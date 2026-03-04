快訊

石油危機醞釀中？專家：除非戰事拖3～6個月 因為這些關鍵都變了

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
經歷70年代的石油危機後，美國致力能源自主。（路透）

伊朗封鎖荷莫茲海峽，引爆全球能源與航運市場動盪，是否進一步引發石油危機？台經院景氣預測中心主任孫明德表示，1970年代的石油危機背景與現在全球能源環境差異很大，除非戰爭持續3～6個月以上，否則難以形成結構性的石油危機。

孫明德分析，1970年代兩次石油危機的發生背景，與當今現況有幾處關鍵差異，包括中東石油生產占全球生產比重下降，1980年代占全球50％，現在降至30％；美國大量開採頁岩油後，對中東石油的依賴大幅下降；各國能源儲備提高，多數國家儲備石油超過3個月。半世紀以來，人類使用能源結構多元化，除了石油，還有核電、太陽能、風力發電，以及近年積極推動的節能減碳。

對於中東石油的依賴雖然降低，但若戰事延長至3～6個月，引發石油危機的機會才會上升。

不過，孫明德認為，這次戰事應該不會拖太久，長期戰爭的可能性有限，主要是因為美國今年有選舉，會避免大規模的地面戰；以色列打仗每日軍費支出約2億美元，以色列經濟恐難以長期承受；伊朗耐久戰的能力相當有限。只要戰爭時間不要太長，各國石油庫存都是夠用的，釀成石油危機的可能性就小。

