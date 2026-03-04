快訊

勞動部「企托333」 商總、中小企總力挺政策友善勞雇

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部「企托333 政府來幫忙」企業托育補助新制，商總、中小企總力挺政策友善勞雇。記者林伯東／攝影
為支持「雙就業、雙照顧」，鼓勵企業持續投入友善育兒職場環境之建置，勞動部4日提出「企托333 政府來幫忙」企業托育補助新制，包含「三鬆綁」、「三加碼」及「三新增」對策，預計5月1日上路。記者會中並邀請商總、中小企總、羅東聖母醫院代表來做經驗分享。

中華民國商業總會常務監事王權宏對「企托333方案」有關育兒補貼補助不再以送托托兒服務機構為要件，以及取消設立年限限制表示樂觀支持。

王權宏表示，其會員從事服務業者甚多，考量從業人員工作屬性、員工分散各地、空間場地，育兒補貼措施是最能照顧員工的方式。

王權宏指出，這次的補助新制不但取消既有補助要件，同時也考慮到事業單位規模大小給予不同補貼金額及比率並加碼托兒措施上限至100萬元，以及增加托育人事費補助，是貼近企業實際運作與員工需求的政策。

另外，商總也提醒由於企托補助新制加碼幅度及內容不少，希望勞動部能多加宣導，協助企業申請，以落實政策美意。

中華民國全國中小企業總會副理事長林倬立表示，對中小型事業單位來說，有關企業托育，設置幼兒園或托嬰中心，大部分只能做到「簽約特約幼兒園提供優惠」，但這次的勞動部新方案是在原有的補助基礎上「鬆綁、加碼、新增」。

林倬立指出，其中一項「企業提供有12歲以下子女員工育兒補貼，100人以下的企業，最高可補助七成，每人每年上限1萬元」，支持雙薪家庭兼顧工作與育兒，是一種友善員工措施，相信對企業攬才與留才有一定會有幫助，同時也可在「少子女化」缺工這個議題盡一份心力。

天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院行政副院長李文傑，分享醫院附設托嬰中心之設置經驗。

李文傑提到，因醫院員工多處於育齡階段，有幼兒送托之需求，院方於瞭解員工需求後，經多方評估，規劃建置托嬰中心，除了滿足員工托育子女需求外，也大幅穩定醫護人力。

他說，托嬰中心籌備期間，醫院遇到環境與設施設備規劃、設置法令等疑難雜症，勞動部專家學者來諮詢輔導資源，從托嬰中心建照使用變更、空間規劃、衛生保健設備建置到遊樂設備挑選等，提供專業建議及協助，讓醫院順利於2025年完成設置，並獲得勞動部補助，留住優質的醫護人力。

李文傑認為，這次企托補助新制，勞動部積極傾聽企業意見，並就未來營運需要政府支持之處提出相對應的對策，對企業和員工都是正向的效益。

