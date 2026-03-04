快訊

中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不來 20多人組自救會包車「逃難」

傳承保守主義的勇者之劍？盧比歐「放蔣出馬」的由來

剛起飛就失控…外籍男「拍打空服員臀部、機上抽電子煙」 華航回應

聽新聞
0:00 / 0:00

1月外銷訂單續創歷年單月新高 1、2月估持續高速長35％

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
經濟部公布1月外銷訂單，資通及電子產品仍是成長主力。圖／本報資料照片
經濟部公布1月外銷訂單，資通及電子產品仍是成長主力。圖／本報資料照片

經濟部4日發布2026年1月外銷訂單統計，訂單規模達769.1億元，續創歷年單月新高，預估2月外銷訂單金額563～583億美元，年增率上看12.9％；1至2月外銷訂單金額上看1352億元，年增率上看35.6％。

1月主要接單貨品表現，資訊通信產品251.5億美元，為歷年同月新高，年增達1倍之多，電子產品325.9億美元，創歷年單月新高，年增78.6％。

經濟部分析1月外銷訂單成長原因，AI、高效能運算、雲端資料服務等應用暢旺，加上去年1月適逢春節，比較基期較低所致。

展望未來，經濟部表示，地緣政治風險升高以及國際貿易政策等不確定性因素，抑制全球經貿成長動能，但人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等新興科技應用商機持續發酵，各國積極投資AI基礎建設，對我國半導體先進製程及伺服器等相關供應鏈需求殷切，有助於支撐我國外銷接單成長動能。

經濟部 基礎建設

延伸閱讀

晶呈科技自結元月稅後淨損300萬元 EPS -0.06元

精測2月業績 改寫同期新高

中東戰火壓力測試下 0050、00922等6檔ETF創高

期貨商論壇／中興電期 題材豐

相關新聞

四大施政主軸 數發部：今年要扮演發動機角色 助企業創造經濟價值

數位發展部今（4）日舉行新春媒體交流會，數發部長林宜敬表示，去年是數發部「扎根與對接」的一年，今年將扮演「數位發動機」角色，要透過政策紅利協助企業創造更高的經濟價值，讓數位轉型成果落實於全民生活。

開春紅！1月外銷訂單769.1億美元 續創歷年單月新高

台灣外銷接單在開春首月就交出亮眼成績單。經濟部4日公布今年1月外銷訂單金額達769.1億美元，創下歷年單月新高，年增率高達60.1%。

國票金改選協商走向破局 人旺集團與公股開打委託書戰

國票金控戰前和解希望愈來愈渺茫，委託書徵求大戰即將開打。據知情人士指出，原本財政部仍希望推動國票金控多方股東的席次協商，並且透過管道向人旺集團少東蔡紹中釋出善意，提出給人旺集團席次「二加一」（兩席一般董事、一席獨董）的建議，不過對方已在2月底之前回應財部，提出要求四席董事、副董事長不設或是輪流擔任這兩大要求，雙方無交集，接下來國票金改選委託書大戰將在所難免。

1月外銷訂單續創歷年單月新高 1、2月估持續高速長35％

經濟部4日發布2026年1月外銷訂單統計，訂單規模達769.1億元，續創歷年單月新高，預估2月外銷訂單金額563～583億美元，年增率上看12.9％；1至2月外銷訂單金額上看1352億元，年增率上看35.6％。

中東戰事升溫…李鎮宇：海峽受阻 油國儲油庫何時塞爆成為新壓力源

伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽，中東戰事風險升溫的同時，油價的飆漲更引起市場矚目，台新新光金控首席經濟學家李鎭宇表示，雖不致發生石油危機，但是接下來要觀察的新重點會是波斯灣產油國的原油出口受阻後何時會使得儲油設施被塞爆，造成這些油國不得不減產，將成為油價的新的壓力來源。

關稅衝擊 台中產業界提3訴求：簡化補助申請機制、培育人才與AI轉型

台中市政府召開美國關稅122條款產業座談會，與會企業表達各自的困難，也提出對政府的訴求，包括現行的設備補助申請流程複雜，希望簡化，此外應投入更多資源培養人才與完成AI轉型，加強自身的競爭力，才是因應不斷變動國際情勢的長遠解方。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。