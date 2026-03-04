快訊

開春紅！1月外銷訂單769.1億美元 續創歷年單月新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
經濟部4日公布今年1月外銷訂單金額達769.1億美元，創下歷年同月新高。（路透）
台灣外銷接單在開春首月就交出亮眼成績單。經濟部4日公布今年1月外銷訂單金額達769.1億美元，創下歷年單月新高，年增率高達60.1%。

觀察1月接單表現，資訊通信產品與電子產品無疑是兩大功臣。資訊通信產品受惠於人工智慧應用快速擴展，以及雲端資料服務需求強勁，帶動伺服器及網通產品接單成長，金額達251.5億美元，年增102%。電子產品則在AI及高效能運算需求不墜下，推升IC製造、晶片通路及記憶體等訂單，接單金額達325.9億美元，年增78.6%。

經濟部指出，儘管地緣政治風險與國際貿易政策不確定性仍存，但AI基礎建設投資熱度未減，對我國半導體先進製程與伺服器供應鏈需求依然殷切，有助支撐成長動能。

人工智慧 經濟部 伺服器

四大施政主軸 數發部：今年要扮演發動機角色 助企業創造經濟價值

數位發展部今（4）日舉行新春媒體交流會，數發部長林宜敬表示，去年是數發部「扎根與對接」的一年，今年將扮演「數位發動機」角色，要透過政策紅利協助企業創造更高的經濟價值，讓數位轉型成果落實於全民生活。

國票金改選協商走向破局 人旺集團與公股開打委託書戰

國票金控戰前和解希望愈來愈渺茫，委託書徵求大戰即將開打。據知情人士指出，原本財政部仍希望推動國票金控多方股東的席次協商，並且透過管道向人旺集團少東蔡紹中釋出善意，提出給人旺集團席次「二加一」（兩席一般董事、一席獨董）的建議，不過對方已在2月底之前回應財部，提出要求四席董事、副董事長不設或是輪流擔任這兩大要求，雙方無交集，接下來國票金改選委託書大戰將在所難免。

1月外銷訂單續創歷年單月新高 1、2月估持續高速長35％

經濟部4日發布2026年1月外銷訂單統計，訂單規模達769.1億元，續創歷年單月新高，預估2月外銷訂單金額563～583億美元，年增率上看12.9％；1至2月外銷訂單金額上看1352億元，年增率上看35.6％。

中東戰事升溫…李鎮宇：海峽受阻 油國儲油庫何時塞爆成為新壓力源

伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽，中東戰事風險升溫的同時，油價的飆漲更引起市場矚目，台新新光金控首席經濟學家李鎭宇表示，雖不致發生石油危機，但是接下來要觀察的新重點會是波斯灣產油國的原油出口受阻後何時會使得儲油設施被塞爆，造成這些油國不得不減產，將成為油價的新的壓力來源。

關稅衝擊 台中產業界提3訴求：簡化補助申請機制、培育人才與AI轉型

台中市政府召開美國關稅122條款產業座談會，與會企業表達各自的困難，也提出對政府的訴求，包括現行的設備補助申請流程複雜，希望簡化，此外應投入更多資源培養人才與完成AI轉型，加強自身的競爭力，才是因應不斷變動國際情勢的長遠解方。

