酒店幹部變太子集團特助！他領19萬月薪 只負責安排晚間娛樂活動

伊朗想談和？比特幣一度強漲逾5% 美股期指止血、美元反轉走跌

批修法嚴重背離憲法 卓榮泰宣布不副署黨產條例、中天條款等三法

政院拍板：大宗物資減稅再延半年 每周加開穩定物價臨時會報

聯合報／ 黃婉婷／台北報導
行政院副院長鄭麗君今天舉行「穩定物價小組」會議。圖／行政院提供
因應中東戰火，行政院副院長鄭麗君今天舉行「穩定物價小組」會議時說，由於戰事發展未明，近期內穩定物價小組將每周加開臨時會報，經濟部亦啟動能源供應緊急應變小組，密切關注中東情勢，提出穩定物價措施，另決議延長關鍵原物料稅負減徵措施至9月底，並持續推動油價雙緩漲機制。

受中東戰事爆發的影響，行政院指出，3月3日布蘭特原油現貨價格每桶83.8美元，較2月27日的每桶72.01美元，上漲約16.4%。經濟部每日追蹤原油國際情勢與存量，目前國內石油存量達160天，加以中油公司亦將透過增購美國等地現貨，及調整油輪航速等措施，確保原油供應無虞。

液化天然氣方面，行政院說，台灣自中東進口約34%，中油公司目前已充分掌握抵港船期，3月底前天然氣供應無虞。經濟部也啟動確保4月份進口供應量的必要措施，中油公司將透過三階段方案存量調度作業，第一「提前調貨」，調度非中東氣源支應；第二為「亞洲調貨」，與亞洲同類天然氣買家商議互援；第三為「市場買現貨」，充裕料源補足缺口。

鄭麗君指示經濟部及中油公司落實調控供應，必要時洽請外交部駐外單位協助研處，確保我國能源供應不中斷、不量縮，中長期應落實分散油氣進口來源，強化能源供應韌性。

此外，為降低國際油價上漲衝擊，鄭麗君請經濟部持續推行「亞鄰最低價」調整上限、「油價平穩措施」的汽、柴油雙緩漲機制，減緩國際油氣價格上漲衝擊，穩定民生物價。

當95無鉛汽油售價分別漲至32.5元至34.9元、35元至37.4元時，由中油公司分別吸收25%、50%漲幅；漲至37.5元以上，由中油公司及政府共同吸收75%漲幅；另延長減徵汽柴油貨物稅至9月底，汽油每公升調降2元、柴油每公升調降1.5元。

另考量中東衝突發展仍具高度不確定性，為提前因應物價上漲風險，穩定物價小組決議啟動第17波措施延長至9月底，包括免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅，免徵小麥進口關稅；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半，汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥(卜特蘭一型)貨物稅減半。

為滾動調整穩定物價措施，經濟部3月2日起已啟動能源供應緊急應變小組，責成中油、台電公司，以及經濟部所屬單位，每日召開應變會議討論及交換資訊，掌握能源供應動態，並提報行政院，適時對外說明。

鄭麗君說，中東戰事後續發展未明，近期內穩定物價小組每周將加開物價穩定工作臨時會報，邀集經濟部、農業部、財政部、國發會、主計總處等穩定物價小組會議成員參與，並視情況邀請相關部會與會，掌握重要能源及大宗物資價量資訊，動態提出多元穩定物價措施。

