聽新聞
0:00 / 0:00
1月外銷訂單續創歷年單月新高 1、2月估持續高速長35％
經濟部4日發布2026年1月外銷訂單統計，訂單規模達769.1億元，續創歷年單月新高，預估2月外銷訂單金額563～583億美元，年增率上看12.9％；1至2月外銷訂單金額上看1352億元，年增率上看35.6％。
1月主要接單貨品表現，資訊通信產品251.5億美元，為歷年同月新高，年增達1倍之多，電子產品325.9億美元，創歷年單月新高，年增78.6％。
經濟部分析1月外銷訂單成長原因，AI、高效能運算、雲端資料服務等應用暢旺，加上去年1月適逢春節，比較基期較低所致。
展望未來，經濟部表示，地緣政治風險升高以及國際貿易政策等不確定性因素，抑制全球經貿成長動能，但人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等新興科技應用商機持續發酵，各國積極投資AI基礎建設，對我國半導體先進製程及伺服器等相關供應鏈需求殷切，有助於支撐我國外銷接單成長動能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。