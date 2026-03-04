快訊

關稅不確定衝擊產業 江啟臣：川普就是不確定、談不成就逼就打

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
立法院副院長江啟臣直言，美國總統川普的作風是「談得成就談，談不成就逼、就打」，我國只能盡量確認ART的效力，還是得自己「練功」，由政府出錢讓產業升級轉型。記者黃仲裕／攝影
台中市政府今天針對關稅與能源衝擊，召開產業座談會。立法院副院長江啟臣代表民代發言，表示各產業都對關稅的不確定性感到擔憂，但美國總統川普就是不確定因素，他從商、從政的風格是談得成就算、談不成就逼就打，台灣的產業得靠內部「練功」。

江啟臣表示，關稅、能源問題很複雜，首先，川普就是不確定，想讓關稅確定下來是有困難的，對川普而言，外交就是單邊主義或雙邊主義，但即使是雙邊主義，其作風也是「我跟你談，談成就算了，談不成就打、就逼」，不管事處理貿易、關稅或地緣政治，包含伊朗問題，大概都是如此。

江啟臣指出，回到台美關稅協議，雙邊已經把對等貿易協定（ART）談好了，現在還在與美方確認效力，若有效就請行政院趕快簽署送立院審查，不要因為美國可能使用122條款，毀掉之前談好的東西。

江啟臣表示，川普的風格是「他說的算」，一個辦法不行就用另一個，最高法院否決對等關稅，川還有其他的法源可以使用，比如1930年的關稅法第338條款，可以額外課徵最高50%關稅，重點是不需要調查程序，由美國貿易代表署USTR向總統建議實施即可；這個法數十年沒有使用，但川普是個瘋子，他拿你沒辦法的時候就可能把這些東西丟出來。

江啟臣強調，現階段對外的部分，只能盡量逼行政部門去確認ART的效力，也盼台中市長盧秀燕訪美時傳達業界對此事的關心，讓美方知道我們希望雙贏；對內的部分，江認為是「練功」的時機，包含擴大內需、拓展美國以外的多元市場、升級轉型等3項策略。

江啟臣指出，這3項策略都需要政府投入資源，比如我方預計投資美國2500億美金，但對內補助僅461億台幣，應該要求政府加大對內投資；會中一直提到退稅，政府也應該想辦法讓出口退稅回到廠商口袋，變成投資。

江啟臣直言，會中有產業界代表提到會不會違反世界貿易組織WTO的規定，但這要看對象是誰，如果合作對象是其他國家，WTO可能會處理，但美國根本不會甩WTO，因此在供應鏈和價值鏈的部分，我方一定要想辦法和美國產業互補，比如德州在製造半導體、底特律在發展機器人，就對我國製造業有很高期待。

關於能源議題，江啟臣說，美伊戰爭還不曉得要打多久，川普說「起碼4周」，在這樣的狀況下，短期內能源一定會漲價，長期來看台灣要加強能源儲備與風險管控，現在液化天然氣（LNG）儲量剩下11天，油的部分還有將近半年，但不知道可以撐多久，原物料價格與交通運輸都會受到影響。

對等關稅 地緣政治 台美關稅

