開春紅！1月外銷訂單769.1億美元 續創歷年單月新高

台灣外銷接單在開春首月就交出亮眼成績單。經濟部4日公布今年1月外銷訂單金額達769.1億美元，創下歷年單月新高，年增率高達60.1%。

觀察1月接單表現，資訊通信產品與電子產品無疑是兩大功臣。資訊通信產品受惠於人工智慧應用快速擴展，以及雲端資料服務需求強勁，帶動伺服器及網通產品接單成長，金額達251.5億美元，年增102%。電子產品則在AI及高效能運算需求不墜下，推升IC製造、晶片通路及記憶體等訂單，接單金額達325.9億美元，年增78.6%。

經濟部指出，儘管地緣政治風險與國際貿易政策不確定性仍存，但AI基礎建設投資熱度未減，對我國半導體先進製程與伺服器供應鏈需求依然殷切，有助支撐成長動能。