金額158.4億美元，直接刷新歷年單月最高紀錄，年增率高達67%。成長主因在於電子產品需求極為熱絡，單月接單金額增加41.7億美元，增幅高達148.1%。

至於中國大陸及香港，元月訂單金額為141.3億美元，年增率58.9%，成長動能主要來自電子產品增加42.5億美元。歐洲地區元月接單93.3億美元，年增56.1%，以資訊通信產品增加25.8億美元表現最為突出。日本元月接單34.5億美元，年增44.1%，貢獻主要來自資訊通信與電子產品。