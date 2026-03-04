中東戰事升溫…李鎮宇：海峽受阻 油國儲油庫何時塞爆成為新壓力源

伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽，中東戰事風險升溫的同時，油價的飆漲更引起市場矚目，台新新光金控首席經濟學家李鎭宇表示，雖不致發生石油危機，但是接下來要觀察的新重點會是波斯灣產油國的原油出口受阻後何時會使得儲油設施被塞爆，造成這些油國不得不減產，將成為油價的新的壓力來源。

美國總統川普警告，衝突難在短期內落幕，甚至可能超出原先預估的四周時間。李鎭宇分析，每日經由荷莫茲海峽運輸石油約占全球20%供給，市場因而擔憂能源斷鏈，油價上漲使通膨預期升溫，也使市場減緩對美國聯準會（Fed）降息預期。

李鎭宇分析，目前荷莫茲海峽處於「模糊封鎖」狀態，雖未完全關閉，但多數船隻因安全風險不通行，導致波斯灣產油國的原油出口受阻。雖然目前OPEC+具備充足的剩餘產能，但沙烏地阿拉伯等海灣五國的原油庫存正迅速上升，合計陸上儲油能力約為3.5億桶，目前庫存約 1.75億桶，而實際可運作容量通常不超過名目容量的80％。

李鎭宇認為，隨著荷莫茲海峽航道受阻，若衝突持續，將逐步填滿海灣五國儲油空間，迫使產油國開始減產。以伊拉克為例，作為僅次於沙烏地的OPEC第二大產油國，已將日產量削減約150萬桶；若出口持續受阻且儲存空間耗盡，減產規模可能在短期內進一步擴大。若戰事升級並波及儲油設施，將進一步衝擊供應並推升油價上行壓力。