經濟部產業技術司科研成果登MWC 工研院次世代通訊臺英6G策略合作

世界行動通訊大會（MWC）在巴塞隆納迎來20周年，聚焦AI與行動通訊融合。經濟部產業技術司成果前進國際，由工研院展示地面與衛星通訊、AI網路與通感融合等技術，今年更宣布與英國國家級電信樞紐TITAN、未來通訊研究中心JOINER策略合作，展開台英技術研發、場域驗證與人才交流，強化台灣在全球6G標準與關鍵技術布局的影響力。

此次在經濟部產業技術司科長陳曼蝶見證下，工研院分別與英國兩大國家級6G研究計畫TITAN與JOINER簽署MOU，扮演台英技術整合與驗證關鍵橋梁。

TITAN由劍橋大學領軍，投入光通訊、無線與衛星前瞻技術；JOINER由布里斯托大學主導，串聯英國、愛爾蘭約15個研究機構，建構開放實驗網，整合多國研究資源。

未來工研院將整合O-RAN、AI網路、通感融合與衛星通訊成果，與英方共同研發與跨國驗證，強化台灣在全球6G標準與關鍵技術布局的影響力。

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，6G正朝地面與衛星整合連網、通訊結合感測與運算兩大方向發展，工研院長期投入NTN與次世代通訊研發，累積從關鍵元件到系統整合能量。

工研院已與歐洲太空總署（ESA）、聯發科（2454）、Airbus、Eutelsat OneWeb、Sharp等國際夥伴完成驗證。此次台英合作象徵由研發邁向國際驗證與生態系布局，將強化台灣參與6G標準、銜接全球供應鏈並加速產業落地。TITAN計畫主持人Harald Haas表示，此次合作代表地面與非地面網路無縫整合邁出了重要一步。

Harald Haas指出，透過結合光無線通訊平台與先進射頻（RF）及衛星技術，雙方正為6G連結奠定堅實基礎。工研院在O-RAN領域的成果，是打造端到端開放網路的重要拼圖，期待合作加速實現智慧6G願景，並推動技術應用於6G基地台X-haul（前傳／中傳／回傳整合架構）與固定無線接取（Fixed Wireless Access）等應用情境。

英國JOINER計畫經理Constantinos Vrontos表示，JOINER不僅是平台，更是推動未來通訊發展的重要催化力量。該計畫橫跨英國與愛爾蘭，整合多個世界級研究中心與國家級實驗設施，包括國家頻譜設施、非地面網路模擬設施以及人工智慧加速設施，支援6G及更長遠次世代技術的大膽實驗與驗證，加速研究合作。

該平台突破傳統單一實驗室測試與在地化測試場域的限制，提供具彈性且可擴展的大規模實驗環境，加速技術驗證、快速原型開發以及技術成熟度提升。

JOINER進一步促進前瞻構想轉化為實際應用成果與智慧財產，同時培育新一代通訊工程人才與領導者，使其具備形塑未來網路所需之專業知識、實務經驗與前瞻視野。

MWC 2026以「The IQ Era」為主軸，聚焦AI與全球數位生態整合，並延伸ConnectAI等六大主題。工研院展出「ISAC通感融合智慧網管」，整合通訊、感測與運用AI分析網路調度，使基地台除通訊傳輸外，亦能掌握環境與人車動態，朝高容量、多頻段與智慧化網路發展。相關技術已參與歐洲6G測試場域，逐步落地智慧網路管理。

除AI議題外，MWC 2026亦在「Game Changers」與「Intelligent Infrastructure」主題聚焦衛星通訊。隨著非地面網路（NTN）與手機直連衛星（D2D）逐步商用化，行動通訊正由地面延伸至太空。

工研院展示「3GPP R19 NTN基地台換手」與「Ka/K頻段LEO射頻前端次系統」，前者維持衛星切換時的穩定連線，後者鎖定低軌衛星天線模組。

工研院期望強化6G/5G Advanced關鍵技術，如多軌道衛星整合與手機直連技術能力等研發實力，推動偏遠地區、海域與災防場域的韌性通訊應用。未來將持續攜手國內產業與國際夥伴推動跨國驗證與應用落地，串接全球實驗資源與供應鏈體系，強化台灣在次世代通訊與6G生態系中的關鍵地位。

【新聞小辭典】- TITAN

TITAN 為英國政府資助的國家級電信樞紐，專注於設計一個智慧化、無縫、開放且高度整合的「網中之網（Network of Networks；NoN）」，以實現未來無所不在的連結。該計畫在各層級導入人工智慧（AI），推動無線與有線網路的融合，打造具備韌性、安全且值得信賴的 NoN 架構，使網路能動態重組、自我修復並自適應調整，在最大化端到端效能的同時，將通訊連結的碳足跡降至最低。