「企托333」補助新制一次看！ 勞動部揭5月1日上路

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
「企托333 政府來幫忙」企業托育補助新制，包括「三鬆綁」、「三加碼」及「三新增」。勞動部／提供
「企托333 政府來幫忙」企業托育補助新制,包括「三鬆綁」、「三加碼」及「三新增」。勞動部／提供

為支持「雙就業、雙照顧」，鼓勵企業持續投入友善育兒職場環境之建置，勞動部4日提出「企托333 政府來幫忙」企業托育補助新制，透過「三鬆綁」、「三加碼」及「三新增」等對策，由就保基金投入1億4,240萬元，擴大補助企業辦理托育設施及措施，預計於5月1日上路。

勞動部長洪申翰表示，台灣正面臨少子女化及超高齡的挑戰，為了讓勞工在工作與家庭兩頭不再只能二選一，勞動部自今年起推動「育嬰留職停薪照顧彈性化方案」、「家庭照顧假可以按小時請」以及「加碼生育補助」。

洪申翰提到，勞動部也進一步思考，願意投入成本建置友善育兒職場及員工家庭照顧的企業，如何給予更多支持。因此提出強化企業托育補助新制，期待以員工需求、企業付出、政府支持的整合性政策，達到「雙就業、雙照顧」的目標，讓勞工可以「照顧不離職」。

勞動部表示，為鼓勵企業建立友善育兒職場環境，不論企業規模，均提供托兒設施及措施經費補助，2025年全年協助476家企業辦理員工托育服務，補助金額計3,634萬餘元，共計12,947名員工受益，均為開辦以來之最高。

勞動部提及，與企業座談會中，企業也反映出所面臨的困難，包括補助項目僵化、法規與行政待鬆綁，以及營運與實務困境等。因此，針對目前「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」以及「推動工作與生活平衡補助計畫」進行修正。

「企托333 政府來幫忙」包括「三鬆綁」、「三加碼」、「三新增」：

●三鬆綁，降低補助門檻及年限限制

取消育兒補貼補助須以員工子女送托托兒服務機構之要件。

取消250人以上之雇主附設托兒服務機構6年以上，不再補助限制。

放寬托兒設備3年補助1次規定，修正為每2年補助1次。

●三加碼，提高補助金額，讓企業運用更彈性

提高補助雇主提供每位員工育兒補貼之金額及比率，每人每年最高1萬元。

（未滿100人企業，補助70%；100-499人企業，補助60%；500人以上企業，補助50%）

提高「托兒設施」、「托兒措施」補助上限，每年最高補助提高為100萬元。

提高員工子女臨時協助空間之臨時陪伴人員補助，每小時最高補助加碼至3百元。

●三新增，讓友善員工家庭照顧之企業永續經營

新增事業單位減免員工企托收托費用補助，以員工子女數計算，每人每年最高9千6百元。

新增托兒設施營運費補助，以員工子女數計算，每人每年最高6千元。

新增「托兒設施」、「托兒措施」之教保、托育人員人事費補助，每人每年最高6萬元。

勞動部指出，為了讓新制順利上路，有關「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」部分修正條文，即日起預告，已公告於勞動部全球資訊網，並同步刊登於「公共政策網路參與平台－眾開講」及「勞動法令查詢系統」，預告期間至3月11日。

各界如對草案內容有任何意見或修正建議，均可於預告期間內向勞動部提供。相關新制的籌備、宣導作業已積極進行中。

四大施政主軸 數發部：今年要扮演發動機角色 助企業創造經濟價值

數位發展部今（4）日舉行新春媒體交流會，數發部長林宜敬表示，去年是數發部「扎根與對接」的一年，今年將扮演「數位發動機」角色，要透過政策紅利協助企業創造更高的經濟價值，讓數位轉型成果落實於全民生活。

關稅衝擊 台中產業界提3訴求：簡化補助申請機制、培育人才與AI轉型

台中市政府召開美國關稅122條款產業座談會，與會企業表達各自的困難，也提出對政府的訴求，包括現行的設備補助申請流程複雜，希望簡化，此外應投入更多資源培養人才與完成AI轉型，加強自身的競爭力，才是因應不斷變動國際情勢的長遠解方。

全國首場美國關稅122條款產業座談會 業界憂不確定性影響訂單

台中市政府今天率全國之先，召開美國關稅第122條款對台影響座談會，邀請台中各產業界代表與會，會中產業代表多表達對關稅不確定性的擔憂，政策反覆會導致國外訂單觀望、緩單甚至停單，建議政府和美方盡快確定穩定的關稅架構，且待遇應該與日韓等國一致。

賴總統緊盯後續中東勢態 審慎評估對台灣經濟、民生影響

有關中東戰事緊迫，賴清德總統兼民進黨主席4日於民進黨中常會表示，他已指示國安及行政團隊，持續緊盯後續中東勢態的變化，審慎評估對台灣經濟、能源、民生與金融市場、可能帶來的影響，並提早做好各項因應部署，確保整體社會運作無虞。

勞動部「企托333」 商總、中小企總力挺政策友善勞雇

為支持「雙就業、雙照顧」，鼓勵企業持續投入友善育兒職場環境之建置，勞動部4日提出「企托333 政府來幫忙」企業托育補助新制，包含「三鬆綁」、「三加碼」及「三新增」對策，預計5月1日上路。記者會中並邀請商總、中小企總、羅東聖母醫院代表來做經驗分享。

