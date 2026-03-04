快訊

經典賽／老虎要求李灝宇進行MRI 蔡其昌希望檢查結果沒問題

爆當小三捲人夫風暴！「北一女神」蔡瑞雪高調情史曝光 初戀是他

慘勝也是勝！紐時：伊朗首要目標是生存 打算把戰爭拖到川普先撐不住

聽新聞
0:00 / 0:00

全國首場美國關稅122條款產業座談會 業界憂不確定性影響訂單

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市政府召開面對美國關稅122條款產業座談會，市長盧秀燕表示，122條款效期只有150天，中央政府應該說清楚150天後的狀況。記者黃仲裕／攝影
台中市政府召開面對美國關稅122條款產業座談會，市長盧秀燕表示，122條款效期只有150天，中央政府應該說清楚150天後的狀況。記者黃仲裕／攝影

台中市政府今天率全國之先，召開美國關稅第122條款對台影響座談會，邀請台中各產業界代表與會，會中產業代表多表達對關稅不確定性的擔憂，政策反覆會導致國外訂單觀望、緩單甚至停單，建議政府和美方盡快確定穩定的關稅架構，且待遇應該與日韓等國一致。

台中市長盧秀燕表示，美國最高法院已經宣判美國總統川普提出的對等關稅違法失效，川普政府目前是以第122條款課稅，該條款效期只有150天，150天後會有什麼樣的新發展，目前大家都不知道，希望政府講清楚說明白，讓業界了解。

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳紳騰指出，關稅當然是越低越好，關鍵在於我們與國際競爭對手的一致性，尤其是150天後關稅到底如何，目前還是未知數，希望民意代表督促政府，盡快有一個明確的方向，業界也希望政府提出明確的退稅機制。

台灣機械工業同業公會理事長莊大立表示，關稅問題不是今天才發生，台灣因為政治因素，沒辦法與世界各國簽自由貿易協定（FTA），我國政府這次既然可以和美國談到15%關稅不疊加，是否有辦法簽署正式的FTA，讓我國出口美國的產品關稅降低？

台灣手工具同業公會理事長謝武志說，手工具產業超過四成外銷美國，去年因為關稅很多訂單緩單、停單甚至取消，前陣子好不容易談妥，如今一切又要重來；業界更在乎的是，原本之前談的內容，台灣比東南亞國家有優勢，現在大家又都一樣，尤其關心232條款中的鋼鋁50%關稅，若真的實施，對手工具機影響極大。

台灣木工機械公會同業公會理事長張銀恭指出，木工機械與手工具機類似，有將近五成美國市場；關稅議題重點不是數字多少，而是不確定性，不管是美伊戰爭、或是150天後122條款結束，這些不確定性都會影響客戶的投資意願，機械設備是資本投資，世界經濟若長期存在不確定性，客戶投資意願就會下降。

台灣光學工業同業公會總幹事林芝卉表示，關稅等國際問題也會影響到原物料，光學工業要使用到稀土，先前多數由大陸進口，現在協議條款規定進運或要登記，業界先使用庫存撐著，大家都很辛苦，只能暫時觀望，看政府怎麼做，就怎麼配合。

台灣區航太工業同業公會執行秘書朱小蘭指出，122條款特別將航太產業定為豁免項目，整體來說航太產業沒有受到太大影響，不過關稅的不穩定還是所有產業最大痛點，如果政府能提出一些前置的因應策略，廠商才會知道應該如何依循政策。

台灣區電機電子工業同業公會中區辦事處長吳夢璠說，關稅穩定最重要，內部常常因為關稅問題開會，但隔天立刻被翻盤又要開會，彷彿無止盡的痛苦；關稅雖然是客戶支付，但客戶會回過頭要求廠商負擔，尤其電電公會廠商毛利不高，多在10%到20%，關稅衝擊真的讓大家經營很辛苦。

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳紳騰指出，關稅當然是越低越好，關鍵在於我們與國際競爭對手的一致性，希望民意代表督促政府，盡快有一個明確的方向。記者黃仲裕／攝影
台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳紳騰指出，關稅當然是越低越好，關鍵在於我們與國際競爭對手的一致性，希望民意代表督促政府，盡快有一個明確的方向。記者黃仲裕／攝影

關稅 美國 美國最高法院

延伸閱讀

中部產業界憂關稅不確定性 盧秀燕要求中央積極主動「不能只會喊話」

關稅、能源衝擊…台中率先開產業座談會 盧秀燕：蒐集意見轉達美國

美122關稅不利台廠 產發署：相對優勢喪失、衝擊更甚ART

台美關稅談判 鄭麗君：政府會確保已取得最佳待遇

相關新聞

四大施政主軸 數發部：今年要扮演發動機角色 助企業創造經濟價值

數位發展部今（4）日舉行新春媒體交流會，數發部長林宜敬表示，去年是數發部「扎根與對接」的一年，今年將扮演「數位發動機」角色，要透過政策紅利協助企業創造更高的經濟價值，讓數位轉型成果落實於全民生活。

關稅衝擊 台中產業界提3訴求：簡化補助申請機制、培育人才與AI轉型

台中市政府召開美國關稅122條款產業座談會，與會企業表達各自的困難，也提出對政府的訴求，包括現行的設備補助申請流程複雜，希望簡化，此外應投入更多資源培養人才與完成AI轉型，加強自身的競爭力，才是因應不斷變動國際情勢的長遠解方。

全國首場美國關稅122條款產業座談會 業界憂不確定性影響訂單

台中市政府今天率全國之先，召開美國關稅第122條款對台影響座談會，邀請台中各產業界代表與會，會中產業代表多表達對關稅不確定性的擔憂，政策反覆會導致國外訂單觀望、緩單甚至停單，建議政府和美方盡快確定穩定的關稅架構，且待遇應該與日韓等國一致。

賴總統緊盯後續中東勢態 審慎評估對台灣經濟、民生影響

有關中東戰事緊迫，賴清德總統兼民進黨主席4日於民進黨中常會表示，他已指示國安及行政團隊，持續緊盯後續中東勢態的變化，審慎評估對台灣經濟、能源、民生與金融市場、可能帶來的影響，並提早做好各項因應部署，確保整體社會運作無虞。

勞動部「企托333」 商總、中小企總力挺政策友善勞雇

為支持「雙就業、雙照顧」，鼓勵企業持續投入友善育兒職場環境之建置，勞動部4日提出「企托333 政府來幫忙」企業托育補助新制，包含「三鬆綁」、「三加碼」及「三新增」對策，預計5月1日上路。記者會中並邀請商總、中小企總、羅東聖母醫院代表來做經驗分享。

「企托333」補助新制一次看！ 勞動部揭5月1日上路

為支持「雙就業、雙照顧」，鼓勵企業持續投入友善育兒職場環境之建置，勞動部4日提出「企托333 政府來幫忙」企業托育補助新制，透過「三鬆綁」、「三加碼」及「三新增」等對策，由就保基金投入1億4,240萬元，擴大補助企業辦理托育設施及措施，預計於5月1日上路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。