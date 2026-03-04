聽新聞
0:00 / 0:00
開春紅！1月外銷訂單769.1億美元 續創歷年單月新高
台灣外銷接單在開春首月就交出亮眼成績單。經濟部4日公布今年1月外銷訂單金額達769.1億美元，創下歷年單月新高，年增率高達60.1%。
觀察1月接單表現，資訊通信產品與電子產品無疑是兩大功臣。資訊通信產品受惠於人工智慧應用快速擴展，以及雲端資料服務需求強勁，帶動伺服器及網通產品接單成長，金額達251.5億美元，年增102%。電子產品則在AI及高效能運算需求不墜下，推升IC製造、晶片通路及記憶體等訂單，接單金額達325.9億美元，年增78.6%。
經濟部指出，儘管地緣政治風險與國際貿易政策不確定性仍存，但AI基礎建設投資熱度未減，對我國半導體先進製程與伺服器供應鏈需求依然殷切，有助支撐成長動能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。