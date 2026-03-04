快訊

父親被砍297刀成一團爛肉只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

獨／拒鐽震案再現 藍版軍購特別條例「3500億+N」堅持3前提

聽新聞
0:00 / 0:00

數發部四大施政主軸曝光 林宜敬：2026年將扮演「數位發動機」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數發部長林宜敬。余弦妙攝
數發部長林宜敬。余弦妙攝

數位發展部4日舉行新春媒體交流會，總結2025年在「推動AI產業發展」、「強化資安韌性」、「落實打詐作為」及「深化數位政府建設」四大主軸的轉型成果。數發部林宜敬表示，過去一年數發部逐步由傳統補助思維轉型為「企業經營」的邏輯推動政務，專注於解決產業痛點。展望2026年數發部將持續擴大這股數位動能，讓科技研發轉化為實質的經濟價值。

針對社會關注的詐騙議題，數發部透過科技手段積極落實源頭管理。「網路詐騙通報查詢網」App下載數已達5萬4千次，通報件數達61萬餘件，成功下架近30萬件違法詐騙訊息。數發部要求Meta、Google、LINE等平台加入好人隊，其中，Meta運用數發部通報下架的詐騙訊息來訓練AI攔阻系統，已成功攔阻超過780萬則針對臺灣的詐騙訊息。

林宜敬強調，軟體產業應朝向「產品化（Products）」轉型，而AI的發展必須落實於「算力、資料、人才、行銷、資金」五大政策工具的對接。

在算力方面，數發部積極布建底層資源，截至2025年底，數位產業署建置之GPU算力池已協助186家 民間業者，開發至少266個 模型與AI服務。同時，積極配合金融監督管理委員會正式發布函釋，將AI算力中心認定為策略性產業；為進一步強化投資誘因，積極推動將AI算力建設納入促參重大公共建設範圍。目前已完成稅式支出評估報告並送交財政部審議，以提高民間業者參與國家重大建設的誘因。

數產署長林俊秀補充，目前能提供的40片GPU已是前年2024年購買的，主因是2025年數發部這方面的預算通通被刪除掉，所以在2025年並沒有辦法如原先預期的增加算力，對於2026年了，非常希望說立法院能夠通過，畢竟這件事情關係到台灣AI產業的發展，預計今年還會再買100片這個GPU。

在資料方面，數發部於2025年8月完成《促進資料創新利用發展條例》草案預告；官方「台灣主權 AI 訓練語料庫」亦於去年底上線，內含超過11億個Tokens，累計86,717瀏覽人次，吸引包括TAIDE、Google DeepMind 等單位申請使用，確保臺灣具備開發本土特色 AI 的核心競爭力。

在人才方面，發布《AI產業人才認定指引》以建立明確的人才衡量標準，並與人事總處成立「AI 公務人才發展辦公室」，讓公務體系具備操作 AI 的實戰能力。

在行銷方面，林宜敬特別強調，新創最需要的不是政府補助，而是大量而穩定的訂單。過去一年，數發部積極舉辦產業媒合會（Demo Day），與公會攜手將 AI 技術對接到健康照護、醫療 HIS 系統、復健科技等領域，協助新創產品從實驗室走向市場。

在資金方面，透過 100 億元《加強投資 AI 新創實施方案》，截至2026年2月，已核定6案，帶動民間投資逾3億元，發揮政府資金槓桿效益。

數發部致力達成「網路不能斷、系統不能讓駭客入侵、資料不能丟失」之目標，於114年完成多項關鍵部署。在資安方面，從法律、科技及商業三面向完備防護。法律面完成《資通安全管理法》修正；科技面建立事前、中、後三階段全面防護機制；商業面攜手產業夥伴，共同推動SEMI E187半導體資安標準。在韌性方面，從陸（固網與行動網路）、海（海底電纜維護與備援）、空（低、中、高軌非同步軌道衛星）三面向提升通訊防禦深度，確保極端狀況下之通訊順暢。

數發部持續優化民生服務，推動有感的「數位政府」。數發部建置《普發現金一萬》的官方登記平台，去年更正式發表「數位憑證皮夾」App，並開啟超商通路試營運，民眾免帶身分證即可領取超商包裹，下一步預計將與各大學院校、租車、票券等多個領域業者合作，為民眾提供更便利多元的數位服務。未來將持續推動以「人生事件」為核心的整合型流程，簡化由出生至終老之行政申辦程序。

林宜敬最後強調，2025年是數發部「扎根與對接」的一年。2026年將扮演「數位發動機」的角色，更要透過政策紅利協助企業創造更高的經濟價值，讓數位轉型成果落實於全民生活。

數發部 林宜敬

延伸閱讀

影／下架30萬詐騙訊並訓練AI 數發部拚擴大打詐「好人隊」

工研院宣布籌組學界、法人聯合艦隊 投入中長程技術發展

國泰投信2026徵才 首推 CIM 儲備幹部報名

中保科啟動AI規模化應用元年 智慧城市展秀自主巡航AI虛擬警衛機器人

相關新聞

石油危機醞釀中？專家：除非戰事拖3～6個月 因為這些關鍵都變了

伊朗封鎖荷莫茲海峽，引爆全球能源與航運市場動盪，是否進一步引發石油危機？台經院景氣預測中心主任孫明德表示，1970年代的石油危機背景與現在全球能源環境差異很大，除非戰爭持續3～6個月以上，否則難以形成結構性的石油危機。

關稅、能源衝擊…台中率先開產業座談會 盧秀燕：蒐集意見轉達美國

台中市政府今天率全國之先，邀集產業界與各民意代表，召開美國關稅第122條款對台灣產業影響座談會。市長盧秀燕表示，台灣面臨關稅與能源兩大議題，市府今天開公聽會聆聽產業意見，除了要把訊息傳遞給全國，也要將產業最完整真實的聲音，帶去美國。

關稅不確定衝擊產業 江啟臣：川普就是不確定、談不成就逼就打

台中市政府今天針對關稅與能源衝擊，召開產業座談會。立法院副院長江啟臣代表民代發言，表示各產業都對關稅的不確定性感到擔憂，但美國總統川普就是不確定因素，他從商、從政的風格是談得成就算、談不成就逼就打，台灣的產業得靠內部「練功」。

美軍「史詩怒火」燒到荷莫茲海峽 油價恐破每桶100美元

美國與以色列於2月28日聯手對伊朗發動軍事攻擊，地緣政治風險升溫，推升油氣價格。法國巴黎銀行財富管理指出，伊朗宣稱封鎖荷莫茲海峽，此處為全球逾兩成原油與液化天然氣運輸要道。因油輪與保險公司不願承擔風險，海峽實際上呈現暫時停航狀態。法巴財富管理最新報告預估，原油短期目標價上修至每桶80美元，最壞情況下甚至可能突破每桶100美元。

全民瘋搶白銀！銀樓老闆卻苦勸「別碰這波高風險」

貴金屬漲勢兇猛，白銀漲幅更甚黃金。從現貨、期貨到實體銀條都被瘋搶，台灣銀樓業者形容經營逾一甲子來首見。是誰在買？白銀還會漲嗎？賣銀條要找誰？

丁學文專欄／黃金白銀大奔放 誰成最後入場待宰羔羊？

農曆春節剛過，美國對全球的對等關稅後續和美伊戰情的影響，再度讓國際金價走高，黃金現貨站上每盎司5200美元，白銀則突破每盎司90美元。一月底以來的黃金與白銀市場經歷一場如「雲霄飛車」般的劇烈動盪。雖然春節過後，黃金白銀又開始從低點反彈，但愈來愈讓人擔心：震盪期真的結束了嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。