美軍「史詩怒火」燒到荷莫茲海峽 油價恐破每桶100美元

美國與以色列於2月28日聯手對伊朗發動軍事攻擊，地緣政治風險升溫，推升油氣價格。法國巴黎銀行財富管理指出，伊朗宣稱封鎖荷莫茲海峽，此處為全球逾兩成原油與液化天然氣運輸要道。因油輪與保險公司不願承擔風險，海峽實際上呈現暫時停航狀態。法巴財富管理最新報告預估，原油短期目標價上修至每桶80美元，最壞情況下甚至可能突破每桶100美元。

法巴財富管理考量荷莫茲海峽可能出現持續性干擾的風險，將對原油的看法從「偏空」上調至「中性」，並將布蘭特原油短期目標價上修至每桶80美元。不過，中期（12個月）油價目標區間仍維持在每桶60至70美元，因為一旦伊朗相關干擾風險消退，市場焦點將重新回到全球原油市場仍存在的潛在產能過剩。

美軍「史詩怒火」（Epic Fury）行動的規模，以及伊朗的回應，都超出市場原先預期。這也使油價面臨可能長期維持高檔的風險，最壞情況下甚至可能突破每桶100美元。不過，只要這項風險未真正發生，法巴財富管理認為目前事件將不會對經濟與企業獲利造成持續性的負面影響。