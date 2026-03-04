轉職季拉長 估今年4、5月迎高峰

年後轉職潮恐延緩出現。面試心得分享平台面試趣指出，2026年求職旺季早在去年11月便提早啟動，求職者備戰節奏高於往年同期。不過，受春節落點偏晚影響，「領完年終再走」的預期心理使離職潮延後，預估求職高峰將落在4、5月，形成史上最長的求職季。

根據1111人力銀行最新調查，有9成的上班族有年後轉職的打算，其中有53.5%的上班族已經開始投履歷，甚至有10.9%的上班族已經找到新的工作，會在年後報到。至於轉職的方向，有35.1%的上班族會選擇不同產業、不同職務來挑戰；23.2%的上班族則是會選擇相同產業相同職務作為職涯的累積。

不過，面試趣指出，缺工壓力迫使企業在年前便開出優於市場行情的條件搶人；而求職者也深知籌碼在手，不必死守「年後才行動」的舊慣例，許多人早在年前就已達成媒合。

產業間的薪資成長落差，是推動這波長效求職季的另一主因。面試趣分析，去年下半年起，傳統產業轉往科技業的跨產業求職比例明顯上升。由於傳產近期受全球產能過剩、接單受壓抑等因素影響，薪資成長相對趨緩；反觀科技業受惠AI浪潮、需求持續擴增，兩端薪資水位拉開，促使傳產人才加速往科技端流動。

今年轉職潮高峰尚未現身的直接原因，在於春節日期偏晚。面試趣觀察，「年終越晚發，離職潮越晚出發」，企業徵才與員工離職的行政流程同步後移，相較於春節較早的年份，整體的求職旺季線路會拉得更長。

此外，新世代求職者的心態轉變，也讓職缺填補速度變慢。面試趣調查發現，有近四成求職者在入職後若發現雙方不契合，會在一個月內「閃辭」。這種寧可多觀望、不願將就的態度，使得人才媒合後的留任與職缺重新釋出週期變頻繁，導致徵才網站上的職缺看起來波動不明顯，實則處於高度流動與汰換的狀態。