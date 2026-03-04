中東戰火釀航運危機！專家憂全球供應鏈斷

中東軍事衝突升溫，導致中東多國暫時關閉空域，荷莫茲海峽也實質停擺，不僅重創全球能源供應，也衝擊全球船運，可能引發全球供應鏈中斷，並造成金融風險，因為亞洲銀行業對波灣地區貸款的不確定性升高。

荷莫茲海峽不只是能源運輸要道，也是鋁、糖和化肥等其他商品的重要運輸路線，波灣也是一些化肥大廠的所在地，這場衝突已推升尿素等化肥的價格。

而且，杜拜傑貝阿里（Jebel Ali）港已因攔截飛彈攻擊的殘骸而暫停營運，該港是全球第九繁忙的貨櫃港口，也是全球重要的轉運和分銷樞紐，可能干擾跨國貨櫃航商的調度，從而擾亂全球供應鏈。

目前裝載消費者產品、汽車零組件、電子產品及食品等產品的貨櫃輪，正重新規畫航線或面臨延誤，與美國或以色列利益連結的船舶可能會成為目標。

Wasel & Wasel律師事務所管理合夥人亞布瓦塞爾指出，若主要航商限制訂艙、船舶繞道好望角，會使全球航期時間拉長數周，實質減少體系運力，尤其現代供應鏈高度依賴即時物流，若運輸時間拉長數周，原料將延遲到貨，零件也無法按時交付，連帶衝擊生產。

空運運能也陷入緊繃，聯邦快遞已暫停往返巴林、以色列、卡達、沙烏地阿拉伯、科威特及阿聯等市場的貨機，並暫停好幾個波灣國家的取貨服務。

由於亞洲與中東航線的貨艙可訂空間減少，空運的費率可能會上漲。

美伊衝突甚至影響中東的資料中心與電商運作。

亞馬遜表示，位於阿聯的兩座資料中心、以及巴林的一座設施因無人攻擊而受損，預料將停止提供服務一段時間，該公司並暫停全中東的取貨服務，關閉阿布達比的倉儲中心。