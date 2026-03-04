快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市長盧秀燕表示，產業界現在最憂心關稅的不確定性，呼籲中央政府不要再等待觀望，或者只是喊話式安撫，應該化被動為主動，積極採取具體行動。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕表示，產業界現在最憂心關稅的不確定性，呼籲中央政府不要再等待觀望，或者只是喊話式安撫，應該化被動為主動，積極採取具體行動。記者黃仲裕／攝影

台中市政府今天召開美國關稅對台產業影響座談會，業界代表多擔憂關稅的不確定性，不曉得我國先前與美方的關稅協定是否還有效。台中市長盧秀燕呼籲，中央政府應該化被動為主動，積極採取行動，不能只靠喊話來安撫業界，她也會在訪美時盡力爭取。

盧秀燕表示，今天開會聆聽產業界聲音，發現最大的共同擔憂就是關稅的不確定性，去年台美雖然談妥對等貿易協定（ART），但還沒有簽署，且美國最高法院宣判對等關稅無效，美國總統川普可能改採122條款，或者改用301條款、232條款等等，業界最怕的就是不確定性影響國外訂單。

盧秀燕坦言，在川普關稅被宣判無效的這段時間，她看到很多國家提出積極有效的作為，我國中央政府相較之下，卻採取等待或觀望的方式；大家希望政府化被動為主動，而且不能只是「喊話式」的安撫，應該要化為具體的行動。

盧秀燕進一步表示，具體行動可以有幾個面向，第一，希望政府廣開公聽會，了解業界的困難與心聲；第二，政府應該根據公聽會內容，制定協助配套措施，包含各種補助和人才培養；第三，呼籲政府提出退稅指引，甚至聘請國家級的「台灣隊」律師，替業界主持公道、爭取權益。

盧秀燕也提到，不久後她要出訪美國，一定會盡其所能協助處理，這不只是賴政府的危機，也是產業界乃至台灣所有人的危機；縣市政府首長的角色理論上沒有觸及這個層面，不過她這段時間一直表示願意主動做出適時反應，有效與美方溝通並爭取權益。

盧秀燕總結，這段時間她到處跑，和許多立法委員、產業界、工商界的領袖、智庫人才不斷請益，就是希望傳達台灣最真實與完整的聲音，讓美方了解，我方願意與美國互利共榮；感謝各界代表今天願意出席，讓她了解業界的困難與亟需解決的問題。

台中市 美國最高法院 貿易協定

中部產業界憂關稅不確定性 盧秀燕要求中央積極主動「不能只會喊話」

台中市政府今天召開美國關稅對台產業影響座談會，業界代表多擔憂關稅的不確定性，不曉得我國先前與美方的關稅協定是否還有效。台中市長盧秀燕呼籲，中央政府應該化被動為主動，積極採取行動，不能只靠喊話來安撫業界，她也會在訪美時盡力爭取。

