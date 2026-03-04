快訊

助婦女再就業 僱用獎助每位最高13.2萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部積極推動二度就業婦女再就業，同時透過提供雇主「僱用獎助」措施，鼓勵雇主僱用二度就業婦女，協助因家庭因素離開職場的婦女重返就業，也協助雇主補實人力。

勞動部說明，因少子化和高齡化的人口結構影響，目前國內各產業均面臨缺工、企業人力招募不易的現象，而國內婦女勞動力具備高度穩定性與豐富經驗，已是勞動力市場的重要人力資源。

為協助二度就業婦女重返職場，並提升雇主僱用意願，如果雇主僱用經公立就業服務機構推介，符合失業期間連續達30日以上的二度就業婦女，在實際僱用滿30日後，就可依規定申請「僱用獎助」。

雇主每僱用1人，如以全時工作僱用，每月發給雇主1萬1,000元，最長12個月；如以部分工時僱用，也會以每人每小時60元發給雇主僱用獎助，每月最高1萬1,000元，最長12個月。近3年來，已透過僱用獎助措施協助雇主僱用588名二度就業婦女失業勞工。

勞動部舉例，51歲的春華（化名），曾為了家庭選擇暫別職場，近十年來全心照顧公婆及仍在就學中的子女，與職場逐漸產生距離；然而家庭變故突如其來，龐大的生活與就學費用讓她承受沉重壓力，需再重返職場就業。

但是久未就業的春華，在重返職場過程中屢遭挫折，例如曾短暫從事加油站工作卻因體力無法負荷而放棄，逐漸對於未來感到徬徨無助。

後來經過公立就業服務機構的就業服務員耐心傾聽春華對於就業的需求與提供深度諮詢，並積極向雇主推薦春華穩定及負責的工作特質，輔以運用僱用獎助措施，提升雇主錄用意願。

最終，春華順利錄取於洗衣業，擔任分類與整摺作業員，自去年4月起穩定就業至今，雇主肯定春華工作出勤穩定、學習態度積極，已是公司不可或缺的人力。這份工作不只是收入來源，更是她重新找回自信、為孩子撐起未來的重要力量。

勞動部勞動力發展署表示，面對少子化趨勢所帶來的人口結構變化，婦女勞動力已成為企業可積極投入培育與運用的重要人力資源。期盼雇主善加運用政府所提供的僱用獎助措施，積極僱用二度就業婦女，讓婦女在職場上持續發揮其專長與專業能力，進而成為支撐企業穩定發展的重要力量。

勞動部 重返職場 雇主

