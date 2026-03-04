因應中東局勢 外交部啟動應變機制、協助滯留國人分流離境

中東局勢近期出現變化，多國空域一度關閉或限制航班起降。外交部表示，保障海外長期定居僑民及短期旅遊國人人身安全為首要任務，已責成相關駐外館處全面盤點駐地國人需求，採因地制宜方式，滾動檢討並執行各項照護與協助措施。

外交部指出，駐外館處持續與當地國人及友盟國家保持聯繫，即時掌握區域情勢與國人動態，提供必要協助。以色列與約旦兩地代表處日前協調合作，於3月2日協助2名滯留以色列且有意離境的國人，以專車方式經陸路轉往約旦，並提供後續轉赴第三國或待情勢緩和後返以的相關資訊。

在阿拉伯聯合大公國方面，外交部表示，當地空域已有限度開放，杜拜與阿布達比機場逐步恢復部分航班，預計4日將有阿聯酋航空班機返台。建議短期商旅滯留當地國人，可持續關注復航資訊，透過商業航班返國。

外交部並指出，目前阿聯大公國與鄰國阿曼邊界尚未關閉，國人入境阿曼可享免簽證待遇，相關駐處正規劃協助有意離境者循陸路前往阿曼，再轉搭商業航班返國。

至於空域仍關閉的以色列，駐以色列代表處可協助有離境需求國人循陸路前往約旦，再轉搭前往歐洲或東南亞的航班離境。

另卡達、巴林、科威特、伊朗與伊拉克等地空域同樣關閉，外交部表示，滯留當地國人可向兼轄駐處登記聯繫，由館處視情勢提供必要協助。

至於阿曼、沙烏地阿拉伯與約旦等空域仍維持開放國家，外交部建議國人儘速搭乘民航班機離境，降低不確定風險。

外交部提醒，旅居或滯留受戰事影響地區的國人應提高警覺，密切注意當地政府發布的安全資訊與交通動態，並主動與我國駐外館處保持聯繫，以利即時提供協助，確保人身安全。

此外，目前有經營台北航線的阿聯酋航空及阿提哈德航空3日已陸續復飛航班，根據桃園機場航班資訊，阿聯酋航空EK366航班4日凌晨3時51分已從杜拜起飛，預計下午3時58分抵達桃園機場第二航廈。

阿聯酋航空官網也公告，由於該地區的領空關閉，直至3月4日晚間11時59分（台灣時間3月5日凌晨3時59分）所有往返杜拜的已排定航班將暫停營運，並將繼續營運有限數量的旅客返國和貨機航班。

阿提哈德航空則指出，4日台北往返阿布達比2班次持續取消，針對台北航線目前尚未安排恢復，預計台北時間5日晚間6時前的班機皆為取消，晚間6時後出發的班機仍不確定，會隨時滾動調整安排疏散班機。