經長龔明鑫：油氣可撐過3月 全面燃煤是最後手段

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭屈彥辰李人岳陳儷方／台北報導

美伊開火，牽動我四月電價與國內油氣供應。行政院長卓榮泰昨稱，經濟部、中油啟動緊急應變機制，現在開始的一個月中，要確保能源供應無虞；經濟部長龔明鑫說，撐過三月沒問題，若拖到四月須有因應措施，比如從非中東產國家調貨或要求提早到貨，全面燃煤發電是最後手段。

台灣能源進口占比逾百分之九十六，約百分之六十石油與三分之一天然氣須經荷莫茲海峽；沙烏地阿拉伯是台灣最大石油供應國，台灣四分之一液化天然氣來自卡達。台灣經濟研究院估算石油庫存約可支撐一二○天，但天然氣僅約十一天。

卓榮泰說，前天一早他就召集相關部會，經濟部與中油已啟動緊急應變機制因應。政府持續推動能源「多元市場」的採購策略，確保取得足夠的能源數量。 

國民黨立委林沛祥質詢，短期內是否有限電、電價上漲問題？龔明鑫稱，「絕對不會」，有些非天然氣的備用機組，隨時可以備用；至於全面啟動煤炭發電，則是最後手段。卓榮泰補充說，液化天然氣有安全存量，經緊急調度已對三月沒影響。

清華大學教授葉宗洸說，一旦荷莫茲海峽遭封鎖，加上卡達暫停部分天然氣供應，台灣所承受的壓力也會相對放大，這就是他主張保留部分可視為「準自產能源」的核電，作為穩定基載電力來源的原因。

外交部次長吳志中昨說，其他國家沒有撤僑，我方目前也並無撤僑計畫。外交部昨也將約旦、埃及兩國的旅遊警示由黃色提升為「橙色」，提醒避免前往。

龔明鑫 天然氣 葉宗洸

通膨蠢動！中東戰爭 專家憂衝擊我物價與出口

中東戰事升溫，國際油價與航運費率同步走揚，能源與物資成本蠢動，引發外界對新一波通膨的憂慮。多位學者指出，若戰事時間拉長，油價高檔盤旋，對全球與台灣經濟都將形成壓力，國內物價、出口動能與央行利率政策恐同時面臨考驗。

談判大半年…122條款「關稅10%+MFN」實際差落差曝光 我仍不如日韓

美國川普政府目前對全球以貿易法第122條課徵關稅，實際稅率為10％+MFN（最惠國待遇），經濟部產發署長邱求慧表示，雖然看起來與台美對等貿易協定（ART）談定的15％不疊加，稅率相差不大，卻較不利於台灣，因為相較於台灣的競爭對手日韓，台灣還是多了MNF的差距。

Taiwan有AI一定賺錢！ 賴總統：今年國民平均所得有望破4萬美元

賴清德總統3日出席全國工業總會「115年工商團體春節聯誼」。他提到，去年突發性大成長，經濟成長率8.68%，第4季是12.68%，相當罕見。並且很難得的是，國民平均所得也在去年來到3萬9,294美金，今年此刻應該已經突破4萬美金了。

2025新制勞退六成領破2萬元 個人專戶開放查詢

2025年度新制勞退基金運用收益為7,468億9,812萬餘元，勞保局已於3日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，勞工可透過勞保局提供的多元管道查詢。

關稅協定效力美依序通知 經部、財部研議進口非美汽車零組件降稅

賴清德總統昨（3）日表示，政府將持續與美國溝通，確保談判成果不變；對於台美對等貿易協定（ART）是否仍有效？行政院長卓榮泰表示，美方承諾完成其內部行政作為跟法律途徑後，依序通知所有已簽約國家，包括台灣在內。

經長龔明鑫：油氣可撐過3月 全面燃煤是最後手段

