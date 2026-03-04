快訊

才喊遠離渣男！蔡瑞雪被爆不倫人夫KOL 北海道同遊「錯開入境」仍被抓包

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

轉職季拉長 估今年4、5月迎高峰

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

年後轉職潮恐延緩出現。面試心得分享平台面試趣指出，2026年求職旺季早在去年11月便提早啟動，求職者備戰節奏高於往年同期。不過，受春節落點偏晚影響，「領完年終再走」的預期心理使離職潮延後，預估求職高峰將落在4、5月，形成史上最長的求職季。

根據1111人力銀行最新調查，有9成的上班族有年後轉職的打算，其中有53.5%的上班族已經開始投履歷，甚至有10.9%的上班族已經找到新的工作，會在年後報到。至於轉職的方向，有35.1%的上班族會選擇不同產業、不同職務來挑戰；23.2%的上班族則是會選擇相同產業相同職務作為職涯的累積。

不過，面試趣指出，缺工壓力迫使企業在年前便開出優於市場行情的條件搶人；而求職者也深知籌碼在手，不必死守「年後才行動」的舊慣例，許多人早在年前就已達成媒合。

產業間的薪資成長落差，是推動這波長效求職季的另一主因。面試趣分析，去年下半年起，傳統產業轉往科技業的跨產業求職比例明顯上升。由於傳產近期受全球產能過剩、接單受壓抑等因素影響，薪資成長相對趨緩；反觀科技業受惠AI浪潮、需求持續擴增，兩端薪資水位拉開，促使傳產人才加速往科技端流動。

今年轉職潮高峰尚未現身的直接原因，在於春節日期偏晚。面試趣觀察，「年終越晚發，離職潮越晚出發」，企業徵才與員工離職的行政流程同步後移，相較於春節較早的年份，整體的求職旺季線路會拉得更長。

此外，新世代求職者的心態轉變，也讓職缺填補速度變慢。面試趣調查發現，有近四成求職者在入職後若發現雙方不契合，會在一個月內「閃辭」。這種寧可多觀望、不願將就的態度，使得人才媒合後的留任與職缺重新釋出週期變頻繁，導致徵才網站上的職缺看起來波動不明顯，實則處於高度流動與汰換的狀態。

人力銀行 傳統產業 科技業

延伸閱讀

拒絕職場倦怠！30 世代掀「大人系遊學」風潮 不為加薪，只為重新找回人生方向

外語能力從加分題變生存題　9 成台灣人認同影響薪資

春季求職列車啟動 北市企業3至6日攜手20企業釋出537職缺

節慶效應助攻 1月失業率3.29%續寫26年同期新低

相關新聞

美軍「史詩怒火」燒到荷莫茲海峽 油價恐破每桶100美元

美國與以色列於2月28日聯手對伊朗發動軍事攻擊，地緣政治風險升溫，推升油氣價格。法國巴黎銀行財富管理指出，伊朗宣稱封鎖荷莫茲海峽，此處為全球逾兩成原油與液化天然氣運輸要道。因油輪與保險公司不願承擔風險，海峽實際上呈現暫時停航狀態。法巴財富管理最新報告預估，原油短期目標價上修至每桶80美元，最壞情況下甚至可能突破每桶100美元。

全民瘋搶白銀！銀樓老闆卻苦勸「別碰這波高風險」

貴金屬漲勢兇猛，白銀漲幅更甚黃金。從現貨、期貨到實體銀條都被瘋搶，台灣銀樓業者形容經營逾一甲子來首見。是誰在買？白銀還會漲嗎？賣銀條要找誰？

丁學文專欄／黃金白銀大奔放 誰成最後入場待宰羔羊？

農曆春節剛過，美國對全球的對等關稅後續和美伊戰情的影響，再度讓國際金價走高，黃金現貨站上每盎司5200美元，白銀則突破每盎司90美元。一月底以來的黃金與白銀市場經歷一場如「雲霄飛車」般的劇烈動盪。雖然春節過後，黃金白銀又開始從低點反彈，但愈來愈讓人擔心：震盪期真的結束了嗎？

中東情勢緊張 卓揆掛保證能源「不斷氣」

中東情勢緊張，各界關注能源進口是否受衝擊。行政院長卓榮泰昨（3）日表示，政府會緊鑼密鼓，在這個月去確認所有能源供應無虞；經濟部提出三階段方案，包含提前調貨、亞洲調貨、市場買現貨，保證國內能源絕不斷氣。

關稅協定效力美依序通知 經部、財部研議進口非美汽車零組件降稅

賴清德總統昨（3）日表示，政府將持續與美國溝通，確保談判成果不變；對於台美對等貿易協定（ART）是否仍有效？行政院長卓榮泰表示，美方承諾完成其內部行政作為跟法律途徑後，依序通知所有已簽約國家，包括台灣在內。

工商界籲堅持台美協定談判成果

工總榮譽理事長、金仁寶集團總裁許勝雄昨（3）日表示，業界希望台美對等貿易協定（ART）能夠執行，如果ART不算數，後續無論301或232條款都會面臨新狀況，認為應繼續向美國堅持、確保協定繼續生效，維持原談判結果，對台灣應會比較正面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。