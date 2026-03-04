經長龔明鑫：油氣可撐過3月 全面燃煤是最後手段

美伊開火，牽動我四月電價與國內油氣供應。行政院長卓榮泰昨稱，經濟部、中油啟動緊急應變機制，現在開始的一個月中，要確保能源供應無虞；經濟部長龔明鑫說，撐過三月沒問題，若拖到四月須有因應措施，比如從非中東產國家調貨或要求提早到貨，全面燃煤發電是最後手段。

台灣能源進口占比逾百分之九十六，約百分之六十石油與三分之一天然氣須經荷莫茲海峽；沙烏地阿拉伯是台灣最大石油供應國，台灣四分之一液化天然氣來自卡達。台灣經濟研究院估算石油庫存約可支撐一二○天，但天然氣僅約十一天。

卓榮泰說，前天一早他就召集相關部會，經濟部與中油已啟動緊急應變機制因應。政府持續推動能源「多元市場」的採購策略，確保取得足夠的能源數量。

國民黨立委林沛祥質詢，短期內是否有限電、電價上漲問題？龔明鑫稱，「絕對不會」，有些非天然氣的備用機組，隨時可以備用；至於全面啟動煤炭發電，則是最後手段。卓榮泰補充說，液化天然氣有安全存量，經緊急調度已對三月沒影響。

清華大學教授葉宗洸說，一旦荷莫茲海峽遭封鎖，加上卡達暫停部分天然氣供應，台灣所承受的壓力也會相對放大，這就是他主張保留部分可視為「準自產能源」的核電，作為穩定基載電力來源的原因。

外交部次長吳志中昨說，其他國家沒有撤僑，我方目前也並無撤僑計畫。外交部昨也將約旦、埃及兩國的旅遊警示由黃色提升為「橙色」，提醒避免前往。