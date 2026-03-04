全國首場美國關稅122條款產業座談會 業界憂不確定性影響訂單

台中市政府今天率全國之先，召開美國關稅第122條款對台影響座談會，邀請台中各產業界代表與會，會中產業代表多表達對關稅不確定性的擔憂，政策反覆會導致國外訂單觀望、緩單甚至停單，建議政府和美方盡快確定穩定的關稅架構，且待遇應該與日韓等國一致。

台中市長盧秀燕表示，美國最高法院已經宣判美國總統川普提出的對等關稅違法失效，川普政府目前是以第122條款課稅，該條款效期只有150天，150天後會有什麼樣的新發展，目前大家都不知道，希望政府講清楚說明白，讓業界了解。

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳紳騰指出，關稅當然是越低越好，關鍵在於我們與國際競爭對手的一致性，尤其是150天後關稅到底如何，目前還是未知數，希望民意代表督促政府，盡快有一個明確的方向，業界也希望政府提出明確的退稅機制。

台灣機械工業同業公會理事長莊大立表示，關稅問題不是今天才發生，台灣因為政治因素，沒辦法與世界各國簽自由貿易協定（FTA），我國政府這次既然可以和美國談到15%關稅不疊加，是否有辦法簽署正式的FTA，讓我國出口美國的產品關稅降低？

台灣手工具同業公會理事長謝武志說，手工具產業超過四成外銷美國，去年因為關稅很多訂單緩單、停單甚至取消，前陣子好不容易談妥，如今一切又要重來；業界更在乎的是，原本之前談的內容，台灣比東南亞國家有優勢，現在大家又都一樣，尤其關心232條款中的鋼鋁50%關稅，若真的實施，對手工具機影響極大。

台灣木工機械公會同業公會理事長張銀恭指出，木工機械與手工具機類似，有將近五成美國市場；關稅議題重點不是數字多少，而是不確定性，不管是美伊戰爭、或是150天後122條款結束，這些不確定性都會影響客戶的投資意願，機械設備是資本投資，世界經濟若長期存在不確定性，客戶投資意願就會下降。

台灣光學工業同業公會總幹事林芝卉表示，關稅等國際問題也會影響到原物料，光學工業要使用到稀土，先前多數由大陸進口，現在協議條款規定進運或要登記，業界先使用庫存撐著，大家都很辛苦，只能暫時觀望，看政府怎麼做，就怎麼配合。

台灣區航太工業同業公會執行秘書朱小蘭指出，122條款特別將航太產業定為豁免項目，整體來說航太產業沒有受到太大影響，不過關稅的不穩定還是所有產業最大痛點，如果政府能提出一些前置的因應策略，廠商才會知道應該如何依循政策。

台灣區電機電子工業同業公會中區辦事處長吳夢璠說，關稅穩定最重要，內部常常因為關稅問題開會，但隔天立刻被翻盤又要開會，彷彿無止盡的痛苦；關稅雖然是客戶支付，但客戶會回過頭要求廠商負擔，尤其電電公會廠商毛利不高，多在10%到20%，關稅衝擊真的讓大家經營很辛苦。