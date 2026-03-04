1月外銷訂單續創歷年單月新高 1、2月估持續高速長35％

國票金控戰前和解希望愈來愈渺茫，委託書徵求大戰即將開打。據知情人士指出，原本財政部仍希望推動國票金控多方股東的席次協商，並且透過管道向人旺集團少東蔡紹中釋出善意，提出給人旺集團席次「二加一」（兩席一般董事、一席獨董）的建議，不過對方已在2月底之前回應財部，提出要求四席董事、副董事長不設或是輪流擔任這兩大要求，雙方無交集，接下來國票金改選委託書大戰將在所難免。

2026-03-04 16:21