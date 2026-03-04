快訊

史上首次！以軍F-35戰機擊落伊朗俄製戰機 德黑蘭爆空對空戰鬥

「台灣殷雄」陳偉殷回來了 傳奇左投加入情蒐團隊備戰世界棒球經典賽

專訪／許維恩罹癌切除雙乳提前進入更年期 老公目睹左乳全黑噴淚

聽新聞
0:00 / 0:00

1月外銷訂單769.1億美元續創新高 年增60.1%單月第二高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
經濟部4日公布今年1月外銷訂單金額達769.1億美元。圖／本報資料照片
經濟部4日公布今年1月外銷訂單金額達769.1億美元。圖／本報資料照片

AI加上春節前備貨效應，讓外銷接單在今年首月展現驚人爆發力。經濟部4日公布今年1月外銷訂單金額達769.1億美元，不僅金額續創歷年單月新高，年增率60.1%，增幅也寫下歷年單月第二高紀錄。統計處表示，儘管第1季為消費電子淡季，但在AI伺服器需求持續暢旺下，支撐整體訂單動能維持高檔。

觀察1月接單貨品，資訊通信與電子產品為成長雙引擎。資訊通信產品接單金額達251.5億美元，創歷年同月新高，年增率102％；電子產品接單更衝上325.9億美元，改寫歷年單月新高，年增78.6%。主要接單地區部分，美國以275.4億美元穩居首位，年增64.3%；中國大陸及香港接單141.3億美元，年增58.9%。

統計處處長黃偉傑表示，1月外銷訂單表現亮眼，主因AI、高效能運算及雲端資料服務需求續強，特別是伺服器訂單動能持續，讓資訊通信產品接單寫下歷年單月第三高紀錄，雖然1月是消費性電子淡季，抵銷部分規模，但AI帶動的結構性需求依然強勁。

傳統產業接單年增率則全面由負轉正，其中機械產品年增40.6%表現最亮眼，塑橡膠及化學品亦有雙位數成長。黃偉傑指出，傳產外銷訂單成長，除了AI供應鏈對半導體設備、基本金屬等上游材料的拉動，主因仍是基期與季節效應，由於今年春節落在2月，客戶提前備貨，才推升傳產表現，至於傳產是否確定回溫，需將1、2月數據合併觀察才更明確。

地緣政治與貿易政策不確定性，仍是影響外銷訂單狀況最大變數。黃偉傑坦言，目前最關心中東戰事長短與波及範圍，若衝突在一個月內結束，損害相對有限，但若戰事拉長，恐導致原油上漲，引發全球通膨，將進一步抑制消費信心，影響企業投資，讓經濟發展遭受衝擊，屆時塑橡膠跟石化產業將首當其衝。

根據經濟部預估，2月外銷訂單金額約落在563億至583億美元，年增9%至12.9%；合計1、2月訂單約為1,332億至1,352億美元，年增33.6%至35.6%，換算下來，1、2月平均金額將難以突破700億美元大關。黃偉傑補充，目前針對2月的預估值，仍是以10%關稅為計算基礎，尚未納入關稅可能提高至15%的變數。面對戰事與關稅夾擊，景氣走向仍需以長期趨勢來保守觀察。

經濟部

延伸閱讀

望隼營收／2月3.15億元、年增21.32% 創同期新高

開春紅！1月外銷訂單769.1億美元 續創歷年單月新高

1月外銷訂單續創歷年單月新高 1、2月估持續高速長35％

中東戰火壓力測試下 0050、00922等6檔ETF創高

相關新聞

四大施政主軸 數發部：今年要扮演發動機角色 助企業創造經濟價值

數位發展部今（4）日舉行新春媒體交流會，數發部長林宜敬表示，去年是數發部「扎根與對接」的一年，今年將扮演「數位發動機」角色，要透過政策紅利協助企業創造更高的經濟價值，讓數位轉型成果落實於全民生活。

中東局勢動盪 政院拍板關鍵原物料減徵延至九月底

針對中東情勢，行政院發言人李慧芝表示，為持續掌握中東地區情勢及部會因應作為，卓榮泰4日再次邀集外交部、交通部、財政部、金管會及經濟部，一連召開兩場會議。副院長鄭麗君也在4日上午「穩定物價小組」會議，決議關鍵原物料稅負減徵延至今年九月底，並持續推動油價雙緩漲機制。

1月外銷訂單769.1億美元續創新高 年增60.1%單月第二高

AI加上春節前備貨效應，讓外銷接單在今年首月展現驚人爆發力。經濟部4日公布今年1月外銷訂單金額達769.1億美元，不僅金額續創歷年單月新高，年增率60.1%，增幅也寫下歷年單月第二高紀錄。統計處表示，儘管第1季為消費電子淡季，但在AI伺服器需求持續暢旺下，支撐整體訂單動能維持高檔。

開春紅！1月外銷訂單769.1億美元 續創歷年單月新高

台灣外銷接單在開春首月就交出亮眼成績單。經濟部4日公布今年1月外銷訂單金額達769.1億美元，創下歷年單月新高，年增率高達60.1%。

國票金改選協商走向破局 人旺集團與公股開打委託書戰

國票金控戰前和解希望愈來愈渺茫，委託書徵求大戰即將開打。據知情人士指出，原本財政部仍希望推動國票金控多方股東的席次協商，並且透過管道向人旺集團少東蔡紹中釋出善意，提出給人旺集團席次「二加一」（兩席一般董事、一席獨董）的建議，不過對方已在2月底之前回應財部，提出要求四席董事、副董事長不設或是輪流擔任這兩大要求，雙方無交集，接下來國票金改選委託書大戰將在所難免。

1月外銷訂單續創歷年單月新高 1、2月估持續高速長35％

經濟部4日發布2026年1月外銷訂單統計，訂單規模達769.1億元，續創歷年單月新高，預估2月外銷訂單金額563～583億美元，年增率上看12.9％；1至2月外銷訂單金額上看1352億元，年增率上看35.6％。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。