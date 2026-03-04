快訊

美軍「史詩怒火」燒到荷莫茲海峽 油價恐破每桶100美元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

美國與以色列於2月28日聯手對伊朗發動軍事攻擊，地緣政治風險升溫，推升油氣價格。法國巴黎銀行財富管理指出，伊朗宣稱封鎖荷莫茲海峽，此處為全球逾兩成原油與液化天然氣運輸要道。因油輪與保險公司不願承擔風險，海峽實際上呈現暫時停航狀態。法巴財富管理最新報告預估，原油短期目標價上修至每桶80美元，最壞情況下甚至可能突破每桶100美元。

法巴財富管理考量荷莫茲海峽可能出現持續性干擾的風險，將對原油的看法從「偏空」上調至「中性」，並將布蘭特原油短期目標價上修至每桶80美元。不過，中期（12個月）油價目標區間仍維持在每桶60至70美元，因為一旦伊朗相關干擾風險消退，市場焦點將重新回到全球原油市場仍存在的潛在產能過剩。

美軍「史詩怒火」（Epic Fury）行動的規模，以及伊朗的回應，都超出市場原先預期。這也使油價面臨可能長期維持高檔的風險，最壞情況下甚至可能突破每桶100美元。不過，只要這項風險未真正發生，法巴財富管理認為目前事件將不會對經濟與企業獲利造成持續性的負面影響。

全民瘋搶白銀！銀樓老闆卻苦勸「別碰這波高風險」

貴金屬漲勢兇猛，白銀漲幅更甚黃金。從現貨、期貨到實體銀條都被瘋搶，台灣銀樓業者形容經營逾一甲子來首見。是誰在買？白銀還會漲嗎？賣銀條要找誰？

丁學文專欄／黃金白銀大奔放 誰成最後入場待宰羔羊？

農曆春節剛過，美國對全球的對等關稅後續和美伊戰情的影響，再度讓國際金價走高，黃金現貨站上每盎司5200美元，白銀則突破每盎司90美元。一月底以來的黃金與白銀市場經歷一場如「雲霄飛車」般的劇烈動盪。雖然春節過後，黃金白銀又開始從低點反彈，但愈來愈讓人擔心：震盪期真的結束了嗎？

中東情勢緊張 卓揆掛保證能源「不斷氣」

中東情勢緊張，各界關注能源進口是否受衝擊。行政院長卓榮泰昨（3）日表示，政府會緊鑼密鼓，在這個月去確認所有能源供應無虞；經濟部提出三階段方案，包含提前調貨、亞洲調貨、市場買現貨，保證國內能源絕不斷氣。

關稅協定效力美依序通知 經部、財部研議進口非美汽車零組件降稅

賴清德總統昨（3）日表示，政府將持續與美國溝通，確保談判成果不變；對於台美對等貿易協定（ART）是否仍有效？行政院長卓榮泰表示，美方承諾完成其內部行政作為跟法律途徑後，依序通知所有已簽約國家，包括台灣在內。

工商界籲堅持台美協定談判成果

工總榮譽理事長、金仁寶集團總裁許勝雄昨（3）日表示，業界希望台美對等貿易協定（ART）能夠執行，如果ART不算數，後續無論301或232條款都會面臨新狀況，認為應繼續向美國堅持、確保協定繼續生效，維持原談判結果，對台灣應會比較正面。

