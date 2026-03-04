快訊

關稅、能源衝擊…台中率先開產業座談會 盧秀燕：蒐集意見轉達美國

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市政府今天率全國之先，召開關稅與能源衝擊產業座談會。市長盧秀燕（前中）表示，座談會蒐集意見不只要提供給國內各級政府參考，也要在訪美時轉達給美國。記者陳敬丰／攝影
台中市政府今天率全國之先，邀集產業界與各民意代表，召開美國關稅第122條款對台灣產業影響座談會。市長盧秀燕表示，台灣面臨關稅與能源兩大議題，市府今天開公聽會聆聽產業意見，除了要把訊息傳遞給全國，也要將產業最完整真實的聲音，帶去美國。

盧秀燕表示，台灣目前面對兩個最嚴峻的事情，一是關稅，二是能源，可能給產業與經濟帶來衝擊與傷害，尤其台中是中部產業龍頭，生產、研發、製造業最多，包含傳產與高科技產業，是中部產業龍頭城市，因此今天市府才率全國之先，聆聽業者意見。

盧秀燕補充，原本座談會以關稅議題為主，但美伊戰事爆發後，能源問題更加嚴峻，立委黃健豪昨天質詢時也獲得證實，我國的油、氣等能源儲備只能用到3月，現在就是3月；這對產業、經濟、民生都會是莫大衝擊，今天的公聽會不僅限於關稅，也要討論能源議題。

盧秀燕指出，受到衝擊最大的是第一線的業者，他們面臨什麼困境、希望政府做什麼？政府制定各種政策的時候，一定要傾聽各界意見，中市府今天拋磚引玉，希望聽了業者意見後，將訊息傳遞給全國，讓中央或是各縣市政府，與所有產業界站在一起，共同度過難關、解決困境。

盧秀燕也強調，她不久就要出訪美國，希望利用這個機會，將台灣內部產業最真實、最完整的聲音，轉達給美國。

媒體詢問，盧先前曾希望中央確認美國海關到底收多少關稅，是否有得到回應？盧秀燕說，目前賴政府並沒有回應，但今天已經有媒體報導，美國最高法院判決先前的對等關稅違法，川普政府雖然希望延遲退稅，已經被法院駁回，必須依法退稅；她還是呼籲賴政府，比照南韓提供業界退稅指引。

