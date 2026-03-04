快訊

因應中東戰事 政院拍板關鍵原物料稅負減徵延至9月底、油價雙緩漲

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
美伊開火，為持續掌握中東地區情勢，行政院長卓榮泰今日再次邀集相關部會一連召開兩場會議。圖／行政院提供
美伊開火，為持續掌握中東地區情勢，行政院長卓榮泰今日再次邀集相關部會一連召開兩場會議。圖／行政院提供

美以轟炸伊朗，中東戰事升溫，行政院長卓榮泰今天再次邀集相關部會一連舉行兩場會議，他說，政府持續以護價、護僑、護團、護能源及護金融市場面向，因應中東情勢；他並感謝行政院副院長鄭麗君舉行穩定物價小組會議，決議關鍵原物料稅負減徵延至今年9月底，持續推動油價雙緩漲機制。

卓揆今天再次邀集外交部、交通部、財政部、金管會及經濟部，一連召開兩場會議，與會人員包括鄭麗君、秘書長張惇涵、政務委員馬永成、發言人李慧芝、交通部長陳世凱、經濟部長龔明鑫、金管會主委彭金隆、外交部次長吳志中、財政部次長阮清華、台電公司董事長曾文生、中油公司董事長方振仁等人。

李慧芝表示，卓揆首先針對「護僑」及「護團」召開第一場會議，並感謝外交部及交通部，持續掌握目前滯留中東地區國人情形及護僑作為；由於中東情勢尚在發展階段，國人的安心與安全是政府最首要的目標，卓揆請交通部確實掌握旅行社團客返台行程，並協調相關航空公司優先安排國人返國航班。

此外，卓揆請外交部透過「旅外國人動態登錄網頁（出國登錄）」系統，與目前仍在中東地區旅客取得聯繫，瞭解是否有生活照顧需求，提供必要的協助，包括安排專車前往領空開放鄰國等，也請外交部駐外館處主動啟動關懷僑民服務。

李慧芝指出，第二場會議，議題為能源供給調度以及國內金融市場交易情形，經濟部報告目前國內油氣存量，都符合法定安全存量，而為因應中東情勢，卓院長請經濟部持續透過多元管道採購，調度能源供給。

而對於近日金融市場交易情形，財政部及金管會報告亞洲主要市場變化及綜合評估分析，國內金融市場基本面依然穩健，各項觀察指標也在可控區間。

對此，卓揆請財政部及金管會，持續關注國際政經情勢發展，滾動檢討金融市場相關指標變化，並且做好全面性的因應措施，以維護我國資本市場穩定。

