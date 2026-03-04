賴總統緊盯後續中東勢態 審慎評估對台灣經濟、民生影響

有關中東戰事緊迫，賴清德總統兼民進黨主席4日於民進黨中常會表示，他已指示國安及行政團隊，持續緊盯後續中東勢態的變化，審慎評估對台灣經濟、能源、民生與金融市場、可能帶來的影響，並提早做好各項因應部署，確保整體社會運作無虞。

賴總統說，針對近來中東局勢的變化，國安團隊第一時間已向我簡報最新情勢，並即刻啟動相關應變機制，全力確保該區域內台灣公民的安全。同時，政府也持續與國際盟友及全球夥伴，保持緊密且即時的聯繫，隨時掌握區域局勢的發展。

賴總統指出，無論國際局勢如何變化，守護國人安全、維持社會穩定，始終是政府最優先的工作。根據外交部的回報，目前旅居當地的國人均安，我們辛苦的外交同仁，也在前天，協助兩名在以色列的國人順利離境。

賴總統提醒國人，近期避免前往衝突地區的國家，以確保自身的安全。我國在以色列、阿聯、巴林、阿曼、科威特、沙烏地阿拉伯等國都有駐館，當地國人如有需要，都可聯繫駐外館處，獲得必要協助。

此外，關於中國對內政部長劉世芳的抹黑與打壓，賴總統強調，中國對台灣人民沒有任何的管轄權。任何形式的跨國鎮壓行為，對台灣而言，均屬無效。中國宣稱要查處劉部長一事，是單方面刻意操弄的認知作戰，其目的在於恐嚇台灣人民、製造寒蟬效應，進而干預台灣的民主治理。

賴總統表示，台灣人民若遭受中國跨國鎮壓的迫害，政府必定會全力保護；而任何配合中國對台灣人民進行跨境鎮壓的國內協力者，均應受到法律制裁。

另外，明天即將開打的WBC世界棒球經典賽，Team Taiwan國家代表隊目前已在日本積極備戰。上周五，在台灣舉行的自辦熱身賽，他與行政院長卓榮泰、中職會長蔡其昌、運動部長李洋、亞洲棒球總會長辜仲諒，一起前往大巨蛋觀賽，為選手們加油打氣。

賴總統認為，正如世界全壘打王王貞治先生所說，站上球場，就要抱持超越對手的企圖心。他相信，只要Team Taiwan的選手們，能發揮「自信勇敢」的台灣精神，拿出最佳的實力展現自我，必定能打出精彩的比賽，創造佳績。

他希望全台灣的國人，不論是在台灣透過轉播，還是親赴東京觀賽，都能為奮戰的國手們全力應援，展現「台灣尚勇」的氣勢，一起成為選手最堅強的後盾。

最後，賴總統強調，民進黨作為執政黨，肩負國人託付重任。因此，所有從政黨員的言行，都該以更高標準來自我規範，以回應國人對我們的期待。