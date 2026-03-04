快訊

關稅衝擊 台中產業界提3訴求：簡化補助申請機制、培育人才與AI轉型

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市政府今天開因應關稅產業座談會，業界代表認為，申請設備補助流程太複雜，應該簡化流程，此外希望政府加強補助人才培育與AI轉型等等，強化產業競爭力。記者黃仲裕／攝影
台中市政府今天開因應關稅產業座談會，業界代表認為，申請設備補助流程太複雜，應該簡化流程，此外希望政府加強補助人才培育與AI轉型等等，強化產業競爭力。記者黃仲裕／攝影

台中市政府召開美國關稅122條款產業座談會，與會企業表達各自的困難，也提出對政府的訴求，包括現行的設備補助申請流程複雜，希望簡化，此外應投入更多資源培養人才與完成AI轉型，加強自身的競爭力，才是因應不斷變動國際情勢的長遠解方。

台灣機械工業同業公會理事長莊大立表示，許多國家對企業購買設備有直接補助，台灣卻要寫計畫書，甚至還有專門幫忙寫計畫書的顧問公司，足見其困難；企業想更新設備，但口袋裡沒有錢，沒有好的機器，生產精度不足，就無法爭取更高層次的訂單，形成惡性循環。

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳紳騰指出，無論外界影響如何，關鍵是要趁這時候補助企業強化人才、AI賦能，提升競爭力；此外，如何把台灣的價值鏈、不同產業鏈串接在一起，是重要的課題，目前無人機等產業蓬勃發展，卻不一定會購買台灣的工具機。

台灣木工機械工業同業公會理事長張銀恭認為，不管有沒有關稅，都要做研發轉型、人才培育與技術提升，另外政府可以帶領廠商分散市場，去年公會就去了杜拜、波蘭，上周去印度，下月還要前往德國，希望政府比照去年模式，給廠商一些分散市場的補助。

台灣智慧自動化與機器人協會副秘書長朱盈勳表示，智慧化與自動會對製造業很重要，有賴政府投注更多資源協助，不管是自動化投資還是設備補助，都能加強產業競爭力；她也指出，真的聽到很多廠商反應，申請設備補助太複雜，會降低申請意願。

台中市長盧秀燕表示，去年市府編列2500萬元協助廠商分散市場，原本預期去年底台美談判成功、今年狀況好轉不需要再編列，但現在又橫生不確定性，中市府會先繼續使用去年編列的經費，該經費已經使用一半以上，如果用完，再以第二預備金支應。

立法委員楊瓊瓔指出，去年行政院編列880億元協助農工商，今年再加碼50億元，總共930億元，其中460億元用於支持產業，而加碼的50億元更是明確給機械產業汰舊換新的經費；目前補助確實沒有落實，她也一直與行政院長卓榮泰反映，460億元不夠，希望繼續滾動檢討，讓業者真正受惠。

立委羅廷瑋表示，補助申請的確是非常冗長的過程，民代多次反映希望簡化流程，但中央似乎有點「活在自己的世界」，拜託市政府會後以更強烈的態度轉達，設備補助應簡約化申請、讓產業直接拿到經費。

立委黃健豪指出，台灣與美國的協議中，需要對美投資2500億美元，但經濟部給台灣企業的補助，只有460億台幣，也就是15億美元，落差真的太大了。立委廖偉翔強調，根本的問題是競爭力，一定會強力要求政府幫助產業升級，並加強能源韌性。

