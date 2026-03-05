外銷訂單連12紅！元月再創新高 資訊通信、電子產品為成長主力

經濟部昨（4）日公布元月外銷訂單769.1億美元，續創歷年單月新高，年增六成，為連12紅，增幅是歷年單月次高，主要受惠AI熱潮加上春節前備貨效應。

對於美伊戰火衝擊，經濟部統計處長黃偉傑表示，目前最關心戰事長短與波及範圍，若衝突在一個月內結束，損害相對有限，但若戰事拉長，恐導致原油上漲，引發全球通膨，將抑制消費信心，影響企業投資，衝擊經濟發展。

經濟部預估，2月外銷訂單金額約落在563億至583億美元，年增9%至12.9%；合計1、2月訂單約為1,332億至1,352億美元，年增33.6%至35.6%，換算下來，1、2月平均金額將難以突破700億美元大關。

黃偉傑補充，目前針對2月估值，仍是以10%關稅為計算基礎，尚未納入關稅提高至15%的變數。面對戰事與關稅夾擊，景氣走向仍需以長期趨勢來保守觀察。

外銷接單今年首月展現驚人爆發力，統計處表示，儘管首季為消費電子淡季，但AI伺服器需求暢旺，支撐整體訂單動能維持高檔。

外銷訂單連12紅 再創新高

觀察元月接單貨品，資訊通信與電子產品為成長雙引擎，從訂單構成比來看，元月電子產品占比達42.4%，資訊通信產品占32.7%。

其中資訊通信產品接單金額達251.5億美元，創歷年同月新高，年增率102％，增幅寫下近40年新高；電子產品接單更衝上325.9億美元，改寫歷年單月新高，年增78.6%。主要接單地區部分，美國以275.4億美元穩居首位，年增64.3%；自中國大陸及香港接單141.3億美元，年增58.9%。

黃偉傑表示，元月外銷訂單表現亮眼，主因AI、高效能運算及雲端資料服務需求續強，特別是伺服器訂單動能持續，讓資訊通信產品接單寫下歷年單月第三高紀錄，雖元月是消費性電子淡季，抵銷部分規模，但AI帶動的結構性需求依然強勁。

傳統產業接單年增率則全面由負轉正，其中機械產品年增40.6%表現最亮眼，塑橡膠及化學品亦有雙位數成長。

黃偉傑指出，傳產外銷訂單成長，除AI供應鏈對半導體設備、基本金屬等上游材料拉貨，主因仍是基期與春節落點，傳產是否確定「回春」，仍需將1、2月數據合併觀察才更明確。