1月外銷訂單 美國年增64%奪冠、東協地區占比竄升

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
經濟部公布今年1月外銷訂單統計，五大主要接單地區金額皆較去年同期顯著成長。（本報資料照片）

經濟部公布今年1月外銷訂單統計，五大主要接單地區金額皆較去年同期顯著成長，其中又以美國、東協地區增幅最為顯著，成為支撐1月外銷接單新高的關鍵引擎。

穩居我國最大訂單來源的美國，1月接單金額達275.4億美元，創下歷年同月新高，年增率64.3%更寫下歷史最大增幅。若從貨品別分析，以資訊通信產品增加53.5億美元最為驚人，增幅達126.1%，其次則是電子產品增加47.9億美元，年增58%。

東協地區則展現驚人的成長力道，1月接單金額158.4億美元，直接刷新歷年單月最高紀錄，年增率高達67%。成長主因在於電子產品需求極為熱絡，單月接單金額增加41.7億美元，增幅高達148.1%。

至於中國大陸及香港，1月訂單金額為141.3億美元，年增率58.9%，成長動能主要來自電子產品增加42.5億美元。歐洲地區1月接單93.3億美元，年增56.1%，以資訊通信產品增加25.8億美元表現最為突出。日本1月接單34.5億美元，年增44.1%，貢獻主要來自資通訊與電子產品，分別增加4.3億美元與4億美元。

從整體接單地區結構來看，美國占整體外銷訂單比重達35.8%，東協地區占比20.6%躍居第二大來源，其次為中國大陸及香港的18.4%。

香港 東協 經濟部

