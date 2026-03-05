聽新聞
0:00 / 0:00
元月外銷訂單統計 美國市場增64% 歷來最佳
經濟部昨（4）日公布元月外銷訂單統計，五大主要接單地區金額皆較去年同期顯著成長，其中又以美國、東協地區增幅最為顯著，成為支撐元月外銷接單新高的關鍵引擎。
穩居台灣最大訂單來源的美國，元月接單金額達275.4億美元，創同月新高，年增率64.3%寫歷史最大增幅。若從貨品別分析，以資訊通信產品增加53.5億美元最為驚人，增幅達126.1%，其次則是電子產品增加47.9億美元，年增58%。
東協地區則展現驚人的成長力道，元月接單金額158.4億美元，直接刷新歷年單月最高紀錄，年增率高達67%。成長主因在於電子產品需求極為熱絡，單月接單金額增加41.7億美元，增幅高達148.1%。
至於中國大陸及香港，元月訂單金額為141.3億美元，年增率58.9%，成長動能主要來自電子產品增加42.5億美元。歐洲地區元月接單93.3億美元，年增56.1%，以資訊通信產品增加25.8億美元表現最為突出。日本元月接單34.5億美元，年增44.1%，貢獻主要來自資訊通信與電子產品。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。