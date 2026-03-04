快訊

酒店幹部變太子集團特助！他領19萬月薪 只負責安排晚間娛樂活動

伊朗想談和？比特幣一度強漲逾5% 美股期指止血、美元反轉走跌

批修法嚴重背離憲法 卓榮泰宣布不副署黨產條例、中天條款等三法

百達：2026年不能錯過的七大投資趨勢 機器人可能實現革命性飛躍

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

瑞士百達資產管理公司指出，2026年有不能錯過的七大趨勢，涵蓋科學、科技和永續領域的關鍵發展趨勢，催生人工智慧（AI）、醫療、能源轉型、氣候韌性等主題的投資機會。其中，2026年可能是機器人科技實現革命性飛躍的一年。

首先，長壽樂活預防醫學興起。百達指出，今年最早一批嬰兒潮世代將邁入80歲，這通常是醫療支出急劇上升的年齡層。預防醫學也將成為政府、醫療產業和個人愈來愈關注的重點。治療方式和醫療科技領域將出現創新，AI將有助於加速新藥研發和疾病診斷。

第二，AI驅動生產力革新。人口老化也對生產力造成壓力，未來數年勞動力短缺問題將日益嚴重。科技在彌補這個缺口上扮演關鍵角色，尤其是代理AI。例如，AI程式設計助手讓企業軟體開發人員的生產力提升了20-40%。

第三，機器人科技飛躍成長。2026年可能是機器人科技實現革命性飛躍的一年，今年全球預計將安裝約57.5萬台工業機器人，高於前一年的55.5萬台。生成式AI改變了機器人與環境互動的方式，尤其是在消費應用上。AI的其他發展也大幅縮短了機器人和自動化的研發周期。

第四，回歸自然的健康飲食興起。在飲食方面，「回歸本質」是趨勢。今年初發表的一項研究發現，消費者在使用抑制食慾藥物後，購買食物的行為發生了改變，更傾向於選擇優質營養、天然的食物，如優格和雞蛋。

第五，儲能突破驅動能源轉型。乾淨能源革命持續加速，目前，來自非化石燃料來源（如再生能源與核能）的電力已占全球發電量的41%。不過，風力和太陽能等再生能源有間歇性的問題，這也是進一步推動發展的主要障礙。

第六，氣候韌性投資加速成長。極端天氣事件愈來愈頻繁，正迫使各國政府優先投資於韌性基礎建設、災害防備及永續可應變的策略上。僅去年一年，全球就發生超過150起極端天氣事件，造成約3,200億美元的經濟損失，比過去十年平均年損失高出40%。

第七，AI駭客資安戰全面升級。我們在工作或生活中愈常使用大型語言模型，潛在的敏感資料外洩風險就愈大，對資訊安全的要求就變得更高。同時，代理AI也讓網路攻擊手法愈來愈高明。根據統計，平均每39秒就發生一次駭客入侵事件，每天數百萬筆資料因資安漏洞被竊取。難怪根據Gartner的預測，全球資安支出將每年以近14%的速度成長。

