快訊

斑鳩不會築巢「把爺爺的頭當窩下蛋」 飼主看傻：被鳥認證的鳥窩頭

丁學文專欄／黃金白銀大奔放 誰成最後入場待宰羔羊？

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

聽新聞
0:00 / 0:00

影／下架30萬詐騙訊並訓練AI 數發部拚擴大打詐「好人隊」

攝影中心／ 記者曾原信／台北報導
數發部長林宜敬上午出席數發部新春媒體交流會。記者曾原信／攝影
數發部長林宜敬上午出席數發部新春媒體交流會。記者曾原信／攝影

數位發展部上午舉行新春媒體交流會，數發部長林宜敬公布4大施政主軸，其中關於打擊詐騙，林宜敬表示，目前與Meta等國際企業合作密切，未來朝「擴大打詐好人隊」方向，讓更多企業加入政府打詐行列。

林宜敬指出，目前透過數發部開發的「網詐通報查詢網」，通知Meta下架約30萬則詐騙訊息後，這些詐騙訊息也被用來訓練AI識別，而Meta也透過這些詐騙訊息ip位置發現大多來自柬埔寨，隨後這些訊息通報給美國政府，也間接促成太子集團遭到查緝、同時泰國政府轟炸柬埔寨的詐騙園區等等，林宜敬認為，擴大好人隊，才能有效防堵詐騙。

數發部長林宜敬表示，目前與meta等國際企業建立合作打擊詐騙，並且未來要擴大「打詐好人隊」規模。記者曾原信／攝影
數發部長林宜敬表示，目前與meta等國際企業建立合作打擊詐騙，並且未來要擴大「打詐好人隊」規模。記者曾原信／攝影

泰國 美國 下架

延伸閱讀

北檢偵結太子集團洗錢案 陳志砸重金買「和平大苑」豪宅手法曝

洗錢防制法修法推手、主任檢察官林彥均率隊破獲太子集團案

太子集團跨國詐騙洗錢案 北檢今天偵結起訴被告逾百人

打擊洗錢 太子集團案最快今偵結

相關新聞

石油危機醞釀中？專家：除非戰事拖3～6個月 因為這些關鍵都變了

伊朗封鎖荷莫茲海峽，引爆全球能源與航運市場動盪，是否進一步引發石油危機？台經院景氣預測中心主任孫明德表示，1970年代的石油危機背景與現在全球能源環境差異很大，除非戰爭持續3～6個月以上，否則難以形成結構性的石油危機。

四大施政主軸 數發部：今年要扮演發動機角色 助企業創造經濟價值

數位發展部今（4）日舉行新春媒體交流會，數發部長林宜敬表示，去年是數發部「扎根與對接」的一年，今年將扮演「數位發動機」角色，要透過政策紅利協助企業創造更高的經濟價值，讓數位轉型成果落實於全民生活。

因應中東局勢 外交部啟動應變機制、協助滯留國人分流離境

中東局勢近期出現變化，多國空域一度關閉或限制航班起降。外交部表示，保障海外長期定居僑民及短期旅遊國人人身安全為首要任務，已責成相關駐外館處全面盤點駐地國人需求，採因地制宜方式，滾動檢討並執行各項照護與協助措施。

中部產業界憂關稅不確定性 盧秀燕要求中央積極主動「不能只會喊話」

台中市政府今天召開美國關稅對台產業影響座談會，業界代表多擔憂關稅的不確定性，不曉得我國先前與美方的關稅協定是否還有效。台中市長盧秀燕呼籲，中央政府應該化被動為主動，積極採取行動，不能只靠喊話來安撫業界，她也會在訪美時盡力爭取。

關稅不確定衝擊產業 江啟臣：川普就是不確定、談不成就逼就打

台中市政府今天針對關稅與能源衝擊，召開產業座談會。立法院副院長江啟臣代表民代發言，表示各產業都對關稅的不確定性感到擔憂，但美國總統川普就是不確定因素，他從商、從政的風格是談得成就算、談不成就逼就打，台灣的產業得靠內部「練功」。

影／下架30萬詐騙訊並訓練AI 數發部拚擴大打詐「好人隊」

數位發展部上午舉行新春媒體交流會，數發部長林宜敬公布4大施政主軸，其中關於打擊詐騙，林宜敬表示，目前與Meta等國際企業合作密切，未來朝「擴大打詐好人隊」方向，讓更多企業加入政府打詐行列。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。