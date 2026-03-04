美伊衝突升溫 渣打銀籲：投資人勿恐慌性拋售

美國與以色列對伊朗發動大規模攻擊伊朗，造成伊朗多名高層領導傷亡；隨後伊朗在中東展開的報復行動，其攻擊性與擴張範圍均超出市場預期，甚至波及杜拜等鄰近地區。受此影響，國際油價應聲飆漲，金價突破每盎司5,400 美元，而美國10年期公債殖利率則在4%附近震盪。面對地緣政治風險劇增，投資人應如何因應市場波動？

渣打銀分析，首先，切莫恐慌性拋售。參考2025年中旬發生的「12日戰爭」，我們預期此次衝突可能同樣屬於短期事件。儘管荷姆茲海峽的局勢動盪影響了石油產量與運輸，使油價短期內可能測試每桶80美元大關，但有鑑於原油供應整體仍大於需求，預計隨後將回落至每桶60美元左右。

借鏡2003年伊拉克戰爭的歷史經驗，全球股市在開戰後的前10天跌幅約4%，但在30天內便迅速回升。我們預期本次衝突的走勢將與之相似。短期內，投資人可透過黃金、美國能源類股及抗通膨債券來抵禦油價上漲風險，並在長期策略上，分批布局美國及不含日本的亞洲股市。

美國能源類股與油價具有中高度相關性，而美國抗通膨公債則能有效因應通膨升溫的隱憂。回顧 2022 年爆發的烏俄戰爭等過往戰事，黃金已被證實是避險需求湧現時的首選對沖工具。同時，資金預期將流入避險貨幣，瑞士法郎與日圓兌美元在未來12個月內，有望分別升至0.74與147。

渣打銀強調，預期市場焦點隨後將重回基本面。根據美國半導體財測顯示，AI需求依然強勁，我們已將今年全球 AI 資本支出成長預測上調至54%。目前的市場波動，反而是逢低布局資料中心相關半導體及電力事業類股的良機。此外，地緣政治緊張可能促使各國政府增加軍事開支，國防軍工類股亦值得關注。

在市場震盪之際，建議透過配置黃金、債券及外匯實現資產多元化，並精準掌握逢低進場的機會。財富之道，盡在當下！