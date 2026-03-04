快訊

賴總統緊盯後續中東勢態 審慎評估對台灣經濟、民生影響

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統緊盯後續中東勢態，審慎評估對台灣經濟、民生的影響。民進黨／提供
有關中東戰事緊迫，賴清德總統兼民進黨主席4日於民進黨中常會表示，他已指示國安及行政團隊，持續緊盯後續中東勢態的變化，審慎評估對台灣經濟、能源、民生與金融市場、可能帶來的影響，並提早做好各項因應部署，確保整體社會運作無虞。

賴總統說，針對近來中東局勢的變化，國安團隊第一時間已向我簡報最新情勢，並即刻啟動相關應變機制，全力確保該區域內台灣公民的安全。同時，政府也持續與國際盟友及全球夥伴，保持緊密且即時的聯繫，隨時掌握區域局勢的發展。

賴總統指出，無論國際局勢如何變化，守護國人安全、維持社會穩定，始終是政府最優先的工作。根據外交部的回報，目前旅居當地的國人均安，我們辛苦的外交同仁，也在前天，協助兩名在以色列的國人順利離境。

賴總統提醒國人，近期避免前往衝突地區的國家，以確保自身的安全。我國在以色列、阿聯、巴林、阿曼、科威特、沙烏地阿拉伯等國都有駐館，當地國人如有需要，都可聯繫駐外館處，獲得必要協助。

此外，關於中國對內政部長劉世芳的抹黑與打壓，賴總統強調，中國對台灣人民沒有任何的管轄權。任何形式的跨國鎮壓行為，對台灣而言，均屬無效。中國宣稱要查處劉部長一事，是單方面刻意操弄的認知作戰，其目的在於恐嚇台灣人民、製造寒蟬效應，進而干預台灣的民主治理。

賴總統表示，台灣人民若遭受中國跨國鎮壓的迫害，政府必定會全力保護；而任何配合中國對台灣人民進行跨境鎮壓的國內協力者，均應受到法律制裁。

另外，明天即將開打的WBC世界棒球經典賽，Team Taiwan國家代表隊目前已在日本積極備戰。上周五，在台灣舉行的自辦熱身賽，他與行政院長卓榮泰、中職會長蔡其昌、運動部長李洋、亞洲棒球總會長辜仲諒，一起前往大巨蛋觀賽，為選手們加油打氣。

賴總統認為，正如世界全壘打王王貞治先生所說，站上球場，就要抱持超越對手的企圖心。他相信，只要Team Taiwan的選手們，能發揮「自信勇敢」的台灣精神，拿出最佳的實力展現自我，必定能打出精彩的比賽，創造佳績。

他希望全台灣的國人，不論是在台灣透過轉播，還是親赴東京觀賽，都能為奮戰的國手們全力應援，展現「台灣尚勇」的氣勢，一起成為選手最堅強的後盾。

最後，賴總統強調，民進黨作為執政黨，肩負國人託付重任。因此，所有從政黨員的言行，都該以更高標準來自我規範，以回應國人對我們的期待。

中東 以色列 賴清德 王貞治 辜仲諒 台灣

相關新聞

四大施政主軸 數發部：今年要扮演發動機角色 助企業創造經濟價值

數位發展部今（4）日舉行新春媒體交流會，數發部長林宜敬表示，去年是數發部「扎根與對接」的一年，今年將扮演「數位發動機」角色，要透過政策紅利協助企業創造更高的經濟價值，讓數位轉型成果落實於全民生活。

關稅衝擊 台中產業界提3訴求：簡化補助申請機制、培育人才與AI轉型

台中市政府召開美國關稅122條款產業座談會，與會企業表達各自的困難，也提出對政府的訴求，包括現行的設備補助申請流程複雜，希望簡化，此外應投入更多資源培養人才與完成AI轉型，加強自身的競爭力，才是因應不斷變動國際情勢的長遠解方。

全國首場美國關稅122條款產業座談會 業界憂不確定性影響訂單

台中市政府今天率全國之先，召開美國關稅第122條款對台影響座談會，邀請台中各產業界代表與會，會中產業代表多表達對關稅不確定性的擔憂，政策反覆會導致國外訂單觀望、緩單甚至停單，建議政府和美方盡快確定穩定的關稅架構，且待遇應該與日韓等國一致。

賴總統緊盯後續中東勢態 審慎評估對台灣經濟、民生影響

有關中東戰事緊迫，賴清德總統兼民進黨主席4日於民進黨中常會表示，他已指示國安及行政團隊，持續緊盯後續中東勢態的變化，審慎評估對台灣經濟、能源、民生與金融市場、可能帶來的影響，並提早做好各項因應部署，確保整體社會運作無虞。

勞動部「企托333」 商總、中小企總力挺政策友善勞雇

為支持「雙就業、雙照顧」，鼓勵企業持續投入友善育兒職場環境之建置，勞動部4日提出「企托333 政府來幫忙」企業托育補助新制，包含「三鬆綁」、「三加碼」及「三新增」對策，預計5月1日上路。記者會中並邀請商總、中小企總、羅東聖母醫院代表來做經驗分享。

「企托333」補助新制一次看！ 勞動部揭5月1日上路

為支持「雙就業、雙照顧」，鼓勵企業持續投入友善育兒職場環境之建置，勞動部4日提出「企托333 政府來幫忙」企業托育補助新制，透過「三鬆綁」、「三加碼」及「三新增」等對策，由就保基金投入1億4,240萬元，擴大補助企業辦理托育設施及措施，預計於5月1日上路。

