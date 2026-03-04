快訊

政院：穩定物價小組加開每周臨時會報 目標全年 CPI 控制在2%以內

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

副院長鄭麗君於4日召開行政院「穩定物價小組」會議，表示我國經濟在全球變局中展現韌性，2025年經濟成長率達8.68%，創近15年新高；消費者物價指數(CPI)全年平均年增率為1.66%，為近5年新低。惟近期中東戰事爆發，導致原油及天然氣等國際能源價格面臨劇烈波動，鄭麗君會中指示，近期內，行政院「穩定物價小組」每周加開物價穩定工作臨時會報，經濟部亦啟動能源供應緊急應變小組，密切關注因應中東情勢，以穩定物價並指示，持續落實油價雙緩漲機制，會中也決議將關鍵原物料稅負減徵措施延長至今年 9 月底，力求降低國際油氣價格衝擊，確保國內物價穩定，全年 CPI 上漲率控制在 2% 以內的目標不變。

受中東戰事爆發的影響，3月3日布蘭特原油現貨價格每桶83.8美元，較2月27日的每桶72.01美元，上漲約16.4%。經濟部每日追蹤原油國際情勢與存量，目前國內石油存量達160天，加以中油公司亦將透過增購美國等地現貨，及調整油輪航速等措施，確保原油供應無虞。

液化天然氣(LNG)方面，台灣自中東進口約34%，中油公司目前已充分掌握抵港船期，3月底前天然氣之供應無虞。經濟部目前也已啟動確保4月份進口供應量的必要措施，中油公司將透過三階段方案存量調度作業。第一為「提前調貨」，調度非中東氣源支應；第二為「亞洲調貨」，與亞洲同類天然氣買家商議互援；第三為「市場買現貨」，以充裕料源補足缺口。

鄭麗君請經濟部及中油公司落實調控供應，必要時洽請外交部駐外單位協助研處，確保我國能源供應不中斷、不量縮，中長期則應落實分散油氣進口來源，以強化能源供應韌性。

為降低國際油價上漲衝擊，鄭副院長請經濟部持續推行「亞鄰最低價」調整上限、「油價平穩措施」之汽、柴油雙緩漲機制，以減緩國際油氣價格上漲之衝擊，穩定民生物價。當95無鉛汽油售價分別漲至32.5元-34.9元、35元-37.4元時，將由中油公司分別吸收25%、50%漲幅；漲至37.5元以上，由中油公司及政府共同吸收75%漲幅；同時，延長減徵汽柴油貨物稅至本年9月底，汽油每公升調降2元、柴油每公升調降1.5元。

此外，考量中東衝突發展仍具高度不確定性，為提前因應物價上漲風險，持續從源頭減輕國內業者營運負擔，原實施第16波減徵關鍵原物料稅負措施至本年3月底，會議決議啟動第17波措施，延長至9月底：

(一)免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅。

(二)免徵小麥進口關稅；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半。

(三)汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥(卜特蘭一型)貨物稅減半。

經濟部自3月2日起已啟動能源供應緊急應變小組，責成中油、台電二大能源公司，以及經濟部所屬單位(能源署、國營司、綜規司)，每日召開應變會議討論及交換資訊，持續掌握能源供應動態，並提報行政院以適時對外說明。

鄭麗君表示，中東戰事後續發展未明，為及時掌握國際能源及大宗物資價量變化，滾動檢討因應作為，近期內，行政院「穩定物價小組」每周加開物價穩定工作臨時會報，邀集經濟部、農業部、財政部、國發會、主計總處等穩定物價小組會議成員參與，並視情況邀請相關部會與會，以掌握重要能源及大宗物資價量資訊，動態提出多元穩定物價措施。

