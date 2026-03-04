快訊

美伊衝突升溫 渣打銀籲：投資人勿恐慌性拋售

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

美國與以色列對伊朗發動大規模攻擊伊朗，造成伊朗多名高層領導傷亡；隨後伊朗在中東展開的報復行動，其攻擊性與擴張範圍均超出市場預期，甚至波及杜拜等鄰近地區。受此影響，國際油價應聲飆漲，金價突破每盎司5,400 美元，而美國10年期公債殖利率則在4%附近震盪。面對地緣政治風險劇增，投資人應如何因應市場波動？

渣打銀分析，首先，切莫恐慌性拋售。參考2025年中旬發生的「12日戰爭」，我們預期此次衝突可能同樣屬於短期事件。儘管荷姆茲海峽的局勢動盪影響了石油產量與運輸，使油價短期內可能測試每桶80美元大關，但有鑑於原油供應整體仍大於需求，預計隨後將回落至每桶60美元左右。

借鏡2003年伊拉克戰爭的歷史經驗，全球股市在開戰後的前10天跌幅約4%，但在30天內便迅速回升。我們預期本次衝突的走勢將與之相似。短期內，投資人可透過黃金、美國能源類股及抗通膨債券來抵禦油價上漲風險，並在長期策略上，分批布局美國及不含日本的亞洲股市。

美國能源類股與油價具有中高度相關性，而美國抗通膨公債則能有效因應通膨升溫的隱憂。回顧 2022 年爆發的烏俄戰爭等過往戰事，黃金已被證實是避險需求湧現時的首選對沖工具。同時，資金預期將流入避險貨幣，瑞士法郎與日圓兌美元在未來12個月內，有望分別升至0.74與147。

渣打銀強調，預期市場焦點隨後將重回基本面。根據美國半導體財測顯示，AI需求依然強勁，我們已將今年全球 AI 資本支出成長預測上調至54%。目前的市場波動，反而是逢低布局資料中心相關半導體及電力事業類股的良機。此外，地緣政治緊張可能促使各國政府增加軍事開支，國防軍工類股亦值得關注。

在市場震盪之際，建議透過配置黃金、債券及外匯實現資產多元化，並精準掌握逢低進場的機會。財富之道，盡在當下！

伊朗 投資人 地緣政治風險

石油危機醞釀中？專家：除非戰事拖3～6個月 因為這些關鍵都變了

伊朗封鎖荷莫茲海峽，引爆全球能源與航運市場動盪，是否進一步引發石油危機？台經院景氣預測中心主任孫明德表示，1970年代的石油危機背景與現在全球能源環境差異很大，除非戰爭持續3～6個月以上，否則難以形成結構性的石油危機。

關稅、能源衝擊…台中率先開產業座談會 盧秀燕：蒐集意見轉達美國

台中市政府今天率全國之先，邀集產業界與各民意代表，召開美國關稅第122條款對台灣產業影響座談會。市長盧秀燕表示，台灣面臨關稅與能源兩大議題，市府今天開公聽會聆聽產業意見，除了要把訊息傳遞給全國，也要將產業最完整真實的聲音，帶去美國。

關稅不確定衝擊產業 江啟臣：川普就是不確定、談不成就逼就打

台中市政府今天針對關稅與能源衝擊，召開產業座談會。立法院副院長江啟臣代表民代發言，表示各產業都對關稅的不確定性感到擔憂，但美國總統川普就是不確定因素，他從商、從政的風格是談得成就算、談不成就逼就打，台灣的產業得靠內部「練功」。

影／下架30萬詐騙訊並訓練AI 數發部拚擴大打詐「好人隊」

數位發展部上午舉行新春媒體交流會，數發部長林宜敬公布4大施政主軸，其中關於打擊詐騙，林宜敬表示，目前與Meta等國際企業合作密切，未來朝「擴大打詐好人隊」方向，讓更多企業加入政府打詐行列。

美軍「史詩怒火」燒到荷莫茲海峽 油價恐破每桶100美元

美國與以色列於2月28日聯手對伊朗發動軍事攻擊，地緣政治風險升溫，推升油氣價格。法國巴黎銀行財富管理指出，伊朗宣稱封鎖荷莫茲海峽，此處為全球逾兩成原油與液化天然氣運輸要道。因油輪與保險公司不願承擔風險，海峽實際上呈現暫時停航狀態。法巴財富管理最新報告預估，原油短期目標價上修至每桶80美元，最壞情況下甚至可能突破每桶100美元。

全民瘋搶白銀！銀樓老闆卻苦勸「別碰這波高風險」

貴金屬漲勢兇猛，白銀漲幅更甚黃金。從現貨、期貨到實體銀條都被瘋搶，台灣銀樓業者形容經營逾一甲子來首見。是誰在買？白銀還會漲嗎？賣銀條要找誰？

