聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火釀航運危機！專家憂全球供應鏈斷

聯合報／ 編譯簡國帆／綜合報導

中東軍事衝突升溫，導致中東多國暫時關閉空域，荷莫茲海峽也實質停擺，不僅重創全球能源供應，也衝擊全球船運，可能引發全球供應鏈中斷，並造成金融風險，因為亞洲銀行業對波灣地區貸款的不確定性升高。

荷莫茲海峽不只是能源運輸要道，也是鋁、糖和化肥等其他商品的重要運輸路線，波灣也是一些化肥大廠的所在地，這場衝突已推升尿素等化肥的價格。

而且，杜拜傑貝阿里（Jebel Ali）港已因攔截飛彈攻擊的殘骸而暫停營運，該港是全球第九繁忙的貨櫃港口，也是全球重要的轉運和分銷樞紐，可能干擾跨國貨櫃航商的調度，從而擾亂全球供應鏈。

目前裝載消費者產品、汽車零組件、電子產品及食品等產品的貨櫃輪，正重新規畫航線或面臨延誤，與美國或以色列利益連結的船舶可能會成為目標。

Wasel & Wasel律師事務所管理合夥人亞布瓦塞爾指出，若主要航商限制訂艙、船舶繞道好望角，會使全球航期時間拉長數周，實質減少體系運力，尤其現代供應鏈高度依賴即時物流，若運輸時間拉長數周，原料將延遲到貨，零件也無法按時交付，連帶衝擊生產。

空運運能也陷入緊繃，聯邦快遞已暫停往返巴林、以色列、卡達、沙烏地阿拉伯、科威特及阿聯等市場的貨機，並暫停好幾個波灣國家的取貨服務。

由於亞洲與中東航線的貨艙可訂空間減少，空運的費率可能會上漲。

美伊衝突甚至影響中東的資料中心與電商運作。

亞馬遜表示，位於阿聯的兩座資料中心、以及巴林的一座設施因無人攻擊而受損，預料將停止提供服務一段時間，該公司並暫停全中東的取貨服務，關閉阿布達比的倉儲中心。

中東 亞馬遜 金融風險 美伊開戰

延伸閱讀

美伊戰事相對短暫…專家示警若持續「能源市場恐大亂」 顛覆供應鏈、推升通膨

荷莫茲海峽物流停擺 陸外貿企業陷困境嘆「只能等」

荷莫茲海峽封鎖衝擊全球供應鏈！美伊戰火點燃航運ETF紅利

美伊衝突擾動海運市場 中東至中國超大型油輪運費飆破紀錄

相關新聞

談判大半年…122條款「關稅10%+MFN」實際差落差曝光 我仍不如日韓

美國川普政府目前對全球以貿易法第122條課徵關稅，實際稅率為10％+MFN（最惠國待遇），經濟部產發署長邱求慧表示，雖然看起來與台美對等貿易協定（ART）談定的15％不疊加，稅率相差不大，卻較不利於台灣，因為相較於台灣的競爭對手日韓，台灣還是多了MNF的差距。

Taiwan有AI一定賺錢！ 賴總統：今年國民平均所得有望破4萬美元

賴清德總統3日出席全國工業總會「115年工商團體春節聯誼」。他提到，去年突發性大成長，經濟成長率8.68%，第4季是12.68%，相當罕見。並且很難得的是，國民平均所得也在去年來到3萬9,294美金，今年此刻應該已經突破4萬美金了。

2025新制勞退六成領破2萬元 個人專戶開放查詢

2025年度新制勞退基金運用收益為7,468億9,812萬餘元，勞保局已於3日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，勞工可透過勞保局提供的多元管道查詢。

外資出逃！股匯雙殺 台積電淪提款機

中東戰事導致投資人擔心能源供應中斷與通膨風險，外資大賣台股並大舉匯出，造成昨天股匯雙殺，外資賣超台股九四七億元、匯市總成交量四十四點三九五億美元，雙創史上第三大量。

中東戰火釀航運危機！專家憂全球供應鏈斷

中東軍事衝突升溫，導致中東多國暫時關閉空域，荷莫茲海峽也實質停擺，不僅重創全球能源供應，也衝擊全球船運，可能引發全球供應鏈中斷，並造成金融風險，因為亞洲銀行業對波灣地區貸款的不確定性升高。

通膨蠢動！中東戰爭 專家憂衝擊我物價與出口

中東戰事升溫，國際油價與航運費率同步走揚，能源與物資成本蠢動，引發外界對新一波通膨的憂慮。多位學者指出，若戰事時間拉長，油價高檔盤旋，對全球與台灣經濟都將形成壓力，國內物價、出口動能與央行利率政策恐同時面臨考驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。