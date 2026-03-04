影／下架30萬詐騙訊並訓練AI 數發部拚擴大打詐「好人隊」

數位發展部上午舉行新春媒體交流會，數發部長林宜敬公布4大施政主軸，其中關於打擊詐騙，林宜敬表示，目前與Meta等國際企業合作密切，未來朝「擴大打詐好人隊」方向，讓更多企業加入政府打詐行列。

林宜敬指出，目前透過數發部開發的「網詐通報查詢網」，通知Meta下架約30萬則詐騙訊息後，這些詐騙訊息也被用來訓練AI識別，而Meta也透過這些詐騙訊息ip位置發現大多來自柬埔寨，隨後這些訊息通報給美國政府，也間接促成太子集團遭到查緝、同時泰國政府轟炸柬埔寨的詐騙園區等等，林宜敬認為，擴大好人隊，才能有效防堵詐騙。