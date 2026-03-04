安盛：伊朗局勢牽動能源供應 地緣政治風險升溫仍未推升公債避險需求

美國與以色列近日對伊朗展開軍事行動。安盛投資管理核心投資部投資總監伊戈（Chris Iggo）指出，短期內爆發全面性地面戰爭的可能性仍低，但相關風險並未因此消除。

伊戈指出，從市場反應來看，油價成為第一時間承受壓力的資產。各國所受衝擊程度，將取決於其能源使用密集度，以及對進口石油的依賴程度。目前全球石油消費量已創新高，一旦荷莫茲海峽運輸受阻，恐對全球石油貿易造成重大衝擊。

在市場方面，伊戈指出，通膨連結型債券與美國利率預期的即時反應仍相對溫和，市場普遍仍預期聯準會（Fed）今年具備降息空間。然而，若油價長時間維持在高檔，將逐步推升通貨膨脹預期，並對主要央行的貨幣政策形成壓力。最近公債殖利率走高，已初步反映市場對通膨風險的憂慮。

在股市方面，企業獲利預期可能面臨下修壓力。受衝擊較深的產業可能包括航空、旅館與觀光相關產業，以及直接曝險於該地區的企業。

在債市，經濟成長與通膨前景仍是主要驅動因素。伊戈指出，理論上，地緣政治風險升溫，有助於推升債券的避險需求，但截至目前，此一現象尚未明顯浮現，主要市場殖利率仍普遍走高。

在信用市場方面，部分信用指數已出現利差擴大的情況，個別發行人也可能受到影響。風險相對較高的族群，包含特定中東地區的發行人、區域性銀行，以及部分新興市場的主權債發行人。

伊戈指出，整體而言，市場後續走向仍將取決於衝突是否進一步升級及持續時間長短。在高度不確定的環境下，投資人風險偏好明顯下降，短期內市場可能維持偏向「避險」的操作基調，並持續關注地緣政治情勢與能源價格的後續發展。